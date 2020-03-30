EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  869  20
Материалы по теме:
Все про:карантин (1694) безвизовый режим (1427) Евросоюз (12833) Кулеба Дмитрий (331) COVID-19 (2472) коронавирус (1165)

 Пандемия коронавируса не разрушит безвиз Украины с ЕС, - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что пандемия коронавируса не разрушит безвиз Украины с Евросоюзом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр рассказал в интервью "Европейской правде".

На вопрос, что будет с безвизовыми поездками украинцев в Европу, министр ответил: "Будет безвиз".

"Если Шенген будет формально или, по сути, утрачен, я думаю, что это станет непоправимым ударом по ЕС. Но мы будем активно работать с нашими партнерами, чтобы при любом развитии событий полученные украинскими гражданами свободы в отношениях с ЕС, а прежде всего - свобода свободного передвижения, сохранились", - сказал Дмитрий Кулеба.

Кулеба также не уверен, что авиаперелеты в мире к концу этого года полноценно возобновятся.

"Как говорят наши мусульманские братья и сестры, "иншалла" (все в руках бога. - Ред.). На этот вопрос вам сейчас никто в мире не ответит", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Великобритания начнут переговоры по безвизу через год, - посол Симмонс

Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией - пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

Украина запретила гражданам с регистрацией на временно оккупированных территориях въезд через КПВВ. СНБО принял решение с 17 марта закрыть границы для самолетов, автобусов и поездов.

Запрет железнодорожного и автобусного сообщения, закрытие метрополитенов, предложенные президентом Зеленским, вступили в силу с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях - по 20.

Укрзализныця прекратила международное и внутреннее сообщение.

Рада приняла закон о противодействии распространению коронавируса. За нарушение карантина ввели административную, а за умышленное заражение кого-то коронавирусом - уголовную ответственность.

Позже, правительство также утвердило предложение Минздрава о почасовой оплате труда медиков, работающих с пациентами, зараженными коронавирусом.

Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины (ИМБГ НАНУ) разработал тест-систему для диагностики китайского коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поставке из Китая тестов для выявления коронавируса, масок и дезинфицирующей жидкости.

23 марта военный борт привез в Украину из Китая два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты для искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.

25 марта Кабинет Министров Украины продлил карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, на 30 дней.

На период карантина Кабмин снял запрет оптовой торговли продуктами питания, торговли ветеринарными препаратами, проведение ветпрактики, продажи кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посевных материалов, а также некоторых других видов деятельности.

Кроме того, 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней.

Из-за ситуации с коронавирусом в стране Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва и увольнения военнослужащих срочной службы в запас с апреля-июня на май-июль 2020 года.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам отработать проект решения Кабмина по закрытию границы для пассажирских перевозок с 28 марта.

В Минобразования сообщили, что Государственная итоговая аттестация для 4-х и 9-х классов будет отменена, а ВНО перенесено.

Источник: https://censor.net.ua/n3185405
 
 
 Топ комментарии
 
Безвіз зламає некомпетентність зевлади.
 показать весь комментарий
 
Зебубочка в дребезги разнёс спикулирующих и зарабатывающих на карантине.
А они испугались дальше некуда....................... Пандемия коронавируса не разрушит безвиз Украины с ЕС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1067
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
да, конечно...все разрушит, все помрут, а "безвиз" останется...
 показать весь комментарий
 
 
Майдан стоял за безвиз! Не допустим реванша!
 показать весь комментарий
 
Безвіз зламає некомпетентність зевлади.
 показать весь комментарий
 
 
Пандемия коронавируса не разрушит безвиз Украины с ЕС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2377"...поэтому мы доведем до дефолта,чтоб наверняка.." Пандемия коронавируса не разрушит безвиз Украины с ЕС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2377
 показать весь комментарий
 
Дефолт был в 2015 г. Но выплаты и дефолт перенесли на 2020-2021 года. Теперь на перенос кредиторы не согласятся.
 показать весь комментарий
 
Зебубочка в дребезги разнёс спикулирующих и зарабатывающих на карантине.
А они испугались дальше некуда....................... Пандемия коронавируса не разрушит безвиз Украины с ЕС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1067
 показать весь комментарий
 
 
там вообще то 4 шт. 29 грн за штуку, я не знаю, это много или мало?
 показать весь комментарий
 
нормально. "харошая прибавка с пенсии", сказал бы лёня голубков.
 показать весь комментарий
 
Смотрю на фото ,он по ходу ,больше шахматист
 показать весь комментарий
 
да да да ,рассказывай сказки ,требование полмешка справок ,оплата карантинных услуг соискателей работы ,это не наличие 300 баксов в кармане на липовую гостиницу ,жжи ечё
 показать весь комментарий
 
Безвиз - это право на работу в ЕС для Западных украинцев.
 показать весь комментарий
 
Гениально Ватсон , а ЕС в курсе этого ? Почитай на досуге в чем суть безвиза , найдешь там что то про работу и право на это Западным украинцам , быстрее эту инфу в студию ,посмеемся вместе
 показать весь комментарий
 
Вы - ватник! Не дадим опорочить завоевания Революции Гидности!
 показать весь комментарий
 
А що у людей багато грошей на той "класичний" безвіз ? Ми ж всі знаємо , яка то ширма для заробітчанського туризму .Але дивно чути такі заспокоювання від міністра , який іконтролює дотримання підписаних зобовязань . Може уряд вже статтю доходів з заробітчанських гошей заисав у бюджет ?
 показать весь комментарий
 
 
Ну для выживших после патужных рехворм и вируса может кому то будет и актуален безвиз
 показать весь комментарий
 
Ну конечно не разрушит! Айда все к нам ребята. Тут всем рады, итальянцам, испанцам...
 показать весь комментарий
 
Его разрушит политика зильонского и его квартальных корешей
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх