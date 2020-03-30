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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (5042) Вовк Дмитрий (110) Герус (119) Роттердам+ (55) Буславец Ольга (1)

 Сейчас цены на электроэнергию для промышленности выше, чем были при "Роттердам+", а для населения по-прежнему от формулы не зависят, - экс-глава НКРЭКУ Вовк

Сегодня после провала закона про землю и банковского законопроекта возможно будет раскол в коалиции возникшей на имени Зеленского.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера после выступления Президента не мог понять к кому и зачем обращались касательно "двух жизненно важных", но не названных законов, без голосование за которые сегодня возможен дефолт. Перепроверил сайт Верховной Рады - фракция "Слуга народа" в составе 248 человек, с так сказать правами коалиции. Сегодня увидел, что Герус против кандидата на министра Буславец, так как видите ли она согласовывала на своём уровне в 2016 г. набивший оскомину Роттердам+, который последний раз утверждался более года назад", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кандидат на главу Минэнерго Буславец согласовывала формулу "Роттердам +". За нее проголосовать не смогу, - Герус

"Перепроверил сайты поставщиков электроэнергии - текущие цены на электроэнергию:
- для промышленности они выше, чем были при Роттердам+
- для населения по-прежнему стоит подпись Геруса, и от Роттердам+ не зависит.

Перепроверил сайт Кабмина - методика Амстердам+ для ценообразования на газ для населения, принятая в 2020 г., по-прежнему действует.

ВОЗНИКЛО 2 ВОПРОСА - Правильно ли понимаю:

- Сегодня после провала закона про землю и банковского будет отходная по коалиции, возникшей на имени Президента

- Герус перестанет отсиживаться тихо в Раде и скрыто подставлять Президента, а инициативно предложит возглавить министерство лично, чтобы добить все", - резюмировал Вовк.

Сейчас цены на электроэнергию для промышленности выше, чем были при Роттердам+, а для населения по-прежнему от формулы не зависят, - экс-глава НКРЭКУ Вовк 01
Сейчас цены на электроэнергию для промышленности выше, чем были при Роттердам+, а для населения по-прежнему от формулы не зависят, - экс-глава НКРЭКУ Вовк 02
Сейчас цены на электроэнергию для промышленности выше, чем были при Роттердам+, а для населения по-прежнему от формулы не зависят, - экс-глава НКРЭКУ Вовк 03

Источник: https://censor.net.ua/n3185403
 
 
 Топ комментарии
 
То есть зебила нужно посадить за клевету на Пороха за Роттердам+
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прекратили стрелять - стало больше умирать.
отставили "барыг" - подорожали платежки.
уволили "доктора смерть" Супрун - окончательно развалили медицину.
отменили "ужасный Ротердам" - подорожало электричество.
ждем
Землю, Банки, Минск, ....
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"здрасьте, меня зовут Олег, и я зебил..." Сейчас цены на электроэнергию для промышленности выше, чем были при "Роттердам+", а для населения по-прежнему от формулы не зависят, - экс-глава НКРЭКУ Вовк - Цензор.НЕТ 5929
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То есть зебила нужно посадить за клевету на Пороха за Роттердам+
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і не тільки, він в долі з зєбаригами. так що ще і винагороду в 10 % можна отримати.
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Я во не понял, получается Ротердам+ была самая эффективная и дешевая схема и сейчас только дороже?
Ну тогда где же те кто орал, что Роттердам это плохо, стало ведь хуже, когда они иссправят то, что напаскудили. Наркоботы, ну где же вы?
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Їх бажано обох посадити в сусідні камери!!!
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За поребрик Ахмєтка дешевше продає..
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Зебил может остаться зебилом, но Волк не перестанет быть волчарой...
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Вовк государственный преступник и враг украинского народа.
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"здрасьте, меня зовут Олег, и я зебил..." Сейчас цены на электроэнергию для промышленности выше, чем были при "Роттердам+", а для населения по-прежнему от формулы не зависят, - экс-глава НКРЭКУ Вовк - Цензор.НЕТ 5929
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Раньше трава была зеленее, солнце теплее, а колбаса по 2,20
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прекратили стрелять - стало больше умирать.
отставили "барыг" - подорожали платежки.
уволили "доктора смерть" Супрун - окончательно развалили медицину.
отменили "ужасный Ротердам" - подорожало электричество.
ждем
Землю, Банки, Минск, ....
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А ПОЧЕМУ СОЕВЫЙ ******* ВОЛК ЕЩЕ НЕ НА ЗОНЕ ?
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зато клятый амстердам не пройдет...да и бабушка беня на льготах
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Ахметов продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже, чем цены в соседней Словакии.
Ну а чего Ахметову «стесняться» грабить украинцев? Ведь раньше его любил президент Порошенко, а теперь не меньше любит президент Зеленский…
https://www.economics-prorok.com/2020/03/%d0%b0%d1%85%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5.html
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Ахметов уже ничего не кому не продает!
А в словакии не выбирали на выборах клоуна!
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Ну Амстердам і Ротердам фактично на одній відстані так що пофіг))
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Ті, кому погано жилося при Порошенку, тепер можуть добре здохнути з голоду при Зеленському!

73% # ПросраліВсеРазом
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Премия первому зебилу, который явится на ветку! Зараз ціни на електроенергію для промисловості вищі, ніж були за "Роттердам+", а для населення, як і раніше, від формули не залежать, - ексглава НКРЕКП Вовк - Цензор.НЕТ 8274
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чмошное сцыкло. ты сначало вернись в Украину, а потом ******** будешь умничать. истот нужно перевешать, точка!
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Порох вернись, пока зедыбилоиды не развалили страну!
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Де зараз Олена Зеленська? Чим вона займається? Які благодійні проекти веде? Це прямий обов'язок Першої Леді - у критичні часи показувати особистий приклад громадського служіння. То де вона? Шиє маски? Жертвує гроші на захисні костюми? Відвідує лікарні? Де вона???
Виявляється, ВОНА В ШВЕЦІЇ З ДІТЬМИ - ВІДВІЗ ТУДИ ЇХ ЗЕ
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