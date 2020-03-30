 Сейчас цены на электроэнергию для промышленности выше, чем были при "Роттердам+", а для населения по-прежнему от формулы не зависят, - экс-глава НКРЭКУ Вовк

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера после выступления Президента не мог понять к кому и зачем обращались касательно "двух жизненно важных", но не названных законов, без голосование за которые сегодня возможен дефолт. Перепроверил сайт Верховной Рады - фракция "Слуга народа" в составе 248 человек, с так сказать правами коалиции. Сегодня увидел, что Герус против кандидата на министра Буславец, так как видите ли она согласовывала на своём уровне в 2016 г. набивший оскомину Роттердам+, который последний раз утверждался более года назад", - рассказал он.
"Перепроверил сайты поставщиков электроэнергии - текущие цены на электроэнергию:
- для промышленности они выше, чем были при Роттердам+
- для населения по-прежнему стоит подпись Геруса, и от Роттердам+ не зависит.
Перепроверил сайт Кабмина - методика Амстердам+ для ценообразования на газ для населения, принятая в 2020 г., по-прежнему действует.
ВОЗНИКЛО 2 ВОПРОСА - Правильно ли понимаю:
- Сегодня после провала закона про землю и банковского будет отходная по коалиции, возникшей на имени Президента
- Герус перестанет отсиживаться тихо в Раде и скрыто подставлять Президента, а инициативно предложит возглавить министерство лично, чтобы добить все", - резюмировал Вовк.
Ну тогда где же те кто орал, что Роттердам это плохо, стало ведь хуже, когда они иссправят то, что напаскудили. Наркоботы, ну где же вы?
отставили "барыг" - подорожали платежки.
уволили "доктора смерть" Супрун - окончательно развалили медицину.
отменили "ужасный Ротердам" - подорожало электричество.
ждем
Землю, Банки, Минск, ....
Ну а чего Ахметову «стесняться» грабить украинцев? Ведь раньше его любил президент Порошенко, а теперь не меньше любит президент Зеленский…
https://www.economics-prorok.com/2020/03/%d0%b0%d1%85%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5.html
А в словакии не выбирали на выборах клоуна!
73% # ПросраліВсеРазом
Виявляється, ВОНА В ШВЕЦІЇ З ДІТЬМИ - ВІДВІЗ ТУДИ ЇХ ЗЕ