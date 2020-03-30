 Рада уволила Емца с должности главы Минздрава и Уманского с поста главы Минфина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
За увольнение Емца проголосовал 271 народный депутат.
В то же время за увольнение Уманского проголосовали 249 нардепов.
Напомним, 30 марта на сайте Верховной Рады зарегистрировали проект постановления № 3283 об увольнении министра здравоохранения Ильи Емца и назначение на эту должность Максима Степанова.
Ранее в "Слуге народа" также заявляли, что министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского скоро могут уволить.
На замену Емцу рассматривают кандидатуру главы Одесской облгосадминистрации времен Порошенко Максима Степанова.
29 марта нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что министр здравоохранения Илья Емец и министр финансов Игорь Уманский подали в отставку.
Емца назначили министром в начале марта этого года. Ранее Емец уже занимал эту должность при президентстве Януковича в течение полугода. Семнадцать лет он возглавлял государственный центр детской кардиологии и кардиохирургии с небольшим перерывом на работу в министерстве.
умственно неполноценные организмы.
Распространять будет брат Емец.
Нет, шоб как у всех нормальных людей зелёными соплями череп забит
Но я, как и Степанов, ни дня не работал по этой специальности.
питання в іншому, що думали собі ті ляді, що привели їх до влади? я про наріт, раптом не зрозуміло...
Справился с Конституционными обязанностями по обеспечению безопасности страны и 37 млн, когда привёз людей из очагов инфекции, не обеспечивая карантина? Как назвать эти действия?
Хз кого поставят.
а дядько то не дурак, побачив що на Україну насувається піздець, і реально 65+ будуть мерти як мухи і вирішив таким чином усунитись.
..
.....
поки що згідно опитувань стадо вірить клоуну, ну бо він хароший то бояре погані...
14:27Рада уволила Емца с должности главы Минздрава и Уманского с поста главы Минфина
дійсно "хотьпаржом"
Православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня март. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме