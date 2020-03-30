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Все про:ВР (24690) увольнение (1858) Уманский (87) Емец Илья (38)

 Рада уволила Емца с должности главы Минздрава и Уманского с поста главы Минфина

Верховная Рада уволила Илью Емца с должности главы Министерства здравоохранения Украины, а Игоря Уманского с должности министра финансов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За увольнение Емца проголосовал 271 народный депутат. 

В то же время за увольнение Уманского проголосовали 249 нардепов.

Напомним, 30 марта на сайте Верховной Рады зарегистрировали проект постановления № 3283 об увольнении министра здравоохранения Ильи Емца и назначение на эту должность Максима Степанова.

Ранее в "Слуге народа" также заявляли, что министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского скоро могут уволить.

На замену Емцу рассматривают кандидатуру главы Одесской облгосадминистрации времен Порошенко Максима Степанова.

29 марта нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что министр здравоохранения Илья Емец и министр финансов Игорь Уманский подали в отставку.

Емца назначили министром в начале марта этого года. Ранее Емец уже занимал эту должность при президентстве Януковича в течение полугода. Семнадцать лет он возглавлял государственный центр детской кардиологии и кардиохирургии с небольшим перерывом на работу в министерстве.

Читайте также: Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО на общественных началах

Источник: https://censor.net.ua/n3185402
 
   
 Топ комментарии
 
Предлагаю ЗЕ-клованам начать печатать месячные "абонементы министра".
Распространять будет брат Емец.
Рада уволила Емца с должности главы Минздрава - Цензор.НЕТ 2081 Рада уволила Емца с должности главы Минздрава - Цензор.НЕТ 5840
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Зельцман вже не знає як пересунути ліжка в тому шапіто який він створив.
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Кого назначат хирурга, мясника или ветеринара?
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Провалили голосования, нового не назначили
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и правда зачем он нужен, все же еще живые на зло врагам.
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Фаршмак, образився і в ресторації не назначив.
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і кого на заміну їб*нутого? ще одне "свєтіло"? за те Супрун "д-р смєрть" - не помиліться!!!
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Если б была Емец Ирина, к примеру, то склоняется только имя.
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А что не так? Заканчивается на согласную, так что вроде всё по правилам.
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Зельцман вже не знає як пересунути ліжка в тому шапіто який він створив.
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як не переставляй, вже половина б.дей порозбігались.
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Дубинский! Доставай язык из попы, твоя взяла....)))
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Це не кабміністрів, а якесь шапіто фріків! Дойош бородату бабу міністром фінансів!
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ну так а кто выбирал такую власть ?

умственно неполноценные организмы.
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"Прощай -********! Не скучай -смотри футбол"!
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Предлагаю ЗЕ-клованам начать печатать месячные "абонементы министра".
Распространять будет брат Емец.

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месячные "абонементы-у Зеленского и компани месячніе не прекращаются с июля прошлого года!
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У тебя шоколад головного мозга?
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Вот именно.

Нет, шоб как у всех нормальных людей зелёными соплями череп забит
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двух министров уволили,трех не приняли. Рада уволила Емца с должности главы Минздрава - Цензор.НЕТ 1727шота турборежим не работает...турбинка поизносилась?
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.турбинка поизносилась? -турбинка забилась налом баксиков от каламоши!
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непонятно почему ЗА Степанова голосов не хватило....где логика?
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Врач,если это тот кто после саака был по Одесской обл
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У меня тоже есть диплом, между прочим, выданный самим Гаврилишиным, что я специалист по ценным бумагам и брокер фондового рынка.
Но я, как и Степанов, ни дня не работал по этой специальности.
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Боятся, что их тоже подставит -предателей никто не любит
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5 колона... там півфракції ослів - відверті українофоби! і діють вони відповідно...
питання в іншому, що думали собі ті ляді, що привели їх до влади? я про наріт, раптом не зрозуміло...
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Веселуха, в стране война, эпидемия и полный зебанатский срач... В общем, зебанаты, врали что мрете при Порохе, а теперь сдохните по честному, при писюнисте)
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Министром по уринотерапии?... Рада звільнила Ємця з посади голови МОЗ - Цензор.НЕТ 6232..Хотя он вполне мог бы руководить программой уриноофтальмологии от "новой власти"..... Рада звільнила Ємця з посади голови МОЗ - Цензор.НЕТ 213
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Я так понимаю, что в "95-м" уже пропали желающие поруководить министерствами... Рада звільнила Ємця з посади голови МОЗ - Цензор.НЕТ 375
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А кто его туда назначил, что его увольнять в течении месяца нужно после того как емец приступил к обязанностям - справился с обязанностями?

Справился с Конституционными обязанностями по обеспечению безопасности страны и 37 млн, когда привёз людей из очагов инфекции, не обеспечивая карантина? Как назвать эти действия?
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это - орден Ярослава Мудрого, не меньше... ну, и пенсия по статусу бывшего министра со всеми сопутствующими льготами... правильные пацаны правильных пацанов не бросают - https://maidanfire.blogspot.com/2017/07/blog-post.html
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Ну, им еще не стоит расслабляться.
Хз кого поставят.
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пошел готовиться в трупы,ведь ему скоро 65, гивняк козлячий
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Емец вроде кардиохирург? И какой дебил теперь пойдёт к нему лечиться после того, что он нёс в последние дни? "Трупы старше 65"- и те не пойдут. Рада звільнила Ємця з посади голови МОЗ - Цензор.НЕТ 6751
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Пойдут, куда денутся - тариф на 10% снизит и пойдут.
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А что делать? У регионала Тодурова подороже будет.
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многочисленные пенсионеры от 65 лет и выше, с облегчением вздохнули..
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ага раптом зявляться тисячі апаратів штучної вентиляції і десятки тисяч кваліфікованих медиків( не тих що за "дякую" рецетп фуфломіцину у "своїй" аптеці випише)...
а дядько то не дурак, побачив що на Україну насувається піздець, і реально 65+ будуть мерти як мухи і вирішив таким чином усунитись.
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Рано радоваться, ЗЕ-Товарищи сейчас найдут "достойного кандидата", который с ходу посоветует: "Чтобы не повторят ошибки "попередникив" надо сразу выносить ногами вперед не 65+, а начиная с 60+"
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когда он, весь в соплях, доплетется домой, под подъездом его будут ждать "трупы"......
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Курс этой власти просто лютый бред.
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який курс, це просто шоу одного циркового клоуна мета у якого одна втримати рейтинг.
поки що згідно опитувань стадо вірить клоуну, ну бо він хароший то бояре погані...
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Это неправильно! Емца и сивохо нужно судить, а не просто увольнять. Там статей целый букет.
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Оперативно и правильно. У мужика похоже мозги уже высохли.
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З посади знятий і тепер може уникнути відповідальності ?
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Черговий зебуїн йшов до успіху, але "нє палучілась нє фартанула"
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Вірно. Він же 65+, тобто, по його ж визначенню, труп. А трупи не можуть бути на державній службі.
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Такого не бачив світ. От же ж нє разборчівий нащ презердєнт, як та прастітутка на трасі…
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Термін придатності вийшов. Натупний!..
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Вообще-то, при власти в Украине должны быть технари, а не чёрт знает что. Ибо у настоящего технаря образное мышление, то есть, богоподобное. Что и отвечает украинскому национальному менталитету.
Православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня март. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
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Емец, не страшно - увидел бабок здеся меньше с больных нет не с кого брать. А вот скоропостижное бегство Уманского настораживает. Он не глупый парень, наверное не захотел быть козлом отпущения за неизбежный крах. Так что 100% ждем дефота и жопы.
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Термін придатності вийшов. Натупний!..
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С кем работать? Все только и кричат, но никто не хочет взять лопату и копать. Это уже не о системе. Да, система гнилая. О личной ответственности. Иди против системы, работай. Создавай. Почему рабочие на СТО могут показать результат своей работы - автомобиль, который едет, а политики только рассказывают, что все плохо?
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