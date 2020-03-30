 Рада приняла законопроект об обеспечении лечения коронавируса

За" проголосовали 312 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ

В частности, закон позволит применять для лечения от коронавирусной болезни незарегистрированные лекарственные препараты, если они рекомендованы официальными органами США, стран Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Канады, Китая, Израиля.

Также могут использоваться лекарства по показаниям, не указанным в инструкции для медицинского применения (off labeb), если они рекомендованы этими странами.

Порядок назначения и применения этих лекарственных средств должны быть установлены Минздравом.

Закон вступает в силу со дня публикации и действует в течение трех месяцев.

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