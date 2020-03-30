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 Рада приняла законопроект об обеспечении лечения коронавируса

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3268 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно лечения коронавирусной болезни", позволяющий применять для лечения от коронавирусной болезни незарегистрированные лекарственные препараты.

За" проголосовали 312 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ

В частности, закон позволит применять для лечения от коронавирусной болезни незарегистрированные лекарственные препараты, если они рекомендованы официальными органами США, стран Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Канады, Китая, Израиля.

Также могут использоваться лекарства по показаниям, не указанным в инструкции для медицинского применения (off labeb), если они рекомендованы этими странами.

Порядок назначения и применения этих лекарственных средств должны быть установлены Минздравом.

Закон вступает в силу со дня публикации и действует в течение трех месяцев.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185401
 
 
 Топ комментарии
 
Аукцион еще не закончен. Лоты растут в цене
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Это цензор как обычно тупит с заголовками. Закон называется правильно "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лікування коронавірусної хвороби"
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Якщо ви (не дай Бог) захворієте тяжкою формою і справа йтиме про життя або смерть - ризикнете прийняти препарат, що рекомендується у США, але не має української реєстрації?
Чи почекаєте рік, доки наші лабораторні щури розродяться на сертифікацію?
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зараз оті знавці половину хворих ще і потруять...
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Якщо ви (не дай Бог) захворієте тяжкою формою і справа йтиме про життя або смерть - ризикнете прийняти препарат, що рекомендується у США, але не має української реєстрації?
Чи почекаєте рік, доки наші лабораторні щури розродяться на сертифікацію?
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це не прості препарати.
вони не лише вірус вбивають.
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а що там з беняфіциаром вже розібралися чи таки йдемо на дефолт?
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Аукцион еще не закончен. Лоты растут в цене
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И называется он вирус уходи или мы все сами уйдем.
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его уничтожать надо,а они лечить собрались Рада ухвалила законопроєкт про лікування коронавірусу - Цензор.НЕТ 8661.людей лечите от короновируса
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Это цензор как обычно тупит с заголовками. Закон называется правильно "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лікування коронавірусної хвороби"
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мумійо, цілющі кізяки гірських буйволів...
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Ну слава б.гу, теперь заживем... Барига ведь пять лет саботировал этот закон...
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в зале зарегистрировались 292 депутана, а проголосовало 312))))
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все это блеф. В селе моей мамы умер человек от температуры 40, гоняли по всем больницам, никто не принял. Я когда читаю, как депутаты на это жалуются и пропихивают своих путем размахивания корочки, вспоминаю Володю, умершего просто о неоказания медпомощи. О какой защите при незащищенных простых.
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Короче это Закон-Смерть. Будут обезумевших от истерики по их желанию и карману накачивать фуфломицинами с весьма печальными исходами. Как я и говорил , на одного умершего от вируса придется десять умерших от страха..б
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Яким фуфломіном, похідні хлорину брокують виробітку необхідних вірусу сполук... Дає час організму самому справитись з вірусом...
От противірусна Калетра за дикою ціною це препарат з недоказаною ефективністю
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" закон позволит применять для лечения от коронавирусной болезни незарегистрированные лекарственные препараты, если они рекомендованы официальными органами США, стран Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Канады, Китая, Израиля."

А производить эти лекарственные препараты закон позволит? Ибо как применять то, чего у нас просто нет? Даже Индия закрыла экспорт противовирусных препаратов.
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Пля,только приняли,а я уж грешным делом подумал,что и излечили!
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У нас цих препаратів немає, аналоги плаквенілу не пройшли реєстрацію, а час іде... Обітцяла Дарниця налагодити випуск, але чекали сьогодні закону, ще потрібно щоб МОЗ зареєстрував а міністра немає, з тим старим маразматиком дарниця не договориться
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