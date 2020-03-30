 В Испании за сутки от коронавируса умерли 812 человек, за весь период - 7300

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статистику Минздрава Испании.
За последние сутки зафиксировано на 26 смертельных случаев меньше, чем накануне, когда сообщалось о 838 смертях - рекордном числе с начала эпидемии.
Всего же от коронавируса в стране умерли 7340 человек.
Также было зарегистрировано 6398 новых случаев заражения коронавирусом. Это немного меньше, чем накануне, когда сообщалось о 6549 новых заражениях.
Общее число зараженных достигло 85195.
Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 30 de marzo:— Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 30, 2020
▶Confirmados 85.195
▶En UCI 5.231
▶Fallecidos 7.340
▶Curados 16.780
Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snxlbGE#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/usKgker1Ix
В Испании и Италии больницы переполнены из-за наплыва больных! Умирают даже не с патологиями. Если не делать карантин, то до 10% вымрут. Если ты молодой, то будешь хоронить своих родственников со словами - ну это естественный отбор!
Если не делать карантин, то до 10% вымрут.
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Тезис с потолка. Обосновать можешь? Хамство и прочий визг с манипуляциями в качестве аргументов не принимаются.
Вся беда в нашей стране что все умеют лечить, строить и управлять государством
Смоделируй тогда развитие эпидемии без карантина.
если инженер, то должОн понимать, что мир непрост. для начала нужно было выбрать стратегию... а сейчас вводить карантин по всей стране - это дурость. кстати, Китай и не вводил. вводить сейчас карантин по всей стране - это как срочно делать перегородки в трюме после того, как его залило водой.
мысль твоя ясна: ты видишь ситуацию "один поручик шёл в ногу, когда весь полк шёл не в ногу" и спрашиваешь, не смущает ли она меня. не смущает. объяснять долго. настаиваешь?
как насчёт перепуганных эгоистичных идиотов, которые готовы отправить в бессрочный концлагерь на дому всю страну, чтоб уменьшить на 0.01% вероятность заразиться им любимым? почему не призываете пересажать владельцев легковушек?
Ход пандемии при различных мероприятиях давно просчитан. И просидеть пару месяцев на дому для того чтобы растянуть ситуацию и дать время 100% неготовому государству и обществу наладить процессы - неизбежная и достаточно невысокая плата при данных рисках.
А на сколько затянется, зависит лишь от двух вещей:
1. Насколько ты соблюдаешь правила безопасности. Особенно на счет масок (которые нужны для защиты не лично тебя а окружающих тебя).
2. На сколько хватит ресурсов государства и общества. И их очевидно не хватит более чем на 1-2 месяца. Удовольствие отправить в бессрочный концлагерь на дому всю страну могут себе позволить только самые богатые страны.
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Любимый тезис хамоватого быдла. Кстати, диагноза "идиотия" у меня нет. Но то таке. Кстати, свежий тестик на IQ есть. Хошь?
Собственно мне нечего добавить. Могу только поменять формулировку. Упростив можно сказать, что страна разделилась на перебздевших и нет. Перебздевшие своего эгоизма (и др.) не видят в упор и обвиняют в эгоизме, идиотизме, имморализме и онанизме тех, кто нет. Они считают, что вправе топтать интересы других, сколько их душенька пожелает.
Ты считаешь украденную весну приемлемой платой непонятно за что. Я нет. И никто никому ничего не докажет. Это типичный конфликт интересов.
Тезис, что всё дело в масках, настолько абсурден, что его даже обсирать неохота.
Вот то что так мало смертей, это подозрительно мало.
Так что Kopf im Topf прав.
Вы оптимистка. Пик эпидемии в Германии ожидается через 3 недели. Дай бог, что бы мест в госпиталях хватило для критических. Пока-что я вижу их не хватит. Могу подтвердить цифрами - RKI
По словам президента Института Роберта Коха, Вилера, система здравоохранения Германии может достичь своих пределов из-за коронного кризиса. Следует ожидать, что возможностей будет недостаточно, сказал Вилер из «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung».--------------------
RKI: Corona-Zustände wie in Italien auch in Deutschland nicht ausgeschlossen
Wegen der Coronakrise könnte nach Ansicht des Präsidenten des Robert Koch-Instituts, Wieler, das deutsche Gesundheitssystem an seine Grenzen geraten. Man müsse damit rechnen, dass die Kapazitäten nicht ausreichen, sagte Wieler der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-rki-corona-*********-wie-in-italien-auch-in.1939.de.html?drn:news_id=1115315
они уже писали, что ждут до 10млн заболевших
А Германия опаздывает от Бельгии на 2-3 недели, но динамика роста в точности повторяет Итальяно - Испано - Бельгийскую.
Во так.
Если умирает старый человек - то он умирает от старости, то есть от набора хронических болезней, которые прерывают гомеостаз (равновесие биологических процессов в организме, присущее любому живому существу). Если при этом у умершего был положительный тест на макароно-вирус, то, конечно, нетрудно записать это в паталогоанатомическое заключение. В статистику это войдёт как "умер от вируса", хотя в реальности - от старости.
При этом, огромное количество населения не знает о своих паталогиях.
Лемминг может жрать надеясь что его пронесет но заболеть и скопытится просто потому что у него была слабая сердечно-сосудистая система и он не знал об этом. + еще огромное количество паталогий на выбор.
Именно с их каналов начались вбрасываться эти фейки
Также эти фейки активно разносит лахта
Ну, обыкновенный фашизм. По сравнению с этим новым режимом, СССР времён Леонида Ильича был апофеозом демократии и либерализма.
Украину эта доля, возможно, минует - вы находитесь в сфере влияния США; там сейчас Дональд Фредович готовится замочить змеиное гнездо глобалистов: ООН. Америка выгоняет со своей территории и с территорий союзников тех кто проводил политику ульта-глобализации на основе оруэлловского коммуно-фашизма.
Почему такое разночтение между заражёнными и умершими ? Дело в том что у нас население очень не любит нарушать законы. В частности, врачи у нас не подделывают результаты паталогоанатомического исследования, ибо такая подделка рассматривается как очень серьёзная уголовщина. Потому такие цифры. В сущности, они показывают что этот вирус - обычная сезонная инфекция, которые появляются каждый год.
Если границы откроют, поедем обязательно. Имели мы тот вирус ввиду.
діти віком до 14 років - 15,45 % (3 827 552 чоловіка, 3 610 910 жінок);
молодь віком 15-24 роки - 9,56 % (2 379 676 чоловіків, 2 223 159 жінок);
дорослі віком 25-54 роки - 45,57 % (11 180 532 чоловіка, 10 762 001 жінки);
особи передпохилого віку (55-64 роки) - 11,67 % (2 738 802 чоловіка, 2 877 648 жінок);
особи похилого віку (65 років і старіші) - 17,75 % (3 642 559 чоловіків, 4 903 294 жінки)[