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 В Испании за сутки от коронавируса умерли 812 человек, за весь период - 7300

Количество людей, умерших от коронавирусной инфекции в Испании, превысило 7 тыс. человек. За сутки умерли 812 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статистику Минздрава Испании.

За последние сутки зафиксировано на 26 смертельных случаев меньше, чем накануне, когда сообщалось о 838 смертях - рекордном числе с начала эпидемии.

Всего же от коронавируса в стране умерли 7340 человек.

Также было зарегистрировано 6398 новых случаев заражения коронавирусом. Это немного меньше, чем накануне, когда сообщалось о 6549 новых заражениях.

Общее число зараженных достигло 85195.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185395
 
 
 Топ комментарии
 
Зря Питро Аліксєїч з родіни поїхав. Дивись, може б рядом з порядними людьми поховали...
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Тогда в США после урагана нужно писать не что-то вроде "Вчера ураган Катарина разрушил 30 тысяч домов" а "Вчера 10 тыс домов упали от ухудшения несущих свойств стройматериалов, 10 тыс от ошибок в строительстве, и 10 тысяч от ошибок при выборе конструкции по максимальной ветровой нагрузке." И к приближающимся ураганам не готовиться никак.
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Кількість померлих стане нульовою коли закінчаться люди.
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Пошло на спад. Чего и следовало ожидать. Законы природы не обмануть.
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по хрену тот концлагерь. просто происходит иммунизация. а на воле она идёт лучше.
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На воле, когда переполнены больницы и поэтому смертность выше?
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Оно и понятно, дальновидность не твоё.
В Испании и Италии больницы переполнены из-за наплыва больных! Умирают даже не с патологиями. Если не делать карантин, то до 10% вымрут. Если ты молодой, то будешь хоронить своих родственников со словами - ну это естественный отбор!
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Разошёлся. Криво написал и пошёл мухлевать. Ни откуда не следует, что карантин эффективен. Я показал соображения, по которым он может вредить даже борьбе с короной.

Если не делать карантин, то до 10% вымрут.
--
Тезис с потолка. Обосновать можешь? Хамство и прочий визг с манипуляциями в качестве аргументов не принимаются.
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10% статистика Италии. Взгляни данные!
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10% от какого числа? От протестированных? Или от попавших в реанимацию? Или от общего числа населения?
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Эпидемиолог? Вирусолог? Инфекционист?

Вся беда в нашей стране что все умеют лечить, строить и управлять государством
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Инженер-энергетик.
Смоделируй тогда развитие эпидемии без карантина.
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зачем? там сразу решили вытирать ноги об людей... точнее не сразу, а как только перепугались... можно сравнить Израиль и Японию...
если инженер, то должОн понимать, что мир непрост. для начала нужно было выбрать стратегию... а сейчас вводить карантин по всей стране - это дурость. кстати, Китай и не вводил. вводить сейчас карантин по всей стране - это как срочно делать перегородки в трюме после того, как его залило водой.
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То есть ты тоже умеешь лечить и строить, а все врачи всё время ошибались и ошибаются с карантинными мероприятиями?
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я умею думать. если хочешь честно посоревноваться, я к твоим услугам.
мысль твоя ясна: ты видишь ситуацию "один поручик шёл в ногу, когда весь полк шёл не в ногу" и спрашиваешь, не смущает ли она меня. не смущает. объяснять долго. настаиваешь?
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Для иммунизации нужно чтобы переболело/вакцинировано 60%+ населения. Иначе эта музыка с карантинами будет вечной
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Это да. Вопрос лишь в том, как быстро это будет. За год с тысячами трупов (в основном пенсионеров) или за 2-3 месяца с сотнями тысяч трупов.
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возможно на порядок меньше. есть соображения, что 90% населения зараза просто не берёт.
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Позиция эгоистичного ид**та которому важен только он сам и безразлично скольких людей из группы риска он заразит при переполненных больницах.
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кроме оскорблений и манипуляций что-то есть?
как насчёт перепуганных эгоистичных идиотов, которые готовы отправить в бессрочный концлагерь на дому всю страну, чтоб уменьшить на 0.01% вероятность заразиться им любимым? почему не призываете пересажать владельцев легковушек?
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Правда не может быть оскорблением.
Ход пандемии при различных мероприятиях давно просчитан. И просидеть пару месяцев на дому для того чтобы растянуть ситуацию и дать время 100% неготовому государству и обществу наладить процессы - неизбежная и достаточно невысокая плата при данных рисках.
А на сколько затянется, зависит лишь от двух вещей:
1. Насколько ты соблюдаешь правила безопасности. Особенно на счет масок (которые нужны для защиты не лично тебя а окружающих тебя).
2. На сколько хватит ресурсов государства и общества. И их очевидно не хватит более чем на 1-2 месяца. Удовольствие отправить в бессрочный концлагерь на дому всю страну могут себе позволить только самые богатые страны.
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В общем, хочешь быстрее: пошей маски, одну одень, другую подари рукож**у из твоего подъезда
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Правда не может быть оскорблением.
--
Любимый тезис хамоватого быдла. Кстати, диагноза "идиотия" у меня нет. Но то таке. Кстати, свежий тестик на IQ есть. Хошь?

Собственно мне нечего добавить. Могу только поменять формулировку. Упростив можно сказать, что страна разделилась на перебздевших и нет. Перебздевшие своего эгоизма (и др.) не видят в упор и обвиняют в эгоизме, идиотизме, имморализме и онанизме тех, кто нет. Они считают, что вправе топтать интересы других, сколько их душенька пожелает.

Ты считаешь украденную весну приемлемой платой непонятно за что. Я нет. И никто никому ничего не докажет. Это типичный конфликт интересов.

Тезис, что всё дело в масках, настолько абсурден, что его даже обсирать неохота.
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Кількість померлих стане нульовою коли закінчаться люди.
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Это да. Закон убывающего вреда в действии.... Мы все умрем....
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если вообще, то да. если от короны, не знаю. некоторые болезни вроде как удалось истребить вообще.
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Поки людство боролось з онкологією, снідом і т.д. воно запустило психіатрію і пожинає результати цієї нежиті.
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бесс-порно! разве что можно возразить, что это не вполне психиатрия... но мы друг друга поняли.
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Кількість померлих стане максимальною коли закінчаться люди.
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Рано судить. Чтоб понимать, что пик пройден и эпидемия пошла на спад, надо иметь уменьшение новых случаев и смертей как минимум на протяжении недели. А это может быть просто флуктуация.
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да нет. рост уже давно не экспоненциальный. днём раньше днём позже. не принципиально.
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зачастую данные отличаются особенно по Германии и да, вирус стабилизировали и затормозили. Будем посмотреть но мы устаем смертельно.
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Но очевидная разница в посчитанных смертях от ковид наводит на смешные мысли....
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В Германии каждый день больше НОВЫХ случаев заражением КВ19. Так что не видно что затормозили вирус.
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не правда или вы просто используете флажок этой страны. Амплитуда развития была 12, просчитайте ее на сегодня. Есть динамика развития каждого заболевания, исходя с этого уже вчера нам довели о торможении.
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Чудо ты смешное, я с 1992 года живу в Германии. Данные по КВ19 смотрю на RKI.de ,сегодня 4,5 тысячи НОВЫХ зараженных, ещё неделю назад в день было 500 - 600 новых случаев. Так что не смеши, ты заробитчанка тут, вот и не ври
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А откуда вы знаете сколько заражённых на самом деле ? Пресса пишет то за что ей заплачено, а не то что есть на самом деле. В реальности, правдивой является только одна цифра: сколько людей умерли, не будучи стариками с набором хронических заболеваний, именно от вируса. Таковое число будет абсолютно ничтожно; это даже не статистическая аберрация.
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Хм.Если она заробитчанка,то чем ты от нее отличаешься?1992 год делает тебя истинным арийцем?😂
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Ну на счёт ,,арийства,, этим как раз заробитчане-жопомойки из Украины страдают, кто живет в Германии знают как строго с этим. Ну а меня отличает то, что я напрмер с детства знаю немецкий язык, что я родился немцем, пусть и в Казахстане. Из за этого пл приезду в ФРГ я в течение 4 -5 месяцев получил гражданства ФРГ. Так что есть разница между заробитчанами и ,,поздними переселенцами,,
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о так ты с тех, которые знают то, что ничего не знают. Живут по 20 лет в Германии в одной клоаке и ни слова по немецки написать или прочесть не могут, а вот языки подвешены. Ты получил паспорт Германии по родству, и ни как по другому и давать звания украинцам для тебя просто просто зась. кацапом был им и остался. Я написала правду вверху твоему статусу.
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в субботу 5300,четверг 5900. Всего 60тыс 202. Каждый день 4400. Вместо оскорблений просчитали бы динамику. Или просто почитали и послушали.
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Что неправда? Всё правильно пишет. Стабильно по 4-5000 новых зараженных каждый день.
Вот то что так мало смертей, это подозрительно мало.
Так что Kopf im Topf прав.
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Мало смертей в Германии связано с тем что медицина в Германии очень хорошо может спасать от смерти. Лечить не могут, а вот когда уже между смертью и жизнью, тут действительно в Германии очень качественно работают
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Валентина,
Вы оптимистка. Пик эпидемии в Германии ожидается через 3 недели. Дай бог, что бы мест в госпиталях хватило для критических. Пока-что я вижу их не хватит. Могу подтвердить цифрами - RKI
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подтвердите и желательно на немецком. Я знаю, что госпиталя заполнены и что в моей земле задействовано последние 2 дыхательных центра. Статистика 78 на 100тыс. населения. Но пик это другое. Никто вам не скажет, когда он будет. В Испании прошел уже в начале этой недели, так отметил ВОЗ.
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Что прошло в Испании?? Ты гонишь Валя, КАЖДЫЙ день умирают под 1000 человек. Прошло это в Китае прошло. Реально смешно когда жопомойка берётся рассуждать о глобальных вещах
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вы реально продолжаете меня оскорблять, не имея фактов. Неужели так тяжело просто прочесть статистику и просто быть человеком, а не контуженным.
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RKI: Corona, как в Италии, также не исключены в Германии
По словам президента Института Роберта Коха, Вилера, система здравоохранения Германии может достичь своих пределов из-за коронного кризиса. Следует ожидать, что возможностей будет недостаточно, сказал Вилер из «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung».--------------------
RKI: Corona-Zustände wie in Italien auch in Deutschland nicht ausgeschlossen
Wegen der Coronakrise könnte nach Ansicht des Präsidenten des Robert Koch-Instituts, Wieler, das deutsche Gesundheitssystem an seine Grenzen geraten. Man müsse damit rechnen, dass die Kapazitäten nicht ausreichen, sagte Wieler der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-rki-corona-*********-wie-in-italien-auch-in.1939.de.html?drn:news_id=1115315
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Das Infektionsgeschehen entwickelt sich in Deutschland weniger dynamisch als in anderen Brennpunkten der Coronavirus-Krise. Tatsächlich sinken die täglichen Zuwachsraten erkennbar. Zum Vergleich: Am Samstag waren noch 5300 neu entdeckte Ansteckungen hinzugekommen. Im Lauf des Freitags waren es - inklusive der nachgemeldeten Infektionen - rund 5700, und am Donnerstag sogar noch 5900.
они уже писали, что ждут до 10млн заболевших
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Пожалуста См внизу. К сожалению, Немцы не приводят все данные, как это сделала Бельгия (наверное немцам есть что скрывать). Но экстраполируя данные по росту заболевших и предполагая, что Бельгийская мед. система на душу жителя так же развита как и Немецкая, мы приходим к выводу, что Бельгия уже через неделю не будет принимать больных в интенсивную терапию.
А Германия опаздывает от Бельгии на 2-3 недели, но динамика роста в точности повторяет Итальяно - Испано - Бельгийскую.
Во так.

В Іспанії за добу від коронавірусу померло 812 осіб, за весь період - 7300 - Цензор.НЕТ 7333
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Скільки людей за цей час померло в Україні від нашої медицини?
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Всё же неплохо бы перестать обманывать читателей.
Если умирает старый человек - то он умирает от старости, то есть от набора хронических болезней, которые прерывают гомеостаз (равновесие биологических процессов в организме, присущее любому живому существу). Если при этом у умершего был положительный тест на макароно-вирус, то, конечно, нетрудно записать это в паталогоанатомическое заключение. В статистику это войдёт как "умер от вируса", хотя в реальности - от старости.
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Тогда в США после урагана нужно писать не что-то вроде "Вчера ураган Катарина разрушил 30 тысяч домов" а "Вчера 10 тыс домов упали от ухудшения несущих свойств стройматериалов, 10 тыс от ошибок в строительстве, и 10 тысяч от ошибок при выборе конструкции по максимальной ветровой нагрузке." И к приближающимся ураганам не готовиться никак.
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А Я предлагаю более точно и всем: "Умер от Жизни"
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сам вирус без этих самых заболеваний можно перенести на ногах, вы правы. Дальше подключаются сопутствующие и приговор ясен. Стариков оставляют в домах престарелых под наблюдением и не госпитализируют. У нас сейчас есть больная на не инвазивном и при кислороде 24 часа, просто ведем учет и все. У нее КОРД.
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Всё так; речь о том что статистика преднамеренно фальсифицируется в "пользу вируса", для нагнетания психоза у населения.
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Когда же ты угомонишся писать свой бред только о старых и с патологиями ? Только вчера в штатах умер младенец 3 месяцев , в Умани заразился младенец 6 месяцев , здесь в Португалии умер 14 летний ребенок , пару днями раньше в Англии девочка 16 лет , а во Франции 21 года . НАСКОЛЬКО ОНИ СТАРЫЕ ДЛЯ ТЕБЯ ?КОГДА ДО ТЕБЯ ******** ДОЙДЕТ ЧТО ЭТО НЕ ШУТКИ ?НАВЕРНОЕ КОГДА САМ СЛЯЖЕШЬ ?
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Ну дык это все случаи с паталогиями.
При этом, огромное количество населения не знает о своих паталогиях.
Лемминг может жрать надеясь что его пронесет но заболеть и скопытится просто потому что у него была слабая сердечно-сосудистая система и он не знал об этом. + еще огромное количество паталогий на выбор.
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Аквариус ты же порохобот из лахты, риторика вывсеврети уже устарела,попроси чтоб тебе методичку обновили
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Сынок, я вон там ниже статистику дал по Австралии, на сегодняшний день, с пояснениями.
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а скьолько всего умерло в Испании за сутки журналистам слобо написать?
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Вот и найди инфу эту. Умееш интернетом пользоваться?
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кому выгодно сеять панику и распростронять явную ложь! Приписывать всех умерших к короновирусу? Кто стоит за этим психозом?
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Ну за вбросами, что Испания и Италия записывает умерших от ДТП как от короны стоят кацапы.
Именно с их каналов начались вбрасываться эти фейки
Также эти фейки активно разносит лахта
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Идёт передел мира. Единая глобалистская система, которая формировалась примерно с 1975 года, распадается на сферы влияния между различными кланами. Глобалистская модель подразумевала де-факто чипирование через обязательное использование смартфонов, и тотальный контроль над гражданами. То что было уготовано для всей планеты - вы можете видеть сейчас в Москве: вбрасывается кошмарный ужас об чудовищном макароно-вирусе, затем всех постепенно сажают под домашний арест, после чего начинают потихоньку выпускать, но уже на коротком поводке - без специального кода в смартфоне у человека нет прав вообще никаких, он хуже скотины в хлеву.
Ну, обыкновенный фашизм. По сравнению с этим новым режимом, СССР времён Леонида Ильича был апофеозом демократии и либерализма.

Украину эта доля, возможно, минует - вы находитесь в сфере влияния США; там сейчас Дональд Фредович готовится замочить змеиное гнездо глобалистов: ООН. Америка выгоняет со своей территории и с территорий союзников тех кто проводил политику ульта-глобализации на основе оруэлловского коммуно-фашизма.
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Кому выгодно говорить:ничего страшного, вам ублюдкам даже оффстатисика нипочем
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Ну вот тебе статистика по Австралии: пресса уже три недели воет как голодный волк в лесу; сообщает о сотнях заражённых каждый день. Число заражённых указано на сегодня: 4206. А смертность: 18 (восемнадцать) человек за три недели, и все они - глубокие старики.
Почему такое разночтение между заражёнными и умершими ? Дело в том что у нас население очень не любит нарушать законы. В частности, врачи у нас не подделывают результаты паталогоанатомического исследования, ибо такая подделка рассматривается как очень серьёзная уголовщина. Потому такие цифры. В сущности, они показывают что этот вирус - обычная сезонная инфекция, которые появляются каждый год.
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Зря Питро Аліксєїч з родіни поїхав. Дивись, може б рядом з порядними людьми поховали...
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Почитайте про Целующего жука в Вашингтоне.Начало 20 века.Вроде первая массовая истерия.
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Росія, Китай, жидомасони, прибульці з Альфа-Центавра, баба Галя з сусіднього під`їзду. Потрібне підкреслити. )))
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Складається враження, що Іспанія з Італією конкурують: хто більше вигадає померлих від корони.
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А я в середине февраля купил путёвку на две недели в Барселону на всю семью, с 30 июля. Идрить колотить этот вирус
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Путевка целиком 3.870 евро, 1200 сразу заплатил, через Ost West Reisen. Вылет из Франкфурта должен был быть
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Ну ещё 2 недели назад я тоже так думал, сейчас уже не уверен.
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Судя по темпам прироста числа заболевших в мире, к июлю все уже заразятся и переболеют (кроме тех кто умрёт). Тут главное не попасть в число умерших. В Іспанії за добу від коронавірусу померло 812 осіб, за весь період - 7300 - Цензор.НЕТ 7956
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у нас Греция на середину июня.
Если границы откроют, поедем обязательно. Имели мы тот вирус ввиду.
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Ну если границы откроют, то это будет значить, что пандемия прошла.
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Поищите сами видео заполненной трупами больницы в Испании, вид снаружи. Очень смешно однако...
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Вікова структура Іспанії

діти віком до 14 років - 15,45 % (3 827 552 чоловіка, 3 610 910 жінок);
молодь віком 15-24 роки - 9,56 % (2 379 676 чоловіків, 2 223 159 жінок);
дорослі віком 25-54 роки - 45,57 % (11 180 532 чоловіка, 10 762 001 жінки);
особи передпохилого віку (55-64 роки) - 11,67 % (2 738 802 чоловіка, 2 877 648 жінок);
особи похилого віку (65 років і старіші) - 17,75 % (3 642 559 чоловіків, 4 903 294 жінки)[
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В Америке тоже творится жуть подобная, так это в развитых странах, представляю что в совке будет творится рашке беларуси Украине, если не Уже
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