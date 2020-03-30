 В Испании за сутки от коронавируса умерли 812 человек, за весь период - 7300

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статистику Минздрава Испании.

За последние сутки зафиксировано на 26 смертельных случаев меньше, чем накануне, когда сообщалось о 838 смертях - рекордном числе с начала эпидемии.

Всего же от коронавируса в стране умерли 7340 человек.

Также было зарегистрировано 6398 новых случаев заражения коронавирусом. Это немного меньше, чем накануне, когда сообщалось о 6549 новых заражениях.

Общее число зараженных достигло 85195.

Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 30 de marzo:



▶Confirmados 85.195

▶En UCI 5.231

▶Fallecidos 7.340

▶Curados 16.780



Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snxlbGE#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/usKgker1Ix — Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 30, 2020

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