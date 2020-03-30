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Все про:Минздрав (2412) отставка (2563) Уманский (87) Емец Илья (38)

 Емец не писал заявление об увольнении. Он настроен работать до тех пор, пока не выполнит свои задачи, - пресс-секретарь главы Минздрава

Министр здравоохранения Илья Емец не писал заявление на увольнение и продолжает работать в штатном режиме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь Ильи Емца Артем Дегтяренко "Украинской правде".

"Министр здравоохранения Илья Емец не писал заявление об увольнении. Мы все работаем в штатном режиме. Илья Емец пришел на должность, чтобы выполнить две задачи: воплотить медреформу и второе - это борьба с коронавирусом. Министр настроен работать до тех пор, пока не выполнит эти задачи", - сказал он.

Напомним, 30 марта на сайте Верховной Рады зарегистрировали проект постановления № 3283 об увольнении министра здравоохранения Ильи Емца и назначение на эту должность Максима Степанова.

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Ранее в "Слуге народа" таакже заявляли, что министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского скоро могут уволить.

На замену Емцу рассматривают кандидатуру главы Одесской облгосадминистрации времен Порошенко Максима Степанова.

29 марта нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что министр здравоохранения Илья Емец и министр финансов Игорь Уманский подали в отставку.

Емца назначили министром в начале марта этого года. Ранее Емец уже занимал эту должность при президентстве Януковича в течение полугода. Семнадцать лет он возглавлял государственный центр детской кардиологии и кардиохирургии с небольшим перерывом на работу в министерстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3185394
 
   
 Топ комментарии
 
Це поки в Україні нікого не буде старіше 65?
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Зебіли почали розуміти, що їхні постійні зміни міністрів мають вигляд 95 кварталу?
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Доктор Смерть.

На фотографии Беркова держит положительный тест на беременность. При этом порноактриса никак не прокомментировала публикацию, лишь написав на английском «без комментариев».
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Це поки в Україні нікого не буде старіше 65?
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Емец повторно прошёл отбор по Ермаку орально!
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то есть задача - достигнуть смертности как в США?
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так ВР його звільнила,дякувати Богу!
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Зебіли почали розуміти, що їхні постійні зміни міністрів мають вигляд 95 кварталу?
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Від перетягування ліжка у борделі - нічого не зміниться
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В его то годы? Ему по его словам уже прогулы ставят.
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Да ну понятно, ему надо хотя бы отбить то бабло, которое он за кресло заплатил убитому брату хермака.
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пока все после 65 не станут трупами- в отставку- мудье козлячье!!!!!!!!!!!!
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BBC News Україна



Повна цитата: "Середня тривалість життя для чоловіків, по-моєму, в нас складає 65 років. Тому скажу відверто: коли фінансисти, які нам мають допомагати, починають розраховувати.., то я весь час кажу: підрахуйте, скільки нам треба фінансів, але на живих людей, а не на трупів".

Емец не писал заявление об увольнении. Он настроен работать до тех пор, пока не выполнит свои задачи, - пресс-секретарь главы Минздрава - Цензор.НЕТ 8790
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Пенсы это вас касается , Емец от вас не отстанет Емец не писал заявление об увольнении. Он настроен работать до тех пор, пока не выполнит свои задачи, - пресс-секретарь главы Минздрава - Цензор.НЕТ 2479
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вернуть Супрун бы, это было бы первое правильное решение монозеленых
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так будуть керувать до останнього зебіла.
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Ну наконец то появилось лицо нашего здравохранения.
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За то что б ЕМЕЦ ПНХ-271.Ришення прийнято!
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ЕМЕЦ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЪЯВЛЕН ВНЕ ЗАКОНА! ЧТОБЫ КАЖДЫЙ УКРАИНСКИЙ ПЕНСИОНЕР МОГ РАЗДАВИТЬ ЭТУ ВОНЮЧУЮ ГНИДУ! УБЛЮДКУ ЕМЦУ СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ И СОРТИР ЕМУ МОГИЛА!
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Дайте ему пистолет с одним патроном колбу с коронавирусом.
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Ну здрасьте, а Уманский был вообще галограмма..черти шо у зели в королевстве кривых зеркал творится
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Ємця вже послали але ...нікого з нових не затвердили .!
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начальником концлагеря ему нужно быть а не министром .
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У розпал пандемії старого мудака емця зняли але нового не хватило голосів затвердити нового( 223) голосів! Профільний міністр в цей час -ЗЕРО!
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"Он настроен работать до тех пор, пока не выполнит свои задачи,"
минимизировать раходы пенсионного фонда ???
))))
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И шо теперь? Как ему сейчас работается ? ))) все задачи выполнил? )))
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