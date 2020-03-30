 Государственная судебная администрация просит Кабмин и парламент не допустить остановки работы судов первой и апелляционной инстанции

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на портал "Судова влада України".

В сообщении говорится, что ГСА по итогам выполнения госбюджета в первом квартале просит рассмотреть вопрос об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия в необходимом объеме.

"Практика выполнения в первом квартале 2020 государственного бюджета в части финансирования судов первой и апелляционной инстанций свидетельствует о том, что дальнейшее непринятие соответствующих мер реагирования может привести в ближайшее время к остановке судопроизводства, а, следовательно, к нарушению конституционных прав граждан на судебную защиту их прав и свобод. Фактически ситуация складывается таким образом, что, начиная со второго квартала 2020 суды из-за отсутствия надлежащего финансового обеспечения будут вынуждены прекратить осуществление правосудия", - говорится в заявлении.

Судебная администрация подчеркивает, что в текущем году на обеспечение судов предусмотрены бюджетные назначения в объеме 10,2 млрд грн, что меньше на 4,3 млрд грн от того, что необходимо.

На данный момент судопроизводство поддерживается за счет приближения критических расходов на первый квартал текущего года в пределах их годового объема.

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Критическими для обеспечения жизнедеятельности судов являются: существенное падение уровня оплаты труда более 25 тыс. работников аппаратов судов с 18,4 до 2,1 тыс. грн в месяц; дефицит расходов относительно начислений на оплату труда, что не дает в полной мере воспользоваться даже имеющимся скудным фондом оплаты труда; существенный дефицит расходов на обеспечение судопроизводства необходимыми материалами и услугами; отсрочка сроков обеспечения охраной помещений всех судов Службой судебной охраны; остановка начатых в прошлые годы работ по строительству, капитальному ремонту и реконструкции помещений судов, что в будущем приведет к дополнительным финансовым потерям.

"Учитывая изложенное и учитывая сложное состояние экономики страны в связи с распространение на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, критически минимальный объем дополнительных бюджетных назначений на 2020 год составляет - 5,4 млрд. грн", - подчеркивает судебная администрация.

Напомним, ранее в парламенте появился текст законопроекта, предложенного Кабинетом Министров Украины, об изменениях в государственный бюджет на 2020 год в связи с пандемией коронавируса.

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