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 Государственная судебная администрация просит Кабмин и парламент не допустить остановки работы судов первой и апелляционной инстанции

Государственная судебная администрация Украины обратилась с письмами к главе Верховной Рады, премьер-министру, главам профильных комитетов парламента с просьбой учесть минимальную потребность финансового обеспечения деятельности судов при подготовке и принятии изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на портал "Судова влада України".

В сообщении говорится, что ГСА по итогам выполнения госбюджета в первом квартале просит рассмотреть вопрос об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия в необходимом объеме.

"Практика выполнения в первом квартале 2020 государственного бюджета в части финансирования судов первой и апелляционной инстанций свидетельствует о том, что дальнейшее непринятие соответствующих мер реагирования может привести в ближайшее время к остановке судопроизводства, а, следовательно, к нарушению конституционных прав граждан на судебную защиту их прав и свобод. Фактически ситуация складывается таким образом, что, начиная со второго квартала 2020 суды из-за отсутствия надлежащего финансового обеспечения будут вынуждены прекратить осуществление правосудия", - говорится в заявлении.

Судебная администрация подчеркивает, что в текущем году на обеспечение судов предусмотрены бюджетные назначения в объеме 10,2 млрд грн, что меньше на 4,3 млрд грн от того, что необходимо.

На данный момент судопроизводство поддерживается за счет приближения критических расходов на первый квартал текущего года в пределах их годового объема.

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Критическими для обеспечения жизнедеятельности судов являются: существенное падение уровня оплаты труда более 25 тыс. работников аппаратов судов с 18,4 до 2,1 тыс. грн в месяц; дефицит расходов относительно начислений на оплату труда, что не дает в полной мере воспользоваться даже имеющимся скудным фондом оплаты труда; существенный дефицит расходов на обеспечение судопроизводства необходимыми материалами и услугами; отсрочка сроков обеспечения охраной помещений всех судов Службой судебной охраны; остановка начатых в прошлые годы работ по строительству, капитальному ремонту и реконструкции помещений судов, что в будущем приведет к дополнительным финансовым потерям.

"Учитывая изложенное и учитывая сложное состояние экономики страны в связи с распространение на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, критически минимальный объем дополнительных бюджетных назначений на 2020 год составляет - 5,4 млрд. грн", - подчеркивает судебная администрация.

Напомним, ранее в парламенте появился текст законопроекта, предложенного Кабинетом Министров Украины, об изменениях в государственный бюджет на 2020 год в связи с пандемией коронавируса.

Также читайте: Из бюджета армии не заберут ни одной гривни, - Шмыгаль об изменениях в Госбюджет-2020

Источник: https://censor.net.ua/n3185392
 
 
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Такі суди разом з суддями викинути на свалку історії.
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Это профсоюз рейдеров обратился с петицией?... Государственная судебная администрация просит Кабмин и парламент не допустить остановки работы судов первой и апелляционной инстанции - Цензор.НЕТ 7979
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Так и вижу, как судьи массово пишут заявления об уходе, типа да ну нах эту должность с нищенской з/п, пойду лучше сварщиком....
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Что некому будет сажать добровольцев и отпускать "честных" свинарчуков, пойманных за руку?
см. "Честность" - https://maidanfire.blogspot.com/2017/08/blog-post_16.html

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Если конфисковать все украденное Холоднюком, в этом году суды можно будет не финансировать вообще.
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остановки работы Судов и остановки получения зарплат это разные вещи , как работают наши Суды стране рассказывать не надо . Система полностью коррумпирована ,законодательно протащившая невозможность забрать у них мантию без согласия сходки подельников
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Интересно только, какая у него задача.........
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