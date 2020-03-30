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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 Внеочередное заседание Рады: в повестке дня борьба с коронавирусом, изменения Госбюджета и назначения новых министров. ВИДЕО

Сегодня Верховная Рада провела два внеочередных заседания.

На первом рассматривались законопроекты относительно борьбы с коронавирусом и преодолением сложившейся кризисной ситуации, а на втором - вопрос питания военнослужащих, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада не включила в повестку закон против Коломойского, принять который просил Зеленский

Кроме того, в Раде ожидают обращения от Зеленского о третьем внеочередном заседании ВР сегодня для рассмотрения банковского законопроекта и рынка земли.

Источник: https://censor.net.ua/n3185391
 
 
 Топ комментарии
 
Сторонники президента Зеленского уже не восхваляют «величайшего лидера современности», а дружно повторяют догму о том, что «наш Порошенко» тоже, оказавшись в сегодняшней ситуации, не знал бы,что ему делать с эпидемией, как защитить своих граждан.
На самом деле люди, которые распространяют такую информацию не могут вспомнить даже события 2014 года, когда Александр Турчинов и Арсений Яценюк, а чуть позже - Петр Порошенко преодолевали кризис гораздо более острый, чем нынешний, и успешно со своим заданием справились, не только сохранив страну, но и подняв ее экономику.
И парламент не убегал от принятия судьбоносных инициированных правительством и президентом законов, и перезапустили экономику.
Более того, даже реформы проводили, а сам «Порох» сумел дипломатически оборонительными усилиями еще и врага остановить, и немало оккупированных земель вернуть.
Наряду с задачами 2014-го года нынешний кризис - детский сад. Проблема лишь в том, что «зеленая» власть в этом детском саду сама является воспитанником и не способна самостоятельно даже задницу себе нормально подтереть
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Да уж, в жизни то МВФ послать на ..уй оказалось невозможно.
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Дележка портфелей, отстёгивание за это бюджета и премиальные за эпидемию - повестка дня!
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Марина Порошенко гуманітарку пакує цілими днями,куплену за власні кошти, а пєрша лєді УПЕНЗЛЮВАЛА з України до Швеції!
ОХРЕНІТИ!
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Сторонники президента Зеленского уже не восхваляют «величайшего лидера современности», а дружно повторяют догму о том, что «наш Порошенко» тоже, оказавшись в сегодняшней ситуации, не знал бы,что ему делать с эпидемией, как защитить своих граждан.
На самом деле люди, которые распространяют такую информацию не могут вспомнить даже события 2014 года, когда Александр Турчинов и Арсений Яценюк, а чуть позже - Петр Порошенко преодолевали кризис гораздо более острый, чем нынешний, и успешно со своим заданием справились, не только сохранив страну, но и подняв ее экономику.
И парламент не убегал от принятия судьбоносных инициированных правительством и президентом законов, и перезапустили экономику.
Более того, даже реформы проводили, а сам «Порох» сумел дипломатически оборонительными усилиями еще и врага остановить, и немало оккупированных земель вернуть.
Наряду с задачами 2014-го года нынешний кризис - детский сад. Проблема лишь в том, что «зеленая» власть в этом детском саду сама является воспитанником и не способна самостоятельно даже задницу себе нормально подтереть
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Boris Borisenko



Кому ще щось не зрозуміло??? Глава офісу президента Андрій Єрмак, користується гелікоптером кума Путіна - Медведчука!

https://kraina.biz.ua/editor3/133723/?fbclid=IwAR2puAaUuDEq0PjNVa5cku9j568ZRWzrIhE2a5qVxiaj-kbN3P5I0Jsi6C8

Позачергове засідання Ради: на порядку денному боротьба з коронавірусом, зміни Держбюджету і призначення нових міністрів - Цензор.НЕТ 1505
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У владі чисті вороги України. Вони потихеньку зливають державу, всі договорянки тримають в тайні і люди нічого не знають, про що вони там домовляються з кацапами. Одна поїздка в Оман мала змінити все кіривницство і нові перевибори, як президента, так і парламента. Але всі мовчать і чекають,особливо мене хвилює тиша "патрійотів" нацсук. Ти бачиш, не бачать ні корупцію, ні зраду. А де пан Білецький, пані Юля, Тягнисрака??? Де Толян Єфрейтор, то на призвісько Гриценко? А де Ваньок сміттєвий барон на призьвісько Садовий? А де прорвун кордону борець з баригами і мародерами Міхо Карлсон? Хіба продажа всіх масок і распіраторів не є мародерство в час наступу коронавіруса? Де "європейські" босяки Зімін, Соболєв, Лєщенко, Ліщук, Наєм ті інші???? Де ви, ау???
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Закон "О "хрена" Коломойскому" - ПЕРВЫМ в повестку дня!
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Сабакову шакалу не давайте грошей...подонки покрадуть..
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