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 В случае необходимости Госрезерв готов передать продукты в области

Государственное агентство резерва Украины готово в случае необходимости передать продукты питания, хранящиеся в Госрезерве, для их использования.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госрезерва, об этом сообщил председатель Государственного агентства резерва Украины Ярослав Погорелый.

В частности, речь идет о передаче, в случае необходимости, таких позиций как консервы, мясо, чай, масло и другие продукты питания. С целью определения потребности в продуктах питания было направлено соответствующее письмо в областные государственные администрации.

"Госрезерв - это государственная кладовая, где хранятся вещи первой необходимости и продукты питания на случай критических ситуаций. Наше государство и мир еще никогда не сталкивались с подобными проблемами и мы должны быть готовы оперативно реагировать на вызовы. Госрезерв уже получил ответы от нескольких администраций с их потребностями, поэтому мы готовим соответствующие документы и обращение в министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Кабмин", - заявил Погорелый.

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Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией - пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

Украина запретила гражданам с регистрацией на временно оккупированных территориях въезд через КПВВ. СНБО принял решение с 17 марта закрыть границы для самолетов, автобусов и поездов.

Запрет железнодорожного и автобусного сообщения, закрытие метрополитенов, предложенные президентом Зеленским, вступили в силу с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях - по 20.

Укрзализныця прекратила международное и внутреннее сообщение.

Рада приняла закон о противодействии распространению коронавируса. За нарушение карантина ввели административную, а за умышленное заражение кого-то коронавирусом - уголовную ответственность.

Позже, правительство также утвердило предложение Минздрава о почасовой оплате труда медиков, работающих с пациентами, зараженными коронавирусом.

Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины (ИМБГ НАНУ) разработал тест-систему для диагностики китайского коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поставке из Китая тестов для выявления коронавируса, масок и дезинфицирующей жидкости.

23 марта военный борт привез в Украину из Китая два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты для искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.

25 марта Кабинет Министров Украины продлил карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, на 30 дней.

На период карантина Кабмин снял запрет оптовой торговли продуктами питания, торговли ветеринарными препаратами, проведение ветпрактики, продажи кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посевных материалов, а также некоторых других видов деятельности.

Кроме того, 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней.

Источник: https://censor.net.ua/n3185389
 
   
 Топ комментарии
 
Маски і санітайзери с госрезерву в регіони вже "передали". Здається, що на черзі така ж сама "передача" продуктів.
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А де зараз півшоста дама? Невже маски шиє..в Швеції з шведськими швеями? В случае необходимости Госрезерв готов передать продукты в области - Цензор.НЕТ 5779
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Ось ця дама розказує за що шоколадного мародера треба посадити в тюрму!!!
В случае необходимости Госрезерв готов передать продукты в области - Цензор.НЕТ 804
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так вони ж уже збагатіли при Зелі !
оно скільки туриздів повертали
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А де зараз півшоста дама? Невже маски шиє..в Швеції з шведськими швеями? В случае необходимости Госрезерв готов передать продукты в области - Цензор.НЕТ 5779
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Це на тлі того що епоха бідності скінчилася майже рік тому?
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Можна розпочати з "Роттердам+" потім притиснути "свинарчуків" які багато чого можуть розказати І про "лерку гонтарєву" бажано не забути. Це для початку!!!
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Не лажай - потрібне щось нове або стопроцентне, я б почав з убивства брата.
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Ты можешь подробно схему расписать?
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Да ти що, відмінили Роттердам, чогось збльшились витрати на електроенергію. "Свинарчуків" виправдали, доречі вони не продавали, а купували для укр. армії запчастини в кацапії. Гонтарєва сидить в Лондоні, читає лекції, а Лондонський суд арештував рахунки у Бені і довів причасність Зелеуйобка до виведення 50 мільйонів $ через його фірми. Порох витрачає гроші на благодійність, а зелебобік пиляє туповаті ролики. То хто БАРИГА? **** поверніть баригу Пороха, нехай далі розкрадає В случае необходимости Госрезерв готов передать продукты в области - Цензор.НЕТ 2477
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Папередники урожай весь осенний разворовали?
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Какой это госрезерв? Порах же фсё разваравал!!!!1 В случае необходимости Госрезерв готов передать продукты в области - Цензор.НЕТ 4075
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Маски і санітайзери с госрезерву в регіони вже "передали". Здається, що на черзі така ж сама "передача" продуктів.
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А маски, маски как же? Не все распродали из госрезерва?
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Маски з Держрезерву передали в МОЗ, а от куди їх дів МОЗ?
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меня терзают смутные сомнения, что передавать уже нечего, судя по увеличению темпов вывоза пшеницы за рубеж но 70% за неделю....
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зараз з країни вивезуть харчі,а потім будуть посвіту шукати хліба.
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Як при Завгарові коли він був прем"єром. Досвід на проп"єш.
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да пустые те склады давно, всё продано за прошлые два месяца, если даже зерно продали шо там говорить за макароны и гречку.
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Треба трусити ворів та вбивць.Там більше держрезерва.А їх в Україні як собак не різаних.
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Поздно, Пидро Аліксєєвич вже всіх накормив п'ятьма хлібами і двома рибинами. У любого пороховатана спитайте, вони в курсі)))
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це не його, петра, а вовина задача годувати всіх...продемонструвати успіхи керування...
а петро з олігархами допомагають, як громадяни україни, чим можуть
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Так ми це п'ть років чули -Порошенко в Украінє нізашо нєотвєчаєт! А тепер він без мила кругом лізе)))
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хто що чув і на що повівся...мий руки з милом
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председатель Государственного агентства резерва Украины Ярослав Погорелый не уполномочен делать подобные заявления...но под шумок горит желанием списать недостачу
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Что, сивоха не все сожрал еще? И как так, не все за границу вывезли... не порядок.
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Може лупатый еще и коммуналку за меня заплатит?
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Коронавірусний спалах може вдарити по продовольчій безпеці.(FAO) заявила, що дуже скоро світ може зіткнутись із продовольчою кризою, якщо необхідних заходів не буде вжито якнайшвидше. В організації прогнозують, що збої можна чекати в квітні та травні.
Що там з нашим "Держрезервом" які запаси?харчів вистачить якщо транснаціональні корпорації вивезуть все з України як ті маски та антисептики.Щоб через пару місяців небуло гвалту про нестачу хліба,вас попереджають завчасно!
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Не та ли ,,Яловичина,, на фото в которой солдаты нашли зубы непонятного животного?
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Не помешала бы внезапная ревизия складов, следы от возможно вывезенного пылью еще не покрылись?
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так я тоже призадумался, зачем открывать резерв после недели хаоса в нашей стране? неужели всё скупили наши граждане? а вот списать на пенсионеров то шо украдено и продано за бугор можно элементарно.
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Что за намёк?Ну гривны все на продукты уже потратил месяца на три хватит,или нужно и все баксы на продукты спускать?У нас шухер намечается?
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а кто то верит что в тех складах что то есть .?
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никто не верит в эту чушь. до сих пор в аптеках элементарно масок нет, позорная власть, дно!
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