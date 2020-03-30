 7 пациентов с COVID-19 находятся на неинвазивной вентиляции легких на Буковине, их состояние стабильно тяжелое, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА на странице в сети Facebook.

Одному больному оказывают помощь в Сокирянской ЦРБ, одному - в Глубоцкой ЦРБ, трем - в областной клинической больнице. У всех этих больных подтверждено инфицирование COVID-19.

Также двое пациентов на неинвазивной вентиляции легких находятся в Черновицкой городской больнице №1. У одного из них диагностирован коронавирус, у другого - подозрение на COVID-19.

Одному больному, которого лечили в Глубоцкой ЦРБ, стало лучше, его сняли с кислородной дотации.

"В медицинских учреждениях Буковины находятся 7 пациентов на неинвазивной вентиляции легких. Их состояние стабильно тяжелое", - сообщили в ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще 16 случаев COVID-19 подтверждено в Черновицкой области за день, один человек выздоровел, - председатель ОГА Осачук. ВИДЕО