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 Профильный комитет Рады поддержал законопроект о банках. Путь для голосования открыт, - нардеп от "Голоса" Железняк

Законопроект о банковской деятельности в редакции Кабинета министров поддержан профильным комитетом Верховной Рады.

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Закон о банках поддержан Комитетом! Он будет поддержан согласно Регламенту (ст. 110, п. 2) как 2571-р, но в той редакции, которая была предложена правительством", - написал он, добавив, что путь в зал парламента для закона теперь открыт.

Профильный комитет Рады поддержал законопроект о банках. Путь для голосования открыт, - нардеп от Голоса Железняк 01

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Напомним, сегодня Верховная Рада планировала рассмотреть закон о земле, банках и другие законопроекты.

Однако по состоянию на утро 30 марта законопроектов о рынке земли и банковской деятельности в повестке дня не оказалось.

Профильный комитет Рады поддержал законопроект о банках. Путь для голосования открыт, - нардеп от Голоса Железняк 02

Источник: https://censor.net.ua/n3185385
 
   
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Ну теперь пусть писюнист раскошеливается -тут на кону сколько он проживет стоит.
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У нього файна охорона, а сім"ю він вже евакуював.
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Молодец. А я колебался в догадках, какую же отмазку приплетут порохоботы, если Зеленский продавит закон. А всё по-порохоботски просто и прямолинейно-"Никчёмный клоун перекупит депутатов у Коломойского за деньги Коломойского".))) Браво!
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Путь для голосования открыт, - нардеп от "Голоса" Железняк..)) Щас Беня позвонит Зюзе и он закроется . .
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"Однако по состоянию на утро 30 марта законопроектов о рынке земли и банковской деятельности в повестке дня не оказалось."

вся суть этих трускавецких. Одной рукой пыль в глаза, а другой делают то что хотят.
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Коли хтось каже про депутатів і про руки, мені згадується Ілля Ківа. Профильный комитет Рады поддержал законопроект о банках. Путь для голосования открыт, - нардеп от "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 4432
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Ну тут вони уже "порохоботів" звинуватити не зможуть, бо порохоботи ж якраз закон підтримали, зате соратники Зе прокинули його...
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Надіюсь на позитивне продовження теми . Ні дефолту.
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Припекло! Надежда на Пороха чтобы не нае**ли.
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а че мундель и дубина без надетых масок - самые умные, и при этом всех призывают изолироваться
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Якщо доведуть Україну до дефолту,владі більше не жити.
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