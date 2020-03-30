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Все про:Комаровский Евгений (7) Дарница (22) COVID-19 (2472)

 Доктор Комаровский призвал государство ускорить решение вопросов с производством препаратов для борьбы с COVID-19

Фармацевтическая компания "Дарница" готова производить препарат с гидроксихлорохином, который в ряде стран применяют при лечении пациентов с COVID-19. Однако на получение соответствующего разрешения от госрегулятора могут понадобиться годы, что в нынешней ситуации с эпидемией коронавируса недопустимо.

 Об этом в своем блоге для издания "Новое время" написал врач Евгений Комаровский.

"Сейчас часто сообщают о том, что в качестве лекарства против коронавируса применяется известный противомалярийный препарат "Хлорохин". Он широко распространен в мире, а после того, как Трамп сказал, что им лечат коронавирус — возник его дефицит. Индия даже ввела запрет на вывоз этого лекарства, чтобы все оставалось в стране. И вот наша фармкомпания "Дарница" говорит, что готова производить такой препарат в Украине, но для этого ей нужно провести клинические исследования, одобрить протоколы лечения и получить соответствующие решения регулятора", - отметил он.

Комаровский призвал руководство страны ускорить решение этого вопроса.

"Тут очень важный момент: придется научиться быстро принимать решения. Должен появиться кто-то, в том же Совете по нацбезопасности, кто получит право и сможет оперативно, если это понадобится, принимать подобные решения. Или же мы снова будем все делать годами?" - добавил доктор.

Эту же проблему доктор Комаровский описал в своем видеоблоге.

В свою очередь, в компании "Дарница" подчеркнули, что готовы начать производство препарата при условии активного участия в процессе государственных регулирующих органов.


"Мы уже везем в Украину действующее вещество и готовим необходимые документы для начала производства препарата с гидроксихлорохином. Однако нам необходимо вовлечение государства, чтобы компания смогла обеспечить украинцев этим лекарством. При условии активного участия государственных структур всех уровней, Дарница готова запустить производство и гарантирует соблюдение требований к качеству препарата и лицензионных процедур", - подчеркнул глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

Источник: https://censor.net.ua/n3185384
 
 
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Доктор Комаровский пиарится на всём подряд...
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зебілів лікуватиме дохтур комаровський...
оце встрягли Доктор Комаровский призвал государство ускорить решение вопросов с производством препаратов для борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 2291
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Пусть пиарится - иногда и он что-то разумное вещает, как в данном случае. Или вы предлагаете подождать годик с производством противовирусного?
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Ви спочатку знайдіть, хто підключатиме пацієтів до апаратів штучного дихання.
Анестезіологів то штучна кількість.
Ідійоти...
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Шкода, але тяжку форму лікувати не будуть.
Але для особливих українців знайдуть необхідних фахівців.
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Анастезіологи тут не обов'язкові - можуть і інші лікарі підключати. А знайти нових - де?? Хіба що студентів-медиків старших курсів залучати...якщо погодяться.
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Нічого особливо складного там немає. Аппарат можна освоїти за 1 годину максимум.
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Нашу страну уничтожит не рашка, а наши вороватые чинуши.
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Коли країною керує комік, не дивно, що педіатр став "професіоналом-вірусологом".
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достал уже маланец! иди на работу в МОЗ и отвечай хоть за что-то а не гони волну в СМИ !
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шо, і комаровський вже трошки підсцикнув?
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Спроси разрешение у Коломойского. Ему Украина до ...... Главное получить
бабло, а там хоть .....!
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а на медицину и науку бюджет не увеличили, только зарплаты депутатам, так кто же вам будет лекарства изобретать? За все нужно платить.
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А цей Комаровський має диплом недержавного зразка?
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Ще недавно він казав,що коронавірус це фігня,сама пройде,виходить що не фігня-тріпло.
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хто цьому шлеперу -піарному проплатив за таку рекламу? Він же збирався на гастролі в рашку, то нехай пиз"є!
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Этот псевдодоктор даун. Все лекарства, которые сейчас применяют пока что не имеют доказательств еффективности. Сейчас вбухаем бабки, а потом окажется, что эти лекарства не действуют. А когда появятся действительно еффективные, то бабла на них уже не будет
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А "доктор" Комаровский знает о всех побочных эффектах и осложнениях при приеме этого препарата?
И о том, что его эффективность для лечения COVID-19 отнюдь не подтвержденный факт. Зато те самые осложнения и побочные эффекты подтверждены всей историей его применения.
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Народ еще не знает, что он еще глушит имунную систему)
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Ну, этот доктор месяц назад, что коронавирус не несет никакой угрозы, теперь лоббирует препарат от которого отмечено уже несколько смертельных случаев.

Лучше бы он вообще заткнулся и дал возможность решать профессионалам.
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Этот уе..к раскручивался кацапней хер знает сколько лет. У нас много педиаторов, но расскручивался только этот
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А этот коновал-шоумен дал рецепт такого снадобя.******* ******,и чем тупее тем громче.Тоже мне Кашпировский...
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А нахріна вам анестезіологи? Вони вимерли ще при зарплаті 3!!! тисячі гривЕнь. Можна набрати сантехніків. У них від 10 до 15 тисяч.
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Комаровский, ты уже много вылечил своим языком? Тошнит от твоей рожи, любимец тупых мамочек.
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