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 Мы ожидаем обращения от Зеленского о третьем внеочередном заседании ВР сегодня для рассмотрения банковского законопроекта и рынка земли, - "слуга народа" Корниенко

В Верховной Раде ожидают обращение президента Владимира Зеленского о созыве третьего внеочередного заседания парламента в понедельник, заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Я надеюсь, что продолжился комитет финансовой политики, он не начался в 9:00, потому что не было кворума. Насколько я знаю, несколько людей доехали и сейчас комитет будет рассматривать законопроект №3260, как я понимаю, в первом чтении, и по результатам этого комитета мы ожидаем обращение от президента Украины о третьей внеочередной сессии на сегодняшний день", - заявил Корниенко на брифинге в Верховной Раде в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина..

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" заявил, что в планах - принятие законопроект №3260 "Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" хотя бы в первом чтении. Вспомнил депутат и о законопроекте №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

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"Ну и закон об обороте сельскохозяйственных земель может вносится на внеочередное заседание без никаких предостережений, потому что он есть в рассмотрении на очередной сессии и он может быть перенесён на внеочередную. Там вопрос правок, осталось их около 700, мы эту мантру повторяем уже три месяца, сейчас ситуация немного изменилась: если в январе- феврале это были шутки, то сейчас это не шутки - это вопрос выживания страны", - сказал первый зампред фракции.

Он уточнил, что речь идёт о макрофинансовом ресурсе, который станет доступен Украине благодаря сотрудничеству с МВФ и другими международными финансовыми организациями.

"К помощи от МВФ привязано очень много позиций. Это и помощь ЕС около 1 миллиарда, около 1 миллиарда от Всемирного банка, это частные различные кредиты и так далее. Президент вчера говорил в своём обращении, что речь идёт о порядка 10 миллиардах долларов, которые в отличие от традиционных кредитов, идущих на укрепление потенциала Нацбанка, на золотовалютные резервы, идут напрямую в бюджет. Это то, что сейчас нужно госбюджету, потому что у нас сокращаются доходы, повышаются расходы и дефицит бюджета", - заявил Корниенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3185383
 
 
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Курс этой власти просто лютый бред.
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а также по делу брата Ермака и смены министров, а то Украина как бабочка-однодневка в плане министров
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Да главное выполнить задание Сороса, продать землю. Остальное все второстепенное
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Тобто сама ВР нічого не може вирішити? Тоді перевибори необхідні для обрання депутатів, які самі все вирішують.
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