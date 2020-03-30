EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Общество
  555  8
Материалы по теме:
Все про:карантин (1694) эвакуация (679) Кулеба Дмитрий (331) COVID-19 (2472) коронавирус (1165)

 Почти 11,5 тыс. украинцев ожидают эвакуации из-за границы, но ради их же безопасности им стоит оставаться на месте, - Кулеба

Около 11, 5 тысячи наших соотечественников в разных странах мира ожидают эвакуации в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил во время онлайн-брифинга 30 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Сейчас количество граждан Украины, которые ожидают эвакуации из разных стран мира, составляет 11 449 человек", - сказал Кулеба.

Он добавил, что эта цифра меняется, потому что кто-то возвращается, а кто-то решает эвакуироваться и информирует об этом посольство или консульство.

В связи с этим министр призвал тех граждан Украины, у которых есть средства для проживания в той стране, где они находятся, остаться, чтобы не подвергаться опасности заражения во время поездки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Очередное несокрушимое стремление украинцев к свободе", - Кулеба прокомментировал "прорыв" пассажиров рейса из Вьетнама в аэропорту. ВИДЕО

"Вы не сможете совершить длительный переезд не касаясь поверхностей и не общаясь с людьми. Вы никогда не знаете, где у вас риск заражения. Пожалуйста, сейчас критический период - ближайшие недели будут определяющими и из соображений вашей же безопасности желательно, чтобы вы эти недели побыли там, где вы находитесь. Это для вас лично гораздо более безопасный вариант", - акцентировал министр.

В то же время Кулеба заверил, что дипломаты поддерживают контакт с теми украинцами, которые хотят эвакуироваться, и постоянно ищут возможности их возвращения в Украину.

Источник: https://censor.net.ua/n3185382
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так и знала, что малоросов из кацапстана не всех завезли...)
 показать весь комментарий
 
все правильно.Хватит гулять. Закрыть все перелеты. Это никогда не закончится все карантины будут длиться годами. Только что то выявили и начали лечить, сразу новую партию привезут из за границы и пошли они гулять по Украине, и все начинается заново.
 показать весь комментарий
 
 
Не был дома 6 месяцев. 17-го вы отменили мой рейс.28-го сказали идти пешком. Думал добраться пешком, но теперь меня послали нах)))
 показать весь комментарий
 
а этих откуда вывозить? Гренландия? Фарреры? Острова Пасхи?)) уже просто не смешно...
 показать весь комментарий
 
 
если бы не вирус, то они жили бы и дальше там. А сейчас ломанулись.
 показать весь комментарий
 
Если собираетесь устраивать скандалы с обсервацией, то, конечно, для вашей же безопасности лучше оставайтесь. Почти 11,5 тыс. украинцев ожидают эвакуации из-за границы, но ради их же безопасности им стоит оставаться на месте, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6029
 показать весь комментарий
 
Ви, українці, сидіть дома на карантині, без грошей, а вони і далі будуть звозити тих, хто заробляв, хто відпочивав, поїхавши вже при запровадженні карантину, та ще й не хочуть сиділи в обсервації, привозячи сюди цю заразу. То скільки можна це терпіти! У випадку поголовної смертності, влада скоро звідси здрисне.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх