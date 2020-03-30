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Все про:уголовное дело (2322) ГБР (1056) Ермак Андрей (191) Офис Президента (295) Лерос Гео (37) Ермак Денис (8)

 Госбюро расследований открыло уголовное производство по заявлению главы ОП Андрея Ермака, - источник

Госбюро расследований открыло уголовное производство по заявлению главы Офиса президента Андрея Ермака в связи с распространенными народным депутатом из фракции "Слуга народа" Гео Леросом видеозаписями о якобы "торговле" государственными должностями с участием человека, похожего на брата главы ОП Дениса Ермака.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, уголовное производство расследуется по четырем статьям Уголовного кодекса – ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Напомним, в воскресенье, 29 марта Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СМИ выяснили, кто на "записях Лероса" помогал брату главы ОП Ермаку и проходил "собеседования". ФОТОрепортаж

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Лерос направил в НАБУ депутатское обращение и копии опубликованных им ранее видеозаписей. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3185381
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
ошибки должны смываться кровью!
"пробачень" от тупой твари недостаточно
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Голосовал за зе, чтоб против потроха и не жалею, считаю, что поступил правильно, ответственно и в пользу Украины и её народа.
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я же говорил что у тебя мозгов нет, а ты говоришь что дефицит витамина Д
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дефолт в пользу Украины и её народа? я бы у таких как ты паспорт отбирал.
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Маладец! Навіть тут на форумі небагато таких упоротих залишилось. Почекаємо. Госбюро расследований открыло уголовное производство по заявлению главы ОП Андрея Ермака, - источник - Цензор.НЕТ 7356
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Ну так маладца! Сиди наслаждайся результатом. Или какие то сомнения возникают?
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тебе пора в клуб анонимных зелебобиков - будете там сидеть в кругу себе подобных и распускать слюни - "здрасьте, меня зовут Олег, и я зебил..."

Первый шаг на пути к выздоровлению - это признание проблемы. Запомни это, зебил.
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есть за что уважать. Зебилов нужно убивать не физически, а ментально, переманивая на светлую сторону, только так.
Именно ради этого я готов был бы подождать, а вдруг, ну вдруг, нация созреет.
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Если Ермак сдаст Зелю то он получит условный строк, а Зелю отправят в тюрьму... Ермак думайТЕ Госбюро расследований открыло уголовное производство по заявлению главы ОП Андрея Ермака, - источник - Цензор.НЕТ 5938
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о, как быстро, ну тогда доказывайте, что брат жив и в деле
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С таким ГБР и этой Годзилой на должности ген-прокурора теперь ему проще доказать что его брата убил Порох
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вот это мне особенно нравится:
"статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны)".
кто-то ещё хочет стать антикоррупционером? Госбюро расследований открыло уголовное производство по заявлению главы ОП Андрея Ермака, - источник - Цензор.НЕТ 1383
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Я всех предупреждал, что ***** бедоносей и все кто ему служат или им очарован рано или поздно пропадают. Кто терят должность, влияние, бабло, детей, а кто и жизнь... но у всех пропащая судьба. Вот и ермак долюбезничался с *****м.
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а сейчас внимательно следим, как элегантные брюки превращаются в шорты!
сейчас окажется, что братан д"ермака - устраивал провокации с целью выявления продажных бюрократов Госбюро расследований открыло уголовное производство по заявлению главы ОП Андрея Ермака, - источник - Цензор.НЕТ 8204
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Єрмака за грати! Це зрадник, який працює на російських окупантів, а також знатний корупціонер! Його на чисту воду вивели, тепер воно намагається врятуватися... Але вже пізно... воно на олівці в ФБР. Для США він вже нерукопожимний...
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Та гнида, что поставит воду в Крым, поменяет конституцию Украины с особыми статусами днр+лнр, переведёт россию из статуса оккупанта в наблюдателя миротворца, получит тайно звезду героя росссии.
Станет предателем Украины.
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Разглашение государственной тайны вообще ха-ха) Коррупция среди первых лиц страны теперь у нас государственная тайна)
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А ПОЧЕМУ ЭТА ТОШНОТВОРНАЯ ЗЕЛЁНОСРАКАЯ ОБЕЗЬЯНА ПИШЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВОЛЕ, А НЕ СИДЯ НА ПАРАШЕ ?
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Helgi Sharp

1.

Гео Лероса прорвало (вовремя предать - это значит предвидеть).

Говорят, это Богдан... Думаю, нет. Как и с Мельниченко, организовала и слила одна известная всем западная спецслужба через СБУшную (скорее всего) агентуру. Запись 19-го года, но бенефициары выжидали до последнего - до момента, когда трон под шутом, временно занявшим место короля, основательно зашатается. Потом умышленно отдали материал не "порохоботам", а тому, кто начал бунт изнутри - так эффективнее.

Ермак обкакался и, типа, направил материалы для "расследования" в СБУ и ГБР. Самим не смешно? Кто поверит, что две марионетки в лице Баканова и Венедиктовой что-то там "расследуют"? Но есть опасность, что Леросу могут организовать "несчастный случай". Поэтому видос надо опять передать взад: посольствам США и ЕС - хоть какая-то гарантия безопасности. Плюс расследования по журналистским и частным каналам. Ну, и через НАБУ, если получится.

А теперь смотрите...

29 марта прошлого года у нас были: курс на ЕС и НАТО, армия, индексация пенсий, рост экономики в 4,6%, децентрализация, уважение Запада, страх Москвы.
Сейчас: огромная дыра в бюджете, подыгрывание Пу, признание террористов ОРДЛО равноправными партнёрами, коррупция во власти, политические преследования, "доктор смерть", передача страны на растерзание олигархам - и это только навскидку. Адепты Мосейчук и тупых сериалов на Г+Г, ваша мечта реализована полностью или не хватает последней вишенки на торте?

К осени зелёный карточный домик должен посыпаться. От последствий падения экономики, коррупционных скандалов, коломоизации экономики, авакизации политики и разворота на анчурийские болота. В лучшем случае - досрочные парламентские выборы и возврат к НАСТОЯЩЕЙ парламентско-президентской республике, в худшем - 2014 год. Последнего не хотелось бы.

Боюсь только, что мудрый украинский народ опять выберет себе в поводыри каких-нибудь Киву или Юзика - с него станется...

2.

Спецпоезд "Москва-Киев" привез украинцев на Родину.

Лично для себя оправдываю перманентное нахождение на территории страны-агрессора двух типов обладателей украинских паспортов: первый - в плену; второй - Maruv. Могут быть ещё личные обстоятельства - как-то, болезнь родственников, проживающих в России, но эта категория украинцев самая малочисленная.

3.

Ляшко: единственная область, в которой не зафиксировано заражения коронавирусом, - Николаевская.

Перевожу: из-за тотального воровства и распределения тестов между своими, ни один из тестов не дошёл до Николаевской области.

4.

"Начнем пересмотр госбюджета с себя", - Шмыгаль хочет вдвое урезать зарплаты чиновникам, которые получают больше 47 тыс. грн.

Одной рукой отдавать Коломойскому через суды миллионы народных денег, а другой на 5 тыс грн сократить ОФИЦИАЛЬНОЕ содержание "слуг" - гениальный по своей тупости пиар-ход!

5.

Житель Никополя застрелил полицейского и спрятал тело в багажнике своего автомобиля.

Это был не тот полицейский...

6.

Захарова предложила ввести санкции против G-20.

Всегда говорил: западные санкции не были бы настолько эффективными, если бы Россия не вводила в ответ свои. Впрочем, Маша может запретить американцам отдыхать в Сызрани и собирать российский валежник.

7.Как говорят электрики: лучше изоляция, чем заземление. Так что берегите себя, но без фанатизма - это не тот случай, когда на место вирусологов должны прийти наркологи.) Будем жить!
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Это очередной гвоздь в крышку гроба власти зеленского. 200 сотка.
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Да там уже сплошные гвозди,а похороны даже не назначены
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На що розраховвє Єрмак? Ні, ну правда, він дійсно вважає, що це все можна обнулити? Тоді нехай спробу народитися у зворотньому напрямку. Плід не просто народився, а й виріс до величезних масштабів. Державний діяч хренів. Тьху!. Мав би совість - застрелив юся б, або хоч заяву написав би про відставку. Але цікаво інше - мовчання Бубочки. Не заступив я за смаженого зайця. Пустив все на самоплив. Одні побіжать у одні силові органи, на які мають вплив, інші - в інші. Невже буде війна силових органів між собою?
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Дресированную гиену спускают с "поводка"!
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Нужно открывать уголовное дело не по заявлению Ермака, а в отношении Ермака.
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и глаза не лопнут у этой падлюки. у зенелоха "талант" подбирать себе в офис наглых воров. а кто ж тогда он сам?
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Будут расследовать как государственную тайну кто убил брата Ермака
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Да это уже мафия силовые структуры и власть у одной упряжке.
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