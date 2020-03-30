 ГБР открыло дело против слуги народа Лероса за публикацию видео с братом главы ОП Ермака

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, уголовное производство расследуется по четырем статьям Уголовного кодекса – ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).
Напомним, в воскресенье, 29 марта Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
Особенно умиляет "разглашение государственной тайны", оказывается жульничество должностных лиц - государственная тайна...
На фоне всех предъявленных Леросу "обвинений" напрашивается вопрос; они там что все поголовно идиоты, если имея кучу юристов на подхвате, выводят на всеобщее обозрение невероятнейший юридический маразм!
А ГБР вообще превратилась в крышу для пророссийских коррупционеров и в полностью антиукраинскую псевдоправоохранительную организацию.
А вообще, это свидетельствует о том, что правду сейчас говорить опасно: расследовать преступление не будут, а сразу упекут за решетку рассказавшего о преступлении.
- А ви хто, брат Грищенка?
- Ні, Єрмака...