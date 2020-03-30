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Все про:уголовное дело (2322) ГБР (1056) Ермак Андрей (191) Офис Президента (295) Лерос Гео (43) Ермак Денис (8)

 ГБР открыло дело против слуги народа Лероса за публикацию видео с братом главы ОП Ермака

Госбюро расследований открыло уголовное производство по заявлению главы Офиса президента Андрея Ермака в связи с распространенными народным депутатом из фракции "Слуга народа" Гео Леросом видеозаписями о якобы "торговле" государственными должностями с участием человека, похожего на брата главы ОП Дениса Ермака.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, уголовное производство расследуется по четырем статьям Уголовного кодекса – ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Напомним, в воскресенье, 29 марта Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СМИ выяснили, кто на "записях Лероса" помогал брату главы ОП Ермаку и проходил "собеседования". ФОТОрепортаж

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Лерос направил в НАБУ депутатское обращение и копии опубликованных им ранее видеозаписей. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3185381
 
 
 Топ комментарии
 
я же говорил что у тебя мозгов нет, а ты говоришь что дефицит витамина Д
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Та гнида, что поставит воду в Крым, поменяет конституцию Украины с особыми статусами днр+лнр, переведёт россию из статуса оккупанта в наблюдателя миротворца, получит тайно звезду героя росссии.
Станет предателем Украины.
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а сейчас внимательно следим, как элегантные брюки превращаются в шорты!
сейчас окажется, что братан д"ермака - устраивал провокации с целью выявления продажных бюрократов Госбюро расследований открыло уголовное производство по заявлению главы ОП Андрея Ермака, - источник - Цензор.НЕТ 8204
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"уголовное производство расследуется по четырем статьям Уголовного кодекса - ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий)." Из перечисленных выше статей первые две- для ермака дениса, оставшиеся две для ермака андрея, а что скажет ГБР?
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Такой бред ещё придумать нужно было!
Особенно умиляет "разглашение государственной тайны", оказывается жульничество должностных лиц - государственная тайна...
На фоне всех предъявленных Леросу "обвинений" напрашивается вопрос; они там что все поголовно идиоты, если имея кучу юристов на подхвате, выводят на всеобщее обозрение невероятнейший юридический маразм! ДБР відкрило справу проти слуги народу Лероса за публікацію відео з братом глави ОП Єрмака - Цензор.НЕТ 750
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ДБР як раз навпаки, має завести кримінальну справу проти Єрмака за фактом його корупційних махінацій, які підтверджуються оприлюдненими Герусом матеріалами. Крім цього, на період розслідування, він повинен бути відсторонений від виконання своїх обов'язків.
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Если ермак продолжает вонять из ОП, то янелох лично руководил всем этим цирком, с продажей должностей. Более паскудной власти в Украине не было. Спасибо, зебилы.
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С каких пор Ярмак госдеятель? Его кто-то выбирал? И что за гостайны там были?
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В Украине времён Зеленского коррупцией заниматься не опасно, опасно эту коррупцию вскрывать.
А ГБР вообще превратилась в крышу для пророссийских коррупционеров и в полностью антиукраинскую псевдоправоохранительную организацию.
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Больше всего понравилась статья 328 (Разглашение государственной тайны). Понятно? Тёрки о продаже должностей - это государственная тайна, оказывается.
А вообще, это свидетельствует о том, что правду сейчас говорить опасно: расследовать преступление не будут, а сразу упекут за решетку рассказавшего о преступлении.
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В который раз, заводят дело не на того, кто был зафиксирован в коррупции, а на того кто это придал огласке.... Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за заявою глави ОП Андрія Єрмака, - джерело - Цензор.НЕТ 6832
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В нас Верховная власть - концентрат коррупции, зло в чистом виде. Вор на воре сидит и вором погоняет. Видимо это и есть главной Государственной тайной.
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ДБР порушили справу проти Лероса, САП порушили справу проти Єрмака. Коротше, трахала жаба гадюку.
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ГБР - это псарня шавок Портнова, Ермака и им подобным антиукраинским упырям.
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Вот увидите - Печерский суд признает виновным человека опубликовавшего видеозапись. В стране дураков все возможно.
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Сразу вспоминается дело на Мельниченко за его пленки, которое Петро открыл в 2015 году! Так там еще круче - измена Родине! Суд даже арестовал недвижимость и банковские счета экс-майора Управления государственной охраны Украины Николая Мельниченко, а также дал разрешение на его задержание.
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В нормальной стране, расследуют в подобном случае на причастность того,кого обвиняют в том ,в чем его обвиняют ,но совсем не ведут следствие,которое должно оправдать такие действия во вред государству...ровно как и не ведут следсвие против того,кто обвиняет в противоправных действиях, или какое-то лицо ,или организацию ,или фирму....
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правда -вот что у нас называется гостайной и расправа за правду - скорая...да такого не было даже при яныке...
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А морда-то какая уголовная у этого ермака!!!
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- Просю видать посаду во врємєнноє пользованіє...
- А ви хто, брат Грищенка?
- Ні, Єрмака...
ДБР відкрило справу проти слуги народу Лероса за публікацію відео з братом глави ОП Єрмака - Цензор.НЕТ 9610
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