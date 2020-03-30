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Все про:САП (1281) Слуга народа (770) Ермак Андрей (191) Лерос Гео (37) Ермак Денис (8)

 САП расследует коррупцию при назначении в госорганы по заявлению "слуги народа" Лероса. ДОКУМЕНТ

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении САП на странице в фейсбуке.

"Заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий зарегистрировал уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в своем обращении народный депутат Гео Лерос просит проверить причастность руководства Офиса Президента Украины к совершению указанного преступления.

30 марта 2020 сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

Досудебное расследование в соответствии с ч. 7 ст. 214 УПК Украины поручено детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.

САП расследует коррупцию при назначении в госорганы по заявлению слуги народа Лероса 01

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Напомним, в воскресенье, 29 марта Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП расследует коррупцию при назначении в госорганы по заявлению слуги народа Лероса 02

Источник: https://censor.net.ua/n3185378
 
 
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он не подсуден сейчас...- иммунитет..
может повесят без суда...
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канешна!! проще задвинуть лероса, чем ермака, признак тотальную коррупцию в наивысших эшелонах власти! этаж вслед за ермаком нужно переть всех, кого назначили на должности... САП расследует коррупцию при назначении в госорганы по заявлению "слуги народа" Лероса - Цензор.НЕТ 7454 а там назначенные на должности, сами это "расследование" и проводят САП расследует коррупцию при назначении в госорганы по заявлению "слуги народа" Лероса - Цензор.НЕТ 7454
конченный зебанариум, конченные забилы, пепел на ваши пустые макитры
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и что обидно.., - этот чел участвовал и поддерживал Майданы, а его дочка продала хиджаб для помощи ВСУ..., но потом у него в мозгах резко климануло на блазне...
Оказался полезным идиотом для Бени среди многих других...
Меня занес в ЧС...
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