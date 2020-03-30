EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  4303  38
Все про:Найем Маси (81) Лерос Гео (37)

 На "слугу народа" Лероса прокуратура ищет производства по созданию муралов, - адвокат Найем

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Об этом Найем написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Geo Leros - клиент нашей компании. Достаточно давно. Еще с тех пор, когда мы увиделись в Авдеевке, когда там нарисовали мурал учительницы, а я в это время был на боевых в составе 122 бата, 81 бригады. Об этом знают многие. В частности один прокурор, который бросил сообщение, что пришло им в чат", - пишет Найем.

Он также опубликовал содержание извещения: "Доброе утро! Кто-то помнит из нас производство в отношении муралов?".

На слугу народа Лероса прокуратура ищет производства по созданию муралов, - адвокат Найем 01

"То есть прокуратуре дали указание искать на депутата от "Слуги народа" любые производства. Это о независимости прокуратуры времен госпожи И. Венедиктовой", - резюмирует адвокат.

В связи с этим Гео Лерос написал в Facebook :

"Андрей Борисович, перестань бурить дно, ты сейчас затянешь туда всех! Именно из-за таких, как ты украинцы не доверяют власти и ведут себя так в Санжарах, в Борисполе, прорывая оборону карантинной зоны. Тебе проще всего распространять ролики, что люди в Украине не такие, но это их оценка государственной системы, которой они не доверяют. Последствия этого будут фатальные и лучшее, что ты можешь сделать - уйти. Можете открыть на меня хоть тысячу дел, но все знают, на ком шапка горит".

Напомним, в воскресенье, 29 марта нардеп Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

 Гео Лерос обратился в Национальное антикоррупционное бюро относительно действий главы Офиса Президента Андрея Ермака и его брата.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СМИ выяснили, кто на "записях Лероса" помогал брату главы ОП Ермаку и проходил "собеседования". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3185377
 
 
 Топ комментарии
 
Кто-то сомневался в том, что зелёные рыги слабо отличаются от бело-голубых?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кто-то сомневался в том, что зелёные рыги слабо отличаются от бело-голубых?
 показать весь комментарий
 
 
Отлично, зелебобики скоро друг друга перегрызут и скоро снова придут профессионалы в раду и в АП
 показать весь комментарий
 
 
помним мурал с учительницей и помним Юрмалу с 95. Там искать ничего не ХОТЯТ?
 показать весь комментарий
 
 
Кстати,уход в отставку министра финансов Игоря Уманского это очень,очень плохо.Не потому,что Уманский спец экстра класса.Потому что если даже такой прожжённый циник как Уманский решил свалить, всё просто паршиво.Значит,дефолт близко.
 показать весь комментарий
 
 
Он не просто ушел. Судя по инсайдам он ушел с матами в течение часа на Ермака и "величайшего". А уже после типа "разговора" написал заяву.
 показать весь комментарий
 
Уманский просрал формирование бюджета
 показать весь комментарий
 
И опять Курехяна Георга Багратовича пиарят. Этого матюкливого армянина, который прикрывается выдуманными именем и фамилией.
 показать весь комментарий
 
Это Гео Лерос. Но если он официально взял себе другие имя и фамилию - значит он уже Гео Лерос, а не Георг Багратович.
 показать весь комментарий
 
І вони ще відкидають обвинувачення в політичній розправі над опонентами та переслідуванні патріотів і добровольців.
На "слугу народа" Гео Лероса прокуратура ищет производства по созданию муралов, - адвокат Найем - Цензор.НЕТ 5115

кацапську владу зебіли обрали !
 показать весь комментарий
 
 
Мертвый брат Ермака сказал, что они честные и не разу не совравши..
 показать весь комментарий
 
 
Зараз розридаемося!: Брат Єрмака спростував участь у «продажу» державних посад
 показать весь комментарий
 
 
Если зе-проккуратура начала срочно искать дела на правдоруба Лероса, это значит, что зе-власть очень быстро напрочь сгнила в коррупции и казнокрадстве. И если все вокруг зе такие, то, шо зе ещё не миллиардер? Не верю.
 показать весь комментарий
 
 
ничё-ничё...., карантин когда-то закончится.......
 показать весь комментарий
 
 
Ну это же так естественно. Если на человека реально ни чего нет, то надо возбудить уголовное дело за искусство. Тогда надо и заодно уголовку возбудить против одного фигляра без диплома клоуна сыгравшего роль президента Голобородько за расстрел Парламента. Видеодоказательств пруд пруди.
 показать весь комментарий
 
 
Тут пошла х...я такая - раздавили попугая... На "слугу народа" Гео Лероса прокуратура ищет производства по созданию муралов, - адвокат Найем - Цензор.НЕТ 7991
 показать весь комментарий
 
Какой прекрасный Слуга народа этот !!Необыкновенный Кристальной честности!
 показать весь комментарий
 
классика совецкого жанра "все кто не с нами, тот против нас".
 показать весь комментарий
 
ЗЕ
Якщо не продавати посади то на них могут попасть випадкові люди
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А что там искать??? Нарисовали грузину муралы бесплатно, он раздерибанил с петькиными холуями бюджет. Петькины холуи прямо сейчас гавкать начали типа патриотам и ветеранам воровать можно. Венекдитова позавчера стала прокурором, что ей шить? Что она не арестовала грузина когда Петька Президентом был? Она свою работу делает не задним числом, а сейчас.
 показать весь комментарий
 
Отлично работу делает - сходу после назначения начала саботировать сдвинувшиеся за последние месяцы дела Майдана, Гандзюк и тд, уволив курировавшего эти дела прокурора с безупречной репутацией и назначив вместо него прокуроров-антимайдановцев.
Если это можно назвать работой - то это работа на врагов Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Скандал з Єрмаком став підтвердженням того, наскільки прогнившою є система, яка в такий важливий для України час керує державою
 показать весь комментарий
 
 
А що Єрмак вже "чистий" , без підозр , і може надалі виконувати завдання по ОРДЛО у мінській переговорній групі ? Дивни речі та й годі . Може Олександрович і проковтнув цей жах, і безрізниці , не вперше і невостанне ?
 показать весь комментарий
 
 
Не ты ЗЕ ли дебилов в КМУ назначил,которые до карантина обвалили экономику?
Не ты ли позволил Хорошковскому с Нефедовым запредельно воровать на таможне?
Не ты ли назначал таких генпрокуроров,которые не посадили ни одного коррупционера и не вернули награбленное в бюджет?

Но муралы - это все, это престиж предателя Ермака подельника и вислюка зе
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. ЗЕ дал команду мочить Лероса.

У кого-то еще есть сомнения насчет того, за кого играет ЗЕ?
 показать весь комментарий
 
 
Скорее - Ермак дал команду, ибо там личное противостояние уже.
 показать весь комментарий
 
Пісюністе, здисни нарешті і забери з собою свою шоблу.
 показать весь комментарий
 
идиотская власть занимается всем чем угодно кроме проведения массовых тестирований на короновирус, а только тестирование может хоть как то помочь в этой ситуации(
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх