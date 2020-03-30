 На "слугу народа" Лероса прокуратура ищет производства по созданию муралов, - адвокат Найем

Об этом Найем написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Geo Leros - клиент нашей компании. Достаточно давно. Еще с тех пор, когда мы увиделись в Авдеевке, когда там нарисовали мурал учительницы, а я в это время был на боевых в составе 122 бата, 81 бригады. Об этом знают многие. В частности один прокурор, который бросил сообщение, что пришло им в чат", - пишет Найем.
Он также опубликовал содержание извещения: "Доброе утро! Кто-то помнит из нас производство в отношении муралов?".
"То есть прокуратуре дали указание искать на депутата от "Слуги народа" любые производства. Это о независимости прокуратуры времен госпожи И. Венедиктовой", - резюмирует адвокат.
В связи с этим Гео Лерос написал в Facebook :
"Андрей Борисович, перестань бурить дно, ты сейчас затянешь туда всех! Именно из-за таких, как ты украинцы не доверяют власти и ведут себя так в Санжарах, в Борисполе, прорывая оборону карантинной зоны. Тебе проще всего распространять ролики, что люди в Украине не такие, но это их оценка государственной системы, которой они не доверяют. Последствия этого будут фатальные и лучшее, что ты можешь сделать - уйти. Можете открыть на меня хоть тысячу дел, но все знают, на ком шапка горит".
Напомним, в воскресенье, 29 марта нардеп Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
Гео Лерос обратился в Национальное антикоррупционное бюро относительно действий главы Офиса Президента Андрея Ермака и его брата.
кацапську владу зебіли обрали !
Якщо не продавати посади то на них могут попасть випадкові люди
Если это можно назвать работой - то это работа на врагов Украины.
Не ты ли позволил Хорошковскому с Нефедовым запредельно воровать на таможне?
Не ты ли назначал таких генпрокуроров,которые не посадили ни одного коррупционера и не вернули награбленное в бюджет?
Но муралы - это все, это престиж предателя Ермака подельника и вислюка зе
У кого-то еще есть сомнения насчет того, за кого играет ЗЕ?