 В Запорожской области выявили COVID-19 у 13 человек, в том числе у главы облсовета Самардака

Как сообщает пресс-служба ГУ "Запорожский областной лабораторный центр Министерства охраны здоровья Украины", по состоянию на 30 марта в регионе заболевание коронавирусной инфекцией выявлено у 9 жителей Запорожья, 2 жителя Мелитополя, 1 жителя Мелитопольского района и 1 жителя Бердянска, передает Цензор.НЕТ.

Из 54 подозрительных случаев (в т.ч. 29 марта - 3, и 30 марта - 2) 13 случаев подтвердились, 41 – дали негативный результат.

"Все заболевшие или недавно прибыли из-за границы (Египет, Франция, Испания, Польша, Израиль), или контактировали с больным коронавирусом", - отметили в лабораторном центре.

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При этом, по сообщению пресс-службы Запорожского областного совета заболевание COVID-19 подтвердилось у главы Запорожского областного совета Григория Самардака, который сделал об этом официальное заявление для жителей региона, который сейчас находится дома под наблюдением медиков.

Также, несколькими днями коронавирусной инфекцией заболел запорожский бизнесмен, депутат областного совета Геннадий Фукс. Депутат рассказал, что госпитализирован .