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 Гражданин РФ нарушил условия самоизоляции и пытался пересечь украинскую границу, - Госпогранслужба

Несмотря на неоднократные предостережения со стороны правоохранительных органов, пограничники зафиксировали уже несколько случаев, когда граждане, которые собственноручно оформляли согласия о проведении обязательных мероприятий по самоизоляции, пренебрегают карантинными правилами и подвергают опасности себя и людей вокруг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Вчера 29 марта, в пункте пропуска "Юнаковка" на Сумщине, гражданин России, имеющий вид на жительство в нашей стране, выезжал в РФ автомобилем.

В ходе прохождения им контроля пограничники установили, что этот россиянин на прошлой неделе во время пересечения государственной границы в этом же пункте пропуска предоставил информированное согласие на проведение обязательных мероприятий по самоизоляции в течение 14 суток. Но взятого на себя обязательства не выполнил.

О выявленном правонарушении пограничники немедленно сообщили сотрудникам Национальной полиции, которые составили на россиянина административные материалы по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей). Дальнейшую судьбу гражданина решит суд.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сейчас власть договорилась с некоторыми отелями по обустройству там мест для обсервации возвращенных из других стран граждан.

Также читайте: Около 100 украинцев с Бали разместили на обсервацию в столичном отеле "Козацький"

Источник: https://censor.net.ua/n3185375
 
 
 Топ комментарии
 
гражданин России, имеющий вид на жительство в нашей странегражданин России, имеющий вид на жительство в нашей странеИсточник: https://censor.net.ua/n3185375
гражданин России, имеющий вид на жительство в нашей стране. Офигеть, а на каком основании у нас зебил разрешил гражданам кацапам у нас вид на жительство получать? Гражданин РФ нарушил условия самоизоляции и пытался пересечь украинскую границу, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7688
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гражданин России, имеющий вид на жительство в нашей странегражданин России, имеющий вид на жительство в нашей странеИсточник: https://censor.net.ua/n3185375
гражданин России, имеющий вид на жительство в нашей стране. Офигеть, а на каком основании у нас зебил разрешил гражданам кацапам у нас вид на жительство получать? Гражданин РФ нарушил условия самоизоляции и пытался пересечь украинскую границу, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7688
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то не граждане - то свинособаки...с паРаши хла.
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просто наша страна любит предоставлять виды на жительство всякому вонючему сброду, которое, потом, начинает качать права
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та лишить вида и отпустить на отечество...пусть там нарушает
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Наверно как в Израиле вели огонь на поражение, или .....
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И этот хочет нэньку заразить, вот паскуда. Гражданин РФ нарушил условия самоизоляции и пытался пересечь украинскую границу, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8880
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Да пусть едет... Еще и покашлять на него для верности...
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Так він виїджав на Московію, хай би їхав.
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Хоть штраф ему выпишите сволочи, или так оставите?
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Вражина хотел наш народ заразить. Жечь из огнемета таких.
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Не хочеться говорити про всіх... Але те, що я бачу зараз...
Оце суцільний пофігізм з літерою ХУ....
Кожний живе для себе, оті ж туризди, дурнуваті з когорти заробітчан, шашличники, безмасочники....
Ви ж, сукі, якщо захворієте, будете голосніше за всіх кричати - рятуйте нас.
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А какого хрена эти расеянские животные до сих пор шляются по Украине, не пора ли это быдло депортировать на расеюшку, тем более есть вполне официальная причина?
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