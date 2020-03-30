 С начала суток враг четыре раза обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранены двое украинских воинов, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, по данным ведомства, на мариупольском направлении, утром, противник выпустил 12 мин 82-мм калибра по позициям украинских военнослужащих в районе Водяного и Лебединского.

Кроме того, в течение полутора часов, российские оккупанты вели обстрел позиций Объединенных сил вблизи Шумов на луганском направлении, при этом используя гранатометы различных систем, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

Также из аналогичного вооружения со стороны оккупированного Доломитного противник обстрелял украинские позиции неподалеку от Новолуганского.

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"К сожалению, по имеющейся информации, в результате прицельных обстрелов оккупационных войск, двое украинских военнослужащих получили ранения. Эвакуационной техникой воины доставлены в военно-медицинское учреждение, где им оперативно была оказана надлежащая медицинская помощь", - сказано в сообщении.

Также в Минобороны подчеркнули, что такие действия российских оккупантов без ответа не остались - подразделения Объединенных сил жестко ответили противнику из имеющихся огневых средств. Потери врага уточняются.