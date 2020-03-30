 В повестке дня Рады пока что нет законопроектов о банках и рынке земли, - Разумков (уточнено)

Об этом заявил на брифинге в Киеве председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Тот перечень вопросов, который пришел от президента (на внеочередное пленарное заседание парламента. - Ред.), вы все видели – они отображены на сайте Верховной Рады. По состоянию на сейчас этих вопросов, о которых вы сказали, в повестке дня пока что нет", - сказал Разумков, отвечая на вопрос, будут ли народные депутаты рассматривать законопроекты о банках и продаже земли.

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Напомним, сегодня Верховная Рада планировала рассмотреть закон о земле, банках и другие законопроекты.

Однако по состоянию на утро 30 марта законопроектов о рынке земли и банковской деятельности в повестке дня не оказалось.