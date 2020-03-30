 В повестке дня Рады пока что нет законопроектов о банках и рынке земли, - Разумков (уточнено)

Об этом заявил на брифинге в Киеве председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Тот перечень вопросов, который пришел от президента (на внеочередное пленарное заседание парламента. - Ред.), вы все видели – они отображены на сайте Верховной Рады. По состоянию на сейчас этих вопросов, о которых вы сказали, в повестке дня пока что нет", - сказал Разумков, отвечая на вопрос, будут ли народные депутаты рассматривать законопроекты о банках и продаже земли.
Напомним, сегодня Верховная Рада планировала рассмотреть закон о земле, банках и другие законопроекты.
Однако по состоянию на утро 30 марта законопроектов о рынке земли и банковской деятельности в повестке дня не оказалось.
Главное, что сделать?
С независимым видом сказать:
"А не очень-то и хотелось!"
каждый день в мире умирает 200 тысяч человек, странно, если бы не было трупов вообще, как в Италии с ее смертностью, так и в любой другой стране
Ю.Тимошенко:Слідкуйте за цими процесами!!!!
І ви побачите як великі політикі будуть пояснюавати вам як правільно продається українська земля.
https://www.youtube.com/watch?v=ey-gnnTCKsA