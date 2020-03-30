 Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО на общественных началах

Об этом 30 марта Аппарат СНБО сообщил в ответ на запрос "Детектор медиа", передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 24 марта с.г. (дата направления запроса. - Ред.) Сивохо не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Также информируем, что Ткаченко Максим Николаевич по состоянию на 24.03.2020 также не занимает должность советника секретаря СНБО Украины на общественных началах", - говорится в сообщении.
Сергей Сивохо - украинский актер, телеведущий, юморист, тренер шоу "Лига Смиха", играл в КВН. Максим Ткаченко был директором и совладельцем ООО "Квартал-концерт" из группы "Квартал" и театрально-концертного агентства ООО "Нью Фридом", до 2014 года руководил компанией "Мастер-шоу" в Луганске, которая занималась организацией концертов и гастролей звезд эстрады; экс-руководитель компании "Квартал-концерт". На внеочередных парламентских выборах в 2019 г. Максим Ткаченко прошел в Верховную Раду по спискам "Слуги народа".
Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.
12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.
13 марта стало известно, что полиции планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв презентации Сивохо - Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.
Почти два десятка "слуг народа" обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой уволить своего внештатного советника Сергея Сивохо.
#хуже_не_будет
Сергея Сивоха уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах, чтоб назначить его на ту же должность, но уже с зарплатой и привилегиями.
Причина увольнения??
Насцал в депутатском буфете в компот??
Алексей Давиденко: Ау, Зеленский!
Мы с тобой одного возраста
Тебе 42, мне 39.
Ты чего валяешь дурака?!
Ты зачем вообще пришёл?!
Войну не остановил.
Контрабанду не остановил.
Коррупционеров не посадил.
Добычу недр не остановил.
Инвесторов в страну не привёл.
Профессионалов на конкурсах не набрал.
Я за Тебя не голосовал.
Но как и все согласился с выбором большинства и 10 месяцев ждал, что ты начнёшь делать хоть что-то из того что обещал.
Ты не делаешь ничего плохого - ты просто ничего не делаешь.
А те кого Ты привёл и сделал властью в этой стране - ее дерибанят между собой и разворовывают.
Мне больно смотреть как Ты и твоё окружение беспомощны и некомпетентны перед вызовами, которые сыпятся на наши головы.
Нет, Тебя не жалко.
Ты полез туда, где ничего не смыслишь, и привёл Юзиков, которые ничего не умеет и думают лишь о наживе и трудоустройстве своих дружбанов и любовниц.
У Тебя в руках была абсолютная власть.
У Тебя в руках было абсолютное большинство ВР.
У Тебя в руках была абсолютная поддержка людей.
Что ты сделал за 10 месяцев на посту Президента Украины?
Красовался на камеры.
Записывал ролики.
Врал про Оман.
Окружил себя товарищами из детства, коллегами из Квартала и друзьями-решаловами.
Ты тёр с олигархами.
Ты не выгонял за кнопкодавство.
Ты не реагировал на насильников.
Ты делал вид, что не замечаешь крышевания своих депутатов и назначений через постель.
Ты много обещал - но ничего не делал.
У Тебя кадры на министров подбирают в кафешках и на терках. А теневыми потоками управляют приближённый к тебе депутаты.
Нет.
Не лучшие международные HR агенства.
Не открытые конкурсы с публичным тестированием.
Не программы и не визии.
А близость к Твоему телу, родственные связи и решалово правят баллом в Твоём президентском окружении.
Неужели.
Ты для этого бросал Квартал?!
Мы думали.
Больше не будет друзей.
Больше не будет смотрящих на потоках.
Больше не будет беспредела и некомпетентности.
Вот итог почти года Твоей власти.
Те кто его поддерживал.
Признайтесь
Вы этого хотели.
Вы хотели Юзика в ВР?
Вы хотели Сивохо на Донбассе?
Вы хотели брата Ермака в службе HR, а Тищенко на потоках?
Что на что вы меняли????
Пик *******.
Взять министра здравоохранения и министра финансов и расстаться с ним через 30 дней после назначения
Вы такое когда-то видели?!
В разгар медицинского и экономического кризиса так подобрать первых лиц ключевых министерств.
Как вы ***** их вообще выбирали, по каким критериям?
Если расстаётесь уже через 1 месяц работы.
Я не радуюсь - мне больно и грустно.
Итог этих 10 месяцев:
Тотальная некомпетентность, тотальный кадровый голод и повсеместные попытки решалова.
И он считает, что он умнее Зеленского?