 Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО на общественных началах

Об этом 30 марта Аппарат СНБО сообщил в ответ на запрос "Детектор медиа", передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 24 марта с.г. (дата направления запроса. - Ред.) Сивохо не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Также информируем, что Ткаченко Максим Николаевич по состоянию на 24.03.2020 также не занимает должность советника секретаря СНБО Украины на общественных началах", - говорится в сообщении.

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Сергей Сивохо - украинский актер, телеведущий, юморист, тренер шоу "Лига Смиха", играл в КВН. Максим Ткаченко был директором и совладельцем ООО "Квартал-концерт" из группы "Квартал" и театрально-концертного агентства ООО "Нью Фридом", до 2014 года руководил компанией "Мастер-шоу" в Луганске, которая занималась организацией концертов и гастролей звезд эстрады; экс-руководитель компании "Квартал-концерт". На внеочередных парламентских выборах в 2019 г. Максим Ткаченко прошел в Верховную Раду по спискам "Слуги народа".

Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

13 марта стало известно, что полиции планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв презентации Сивохо - Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.

Почти два десятка "слуг народа" обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой уволить своего внештатного советника Сергея Сивохо.