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Все про:СНБО (3414) увольнение (1858) Сивохо (71)

 Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО на общественных началах

Сергея Сивоха уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах.

Об этом 30 марта Аппарат СНБО сообщил в ответ на запрос "Детектор медиа", передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 24 марта с.г. (дата направления запроса. - Ред.) Сивохо не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Также информируем, что Ткаченко Максим Николаевич по состоянию на 24.03.2020 также не занимает должность советника секретаря СНБО Украины на общественных началах", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Я - продюсер, я умею организовать процесс", - Сивохо объяснил, что делает в СНБО

Сергей Сивохо - украинский актер, телеведущий, юморист, тренер шоу "Лига Смиха", играл в КВН. Максим Ткаченко был директором и совладельцем ООО "Квартал-концерт" из группы "Квартал" и театрально-концертного агентства ООО "Нью Фридом", до 2014 года руководил компанией "Мастер-шоу" в Луганске, которая занималась организацией концертов и гастролей звезд эстрады; экс-руководитель компании "Квартал-концерт". На внеочередных парламентских выборах в 2019 г. Максим Ткаченко прошел в Верховную Раду по спискам "Слуги народа".

Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

13 марта стало известно, что полиции планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв презентации Сивохо - Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.

Почти два десятка "слуг народа" обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой уволить своего внештатного советника Сергея Сивохо.

Источник: https://censor.net.ua/n3185369
 
   
 Топ комментарии
 
А пинок под зад почему не дали ?
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Пора партію слуга народа перейменовувати в партію Зе-Шкварки
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уважаемый человек, правда немножко пописяный
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Штани також забрав обісцяні? Тепер в нього буде нова ******* "Штани Сивохи" Сивохо звільнили з посади радника секретаря РНБО на громадських засадах - Цензор.НЕТ 7743
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Це сивий барига, якого ти привів до влади.Що знов тобі не так?
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Митя, ти може й зовні не схожий на цього зебіла, але ментально ви обидва «абинепорохи» Сивохо звільнили з посади радника секретаря РНБО на громадських засадах - Цензор.НЕТ 25
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ну так, можно и папачкаться, ведь может быть паписяный
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Сейчас коронавирус , в костюме биозащиты это надо делать.
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С этими болезными рано пока радоваться.
Сергея Сивоха уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах, чтоб назначить его на ту же должность, но уже с зарплатой и привилегиями.
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Не будет Сивохе больше бесплатной пиццы.
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В Лугандон пьянь , в Лугандон . там возьмут на министра .
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Значит таки правда . Я про это прочёл у Сазонова на странице ,ещё дней 5 назад . Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО на общественных началах - Цензор.НЕТ 8783 .
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Нарешті трохи українофобів вигнали... Але де кримінальна відповідальність за здачу національних інтересів!
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Плохой признак - его теперь Министром Чего-Нибудь сделают
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А потім виявиться - що прийняли до штату радників...
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Т.е., хряк юзовский уже ни кто? Доброй охоты всем. И особое внимание на КВПП.
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Перевели на должность лугандонского "общественника" в Консультативном совете?
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Там прям счас министра финансов надо ,хотя бы с навыками продюссера.
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На минфин не тянет. Там же нужен "пердюссер".Не-а, не тянет...
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Ну наконец то - у него жутко отвратительная рожа
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обосцанный ватноголовый гермафродит, ты же хотел на родину, Даунбас ждет))))
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Не удивлюсь, если оно через месяцок всплывёт в Лугандоне.
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Подозреваю сейчас сивоха станет частым гостем на телеканалах медведчукоаского пула
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а атакие надежды подавал как вся зеленая команда сплошной отряд летчиков сбитых
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сивуха не только обоссалсо, а в придачу и обделалсо по полу ползая )) печалько, но дело засранца пока живёт.
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Нам і короновіруса вистачає, а тепер ще сивохо буде щодобово лавки обсцикати + дизентерія.
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А харчеваться этот бройлер где теперь будет?
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он не будет харчеваться, он будет абсыкаться, на скамейке
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Зассцанная свинья сивухо окончательно завершило свою ватную карьеру . Дай бог и главзебил уйдет. В катериновку
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Якось не по-людськи зробили, бо не повідомляють причину звільнення.
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А как можно уволить с "общественных начал" ? Или спрошу по-другому: а что - за общественные начала бабки платят ?
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Сняли сцывоху с поезда, абасцали и отправили в Донецк???
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Что значит уволили??
Причина увольнения??
Насцал в депутатском буфете в компот??
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Сивохо теперь не государственный деятель . Можно смело гнать подсрачникими до Донецка .
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укатил на малую родину сивуха. услышать, любить и быть любимым даунбасятами.
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те що звільнили - цілком закономірно... А от шо за ідіот його приймав !!!
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Лучше бы ему в КВН и оставаться. Как в прочем и многих другим в "Квартале"
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Кого из клоунов следующим назначат?
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А кто эту мерзость назначил, пролетает? Как и 73% ЗЕбыдла?
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А його взагалі не треба було нікуди призначати А тепер, як в анекдоті про мента та папугу : «Істину глаголіш, сину мій, але пізно каєшся.»
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Алексей Давиденко: Ау, Зеленский!
Мы с тобой одного возраста
Тебе 42, мне 39.
Ты чего валяешь дурака?!
Ты зачем вообще пришёл?!
Войну не остановил.
Контрабанду не остановил.
Коррупционеров не посадил.
Добычу недр не остановил.
Инвесторов в страну не привёл.
Профессионалов на конкурсах не набрал.
Я за Тебя не голосовал.
Но как и все согласился с выбором большинства и 10 месяцев ждал, что ты начнёшь делать хоть что-то из того что обещал.
Ты не делаешь ничего плохого - ты просто ничего не делаешь.
А те кого Ты привёл и сделал властью в этой стране - ее дерибанят между собой и разворовывают.
Мне больно смотреть как Ты и твоё окружение беспомощны и некомпетентны перед вызовами, которые сыпятся на наши головы.
Нет, Тебя не жалко.
Ты полез туда, где ничего не смыслишь, и привёл Юзиков, которые ничего не умеет и думают лишь о наживе и трудоустройстве своих дружбанов и любовниц.
У Тебя в руках была абсолютная власть.
У Тебя в руках было абсолютное большинство ВР.
У Тебя в руках была абсолютная поддержка людей.
Что ты сделал за 10 месяцев на посту Президента Украины?
Красовался на камеры.
Записывал ролики.
Врал про Оман.
Окружил себя товарищами из детства, коллегами из Квартала и друзьями-решаловами.
Ты тёр с олигархами.
Ты не выгонял за кнопкодавство.
Ты не реагировал на насильников.
Ты делал вид, что не замечаешь крышевания своих депутатов и назначений через постель.
Ты много обещал - но ничего не делал.
У Тебя кадры на министров подбирают в кафешках и на терках. А теневыми потоками управляют приближённый к тебе депутаты.

Нет.
Не лучшие международные HR агенства.
Не открытые конкурсы с публичным тестированием.
Не программы и не визии.
А близость к Твоему телу, родственные связи и решалово правят баллом в Твоём президентском окружении.
Неужели.
Ты для этого бросал Квартал?!
Мы думали.
Больше не будет друзей.
Больше не будет смотрящих на потоках.
Больше не будет беспредела и некомпетентности.
Вот итог почти года Твоей власти.
Те кто его поддерживал.
Признайтесь
Вы этого хотели.
Вы хотели Юзика в ВР?
Вы хотели Сивохо на Донбассе?
Вы хотели брата Ермака в службе HR, а Тищенко на потоках?
Что на что вы меняли????
Пик *******.
Взять министра здравоохранения и министра финансов и расстаться с ним через 30 дней после назначения
Вы такое когда-то видели?!
В разгар медицинского и экономического кризиса так подобрать первых лиц ключевых министерств.
Как вы ***** их вообще выбирали, по каким критериям?
Если расстаётесь уже через 1 месяц работы.
Я не радуюсь - мне больно и грустно.
Итог этих 10 месяцев:
Тотальная некомпетентность, тотальный кадровый голод и повсеместные попытки решалова.
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Это тот самый Алексей Давиденко, который призывал не носить маски?
И он считает, что он умнее Зеленского?
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Єрмака як нечистого згадувати не можна?😁 Чому видалили???
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А його взагалі не треба було нікуди призначати А тепер, як в анекдоті про мента та папугу : «Істину глаголіш, сину мій, але пізно каєшся.»
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Ну ***, дошло до этих идиотов , клоуны сранные , что страной управлять это не членом на балалайке дрынькать.. ****, надо всех гнать к чертям..
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Быстро зебильё своего обоссанного коллегу слило,то-же самое и с Гнусавым гномом будет.
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наступний крок під сраку і в Донецьк..
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Ну то уволили и правильно сделали, ошибки надо исправлять. другой вопрос, как его можно было назначить?
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Качели,однако...Хитрожопые политиканы проверяют реакцию уставшего ыликтората... Ну ,отодвинули одного ,глядишь следующего пропустят.
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Существ, которые гадят Украине, которые помогают кремлёвскому полутрупу путину уничтожать Украину, надо истреблять , а не "отстранять", "увольнять".... Таких "сивох" работает на кремль десятки тысяч, и от них надо избавляться радикально, то есть летально...
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Ключове питання: це він розкаявся чи засцяв?
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Отправить эту жирную свинью на родину в лугандон
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