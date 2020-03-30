 Из бюджета армии не заберут ни одной гривни, - Шмыгаль об изменениях в Госбюджет-2020

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В рамках этого бюджета у нас есть несколько принципиальных позиций. Первое, ни одна гривня не будет изъята из бюджета армии и военнослужащих", - сказал премьер.

По его словам, это касается вопросов модернизации вооружения военных, строительства жилья для военных, а также реформы оборонно-промышленного комплекса.

"Войска будут обеспечены всей необходимой защитой", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, ранее в парламенте появился текст законопроекта, предложенного Кабинетом Министров Украины, об изменениях в государственный бюджет на 2020 год в связи с пандемией коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль внес в Раду проекты постановлений об увольнении Емца и Уманского