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 Из бюджета армии не заберут ни одной гривни, - Шмыгаль об изменениях в Госбюджет-2020

Законопроект об изменениях в государственный бюджет не предусматривает уменьшение финансирования украинской армии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В рамках этого бюджета у нас есть несколько принципиальных позиций. Первое, ни одна гривня не будет изъята из бюджета армии и военнослужащих", - сказал премьер.

По его словам, это касается вопросов модернизации вооружения военных, строительства жилья для военных, а также реформы оборонно-промышленного комплекса.

"Войска будут обеспечены всей необходимой защитой", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, ранее в парламенте появился текст законопроекта, предложенного Кабинетом Министров Украины, об изменениях в государственный бюджет на 2020 год в связи с пандемией коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль внес в Раду проекты постановлений об увольнении Емца и Уманского

Источник: https://censor.net.ua/n3185366
 
 
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Да там и без армии ессть резервы: МВД, НАБУ, НАЗК ,Генпрокуратура, Коболев и прочие.Не надо горбатого лепить.
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хорошая новость из Москвы.
Кремль прекратил всякие коммерческие действия с Венесуэлой. Шо сцуки КГБэшные пахнет ЖАРЕНЫМ...
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При Зеленском порядок в танковых войсках, вот только надо все таки кого то посадить из оборонпрома.
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Быдло скрывавшееся от призыва на РАБссии и снимая кино на бабло ФСБ про Украину под имененем Голый бородько....ты офуел Чувак..
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Ух ты! Вот это классно! Только старый бюджет с каким курсом планировали??? А нынче там у нас почем??? Следовательно, как мин на величину инфляции бюджет обороны понизили. Ну это ерунда, главное, чтобы беню, не дай бог , не обделили!
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Лично я Бене подарю штуку баксов...ПРОКУРАТУРА США ждет БЕНЮ на аудиенцию к прокурору США.....а еще высокий СУД ЛОНДОНА...
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