 Бизнесмен Буткевич закупает необходимое в больницы Житомирской области на 14 млн грн

На данный момент Буткевич выделил более 14 миллионов гривен на закупку необходимого медицинского обеспечения. Продукция уже доставляется в медучреждения Житомирской области.

"Пержанская рудная компания", которая входит в инвестиционную компанию BGV Group Геннадия Буткевича, передала медучреждениям Житомирской областии респираторы, костюмы биозащиты, медицинские рукавички, маски, антисептики, дезинфецирующие средства и прочее на общую сумму более 1 миллиона гривен. Кроме того, компания Буткевича доставила в Житомирскую область 75 многофункциональных кроватей для медицинских целей на сумму более 1,5 миллиона гривен и передала их на баланс Управления здравоохранения Житомирской ОГА.















Необходимой продукцией также были обеспечены медучреждения Олевска Житомирской области. Как сообщает местная власть, "Пержанская рудная компания" перечислила 779 тысяч гривен на закупку необходимых средств индивидуальной защиты и средства для дезинфекции.

Продукция была направлена в Олевскую центральную больницу, Олевский Центр первичной медицинской помощи и еще более шести медицинских учреждений и организаций, осуществляющих мероприятия по недопущению распространения коронавируса. Компания Буткевича дополнительно помогла Олевской громаде в закупке медикаментов еще на 178 тысяч гривен. Также "Пержанская рудная компания" приобретет для Олевской центральной больницы дорогостоящее медицинское оборудование, необходимое для защиты от коронавируса и борьбы с ним, а именно: кислородный концентратор предназначенный для работы 2 аппаратов ИВЛ высокого давления и аппарат искусственной вентиляции легких.





Вся остальная закупленная продукция будет также в ближайшее время доставлена в медучреждения Житомирской области, в компании Буткевича продолжают мониторить потребности и не исключают, что объёмы помощи, учитывая критическую нехватку обеспечения, будут ещё большими.

Справка

Геннадий Буткевич – украинский бизнесмен, совладелец сети супермаркетов "АТБ" и владелец инвестиционной компании BGV Group. Напомним, что корпорация "АТБ" запустила ряд всеукраинских программ помощи в связи с эпидемией, среди которых – адресная доставка бесплатных продуктовых наборов более 1 миллиону людей из уязвимых групп населения.