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 Правоохранительный комитет ВР поддержал внесенный Кабмином законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный экспорт противоэпидемических товаров

Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности одобрил и рекомендовал парламенту рассмотреть законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения в связи с пандемией коронавируса. Он был внесен на прошлой неделе Кабинетом министров.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, проектом закона №3271 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения" предлагается дополнить УК Украины новой статьей 201-2. Она предусматривает, что в случае перемещения таких товаров вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля будет наказание в виде штрафа в размере от 8 до 12 тысяч необлагаемых минимумов доходом граждан. И обязательная конфискация таких товаров.

В части 2 этой статьи предлагается увеличить размер штрафа - от 20 до 25 необлагаемых минимумов доходов граждан, если преступление совершено повторно или по предварительному сговору группой лиц, или лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное этой статьей, или служебным лицом с использованием служебного положения, или в крупном размере.

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Этот законопроект планируют рассмотреть сегодня на внеочередном заседании парламента.

Источник: https://censor.net.ua/n3185363
 
 
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Это Ярослав Погорелый - глава Госрезерва, друг Зеленского, человек Коломойского. Это он продал маски с фильтром из Госрезерва - Радуцкому!Правоохранительный комитет ВР поддержал внесенный Кабмином законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный экспорт противоэпидемических товаров - Цензор.НЕТ 9679
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Лучше купить заранее: во всем мире заканчиваются презервативы из-за коронавируса прочиталось....Правоохранительный комитет ВР поддержал внесенный Кабмином законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный экспорт противозачаточных товаров
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Так ясный перец, ЗЕлена шмаркля продала за границу все что было, и маски. и халаты, и спирт для обработки рук, а теперь можно и закон такой принять.
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Ось тут і карти в руки новій Гпрокурорші. Нехай розслідує хто все продав.
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Это Ярослав Погорелый - глава Госрезерва, друг Зеленского, человек Коломойского. Это он продал маски с фильтром из Госрезерва - Радуцкому!Правоохранительный комитет ВР поддержал внесенный Кабмином законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный экспорт противоэпидемических товаров - Цензор.НЕТ 9679
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мудрый нарід не сядет - в большинстве своем сляжет....
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Правоохоронний комітет ВР підтримав внесений Кабміном законопроєкт про запровадження кримінальної відповідальності за незаконний експорт протиепідемічних товарів - Цензор.НЕТ 6921
Франция отменила плату за электроэнергию,газ,водоснабжение и квартплату на период эпидемии., теперь Ваш ход - Слуги народа..
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Це дуже добре ,але коли ЗЕ посадить своїх друзяк , які вже продали все це ,яка призвела до кризи у нас в країні.
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