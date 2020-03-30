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 Антимонопольный комитет открыл производство по факту существенного удорожания медицинских масок в Киеве

Сегодня Киевское областное территориальное отделение АМКУ открыло производство против производителей, поставщиков и аптечных сетей Киева и области за значительное подорожание медицинских масок.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал председатель областного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, передает Цензор.НЕТ.

"С начала марта в Отделение поступают многочисленные обращения от граждан относительно значительного повышения, в частности розничными сетями аптечных заведений г. Киева, цен на маски медицинские одноразовые. По состоянию на конец марта 2020 г. цена на маски медицинские одноразовые в розничных сетях аптек Киева и области начинается от 24-30 грн / шт. Еще до выявления в Украине первых больных COVID-19 в аптеках столицы начали исчезать маски медицинские одноразовые, а затем и другие разновидности масок. С объявлением карантина этот товар исчез с полок вообще, или же продавался по ценам, которые более чем в 10 раз превышали цены в начале марта.  Такой "скачок" цен во всех сетях содержит признаки антиконкурентных согласованных действий, а конкретнее - похожих действий на рынке товара, которые привели к недопущению, устранению или ограничению конкуренции без объективных для этого причин", - рассказал он.

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Компании, по которым сегодня начато производство(список приводим на языке оригинала. - Ред.):

- @ТОВ "Аптека низьких цін ТМ", ТОВ "Аптека низьких цін плюс", ТОВ "Столичний медичний альянс", ТОВ "Віталюкс", ТОВ "Аптекарь", ТОВ "Сіріус-95", ТОВ "Геліантус", ТОВ "Аптечне об’єднання "Біокон" , КП "Фармація", ТОВ "Аптека низьких цін К", ТОВ "Аптека №1 Трансфарм", ТОВ "Благодія", ТОВ "Лекфарм", ТОВ "Аптека АНЦ", ТОВ "Аптека НЦ", ТОВ "Рецепти життя", ТОВ "Цитрус-фарм", ТОВ "Альго-Фарм"

постачальники/виробниками, масок медичних одноразових, для вищевказаних підприємств у м. Києві та Київській області :
- ТОВ "Фірма "Технокомплекс", ТОВ "Калина медична виробнича компанія", ТОВ "Стиролоптфармторг", ТОВ "ТД "Кампус котон клаб", ТОВ "Вік-А", СП "Оптіма-Фарм, ЛТД"

"В случае установления фактов нарушения законодательства о защите экономической конкуренции органами Антимонопольного комитета могут быть наложены штрафы в размере до 10% дохода компании за предыдущий год. Просим граждан, которые стали свидетелями таких действий аптечных сетей, предоставлять информацию в Киевское областное территориальное отделение АМКУ по адресу kv@amcu.gov.ua, или по телефону: (044) 248-08-92", - призвали в АМКУ.

Антимонопольный комитет открыл производство по факту существенного удорожания медицинских масок в Киеве 01
Антимонопольный комитет открыл производство по факту существенного удорожания медицинских масок в Киеве 02

Источник: https://censor.net.ua/n3185362
 
 
 Топ комментарии
 
Що там з Радуцьким? Керує далі?
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Почему только в Киеве?
Мне в Харькове предлагали в аптеке пять марлевых масок за 65грн.))) Совсем тронутые.
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Раз по факту - значить буде "пшик"... Антимонопольный комитет возбудил дело по факту существенного удорожания медицинских масок в Киеве - Цензор.НЕТ 8435
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Почему только в Киеве?
Мне в Харькове предлагали в аптеке пять марлевых масок за 65грн.))) Совсем тронутые.
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то еще по-божески, считай по бросовой цене
Антимонопольный комитет возбудил дело по факту существенного удорожания медицинских масок в Киеве - Цензор.НЕТ 6945
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А як же ш. Воно ж має доступ до тіла найвеличнішого.
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Я в суботу дивився в інтернеті - в Києві дві мережі аптек пропонували одноразові маски - в одній по 31,5 грн за 1 штуку, в іншій - по 25 грн. А чи були вони там реально - не знаю...
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Идиотизм. Дело надо открывать по факту хлопанья ушами и отсутствия заказа на производство масок уже когда было известно о вирусе во всём мире. А теперь эти зелёные идиоты делают уголовников из каких-то аптекаерей и киоскёров.
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бутафорська АМКУ.закінчиться ця справа нічим,як і в інших випадках.
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Я не поняла, АМКУ работает только в Киеве? Это же антимонопольный комитет УКРАИНЫ, а не КИЕВА!!! АМКУ, а не АМКК!!!!!!!!!!!
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Аптеки ХОТЬ налоги платят.
А куда деть сотни левых "фирм"-лохотронов?
044-499-54-40. Также "прадафцы" масок и т.п. По цена Х10.
Связь в ОДНУ сторону. У "отправителя" номер недействительный
+380 97 368 6827

А бабки получает НЕ ФОП, НЕ юрилицо. А простой барыга-афер.
Для всех этих целей "вербуют" в фесбуке "работников"-разводил
Тоесть "купив" неведумую ерунду ВЫ ТУПО попадете на деньги. Вот за этих должны и взяться. Причем лохотроны работают ГОДАМИ, с колцентрами
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АМКУ та всім іншим правоохоронним органам не завадило б завітати на Пром.юа, там саме цікаве.
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И на ОЛХ, там маски, респираторы грузовиками торгуют. Их мало того что за границу вывозили, их тупо со складов в грузовики и фуры перегрузили и теперь торгуют в интернете по завышенным ценам.
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