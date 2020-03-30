 Антимонопольный комитет открыл производство по факту существенного удорожания медицинских масок в Киеве

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал председатель областного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, передает Цензор.НЕТ.

"С начала марта в Отделение поступают многочисленные обращения от граждан относительно значительного повышения, в частности розничными сетями аптечных заведений г. Киева, цен на маски медицинские одноразовые. По состоянию на конец марта 2020 г. цена на маски медицинские одноразовые в розничных сетях аптек Киева и области начинается от 24-30 грн / шт. Еще до выявления в Украине первых больных COVID-19 в аптеках столицы начали исчезать маски медицинские одноразовые, а затем и другие разновидности масок. С объявлением карантина этот товар исчез с полок вообще, или же продавался по ценам, которые более чем в 10 раз превышали цены в начале марта. Такой "скачок" цен во всех сетях содержит признаки антиконкурентных согласованных действий, а конкретнее - похожих действий на рынке товара, которые привели к недопущению, устранению или ограничению конкуренции без объективных для этого причин", - рассказал он.

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Компании, по которым сегодня начато производство(список приводим на языке оригинала. - Ред.):

- @ТОВ "Аптека низьких цін ТМ", ТОВ "Аптека низьких цін плюс", ТОВ "Столичний медичний альянс", ТОВ "Віталюкс", ТОВ "Аптекарь", ТОВ "Сіріус-95", ТОВ "Геліантус", ТОВ "Аптечне об’єднання "Біокон" , КП "Фармація", ТОВ "Аптека низьких цін К", ТОВ "Аптека №1 Трансфарм", ТОВ "Благодія", ТОВ "Лекфарм", ТОВ "Аптека АНЦ", ТОВ "Аптека НЦ", ТОВ "Рецепти життя", ТОВ "Цитрус-фарм", ТОВ "Альго-Фарм"

постачальники/виробниками, масок медичних одноразових, для вищевказаних підприємств у м. Києві та Київській області :

- ТОВ "Фірма "Технокомплекс", ТОВ "Калина медична виробнича компанія", ТОВ "Стиролоптфармторг", ТОВ "ТД "Кампус котон клаб", ТОВ "Вік-А", СП "Оптіма-Фарм, ЛТД"

"В случае установления фактов нарушения законодательства о защите экономической конкуренции органами Антимонопольного комитета могут быть наложены штрафы в размере до 10% дохода компании за предыдущий год. Просим граждан, которые стали свидетелями таких действий аптечных сетей, предоставлять информацию в Киевское областное территориальное отделение АМКУ по адресу kv@amcu.gov.ua, или по телефону: (044) 248-08-92", - призвали в АМКУ.



