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 Политика Украины, Общество
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 Люди не должны быть заложниками некомпетентности власти, необходимо обеспечить защиту медиков и малообеспеченных украинцев, - Порошенко

У Украины было гораздо больше времени для подготовки к эпидемии коронавируса, чем у многих других государств, однако некомпетентная власть его упустила. И теперь украинцы вынуждены по всему миру искать маски, защитные костюмы для медиков и оборудование для больниц.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил лидер политсилы, пятый президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, эпидемия стала дополнительным фактором для обострения экономического кризиса в Украине.

"Год назад экономика была на подъеме - рост ВВП был 4,5%, поступления в бюджет перевыполнялись, а на сегодняшний день де-факто Украину столкнули в пропасть. Мы имеем сокращение ВВП и мы имеем лишение бюджета источников поступления. Де-факто правительственные предложения означают секвестр государственного бюджета. И на сегодняшний день мы видим, что к этим факторам, к сожалению, добавилась эпидемия", - подчеркнул Порошенко.

"Господь дал Украине намного больше времени, чем другим странам, но, к сожалению, также мы вынуждены констатировать, что возможности качественной подготовки к вызовам и угрозам по защите людей власть упустила. На сегодняшний день не хватает всего. Не хватает масок, защитных костюмов для врачей, лекарств, аппаратов искусственной вентиляции легких, тестов на коронавирус. Не хватает многих позиций, и уже во время пандемии этот дефицит не сокращен. И волонтеры, и меценаты ищут по всему миру и в условиях жесткой конкуренции пытаются завезти оборудование и средства для того, чтобы защитить людей", - добавил он.

Порошенко отметил, что люди не должны быть заложниками некомпетентности власти, добавив, что фракция настроена на консолидацию усилий и необходимость законодательно обеспечить защиту медиков, малообеспеченных украинцев и спасение экономики.

"Наша команда закупила и везет в Украину 30 тыс. защитных костюмов для украинских врачей, 800 тыс. масок, очки", - подытожил Порошенко.

Также читайте: Фракция "ЕС" проголосует за рынок земли только в случае запрета на продажу госземель, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3185359
 
 
 Топ комментарии
 
Дійсно, що зевлада просрала майже все.
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Расскажи про тварь, что сейчас Украину убивает!... Откуда вы такие беретесь? Страна в пропасть катится, а оно про вчерашний день...
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да, ибо сегодняшнее зеленое болото просто роликами решили бороться...
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Это пиарится тварь корторая за 5 лет уничтожила медицину украинского народа.
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Расскажи про тварь, что сейчас Украину убивает!... Откуда вы такие беретесь? Страна в пропасть катится, а оно про вчерашний день...
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А шо не так с медициной украинского народа?

Может палату проветрить надо?...
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Ти тут зуби не заговорюй - де подівся епідеміологічний запас українського народу? Люди не должны быть заложниками некомпетентности власти, необходимо обеспечить защиту медиков и малообеспеченных украинцев, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2261
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Уважаемый, перестаньте писать свои глупости, они уже никого впечатлить не могут.
Как про Порошенко, так и про сменившего его "величайшего лидера современности" уже всем всё ясно, а сравнение, несомненно, в пользу Порошенко.
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73% МАЛОРОСОВ ПОЛНОСТЬЮ ЗАСЛУЖИЛИ А украинцы как всегда страдают из-за малоросов

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Ха, ха, ха ! Дуже компетентний Пеця голос подав )))
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Наконец человек с мозгами появился. А то с утра сплошные дебилы косяками.... Люди не должны быть заложниками некомпетентности власти, необходимо обеспечить защиту медиков и малообеспеченных украинцев, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3928
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Петко Петков

Ермак уже на первых полосах газет США. Быстро однако послы сработали.
Заголовок "Ермак называет обвинения депутата в коррупции ложью"

Ermak calls charges of the people's deputy in corruption a lie


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Вот Петя и помоги на ворованые деньги и сэкономленные тобой от уплаты налогов
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Петя-то как раз помогает, он закупил и продолжает закупать и медицинское оборудование, и средства защиты, которые уже поставлены во многие больницы.
А вот что и где закупил и передал на нужды медицины Вова Зеленский, никто не знает, потому что он не дал ни копейки из своих средств, а только трындит в своих видосиках всякую ерунду.
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Не сміши курей, зі своїх він виділить ага,враховуючи його маніакальну жадібність
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Яхтсмен-мільярдер раптом розпереживався за малозабезпечених українців, - анекдот. )))
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Анекдот на Банковой шарит я уже почти год. А квартальная ботоферма все про Петю...
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Спец по дориканням.Спец по упреждению Иловайсков,Дебальцевых,по подписанию позорных Минсков.Спец по Саакашвили и Авакову.
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Мальдіви, панама, братовбивця, вальцман, діабетик-алкаш, термос, абирвалг. Люди не должны быть заложниками некомпетентности власти, необходимо обеспечить защиту медиков и малообеспеченных украинцев, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8232
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Дійсно, що зевлада просрала майже все.
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На таких, как ты, никаких петь не хватит...
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И Петя обеспечил в место защитных средств из своего фонда пенсионерам организовал агитационные ,,суповые наборы,, аж на три миллиона.Видимо грядет буря.Не зря Аваков позавчера сказал что переворота боятся не стоит.А Петя уже начал предвыборную агитацию из продуктовых наборов.
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ирония на пустом месте. Вот если бы Вовочка хоть одну маску купил, тогда вам и карты в руки, а так не видеть о существенной помощи от Петра, от Яценюка, Славика, то большого ума не надо, просто быть зеботом
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ну ОК...
вот за это промолчу сейчас.....

"Наша команда закупила и везет в Украину 30 тыс. защитных костюмов для украинских врачей, 800 тыс. масок, очки", - подытожил Порошенко.Источник: https://censor.net.ua/n3185359
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более некомпетентного чем ты я никогда не видел.
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Я слышал, зебилам по два пузырька спирта выдают... ты, похоже, не прозевал...
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на те,що неповинно вже якби існувати(президентська програма Зе) виділять додатково 500 млн.гривень!
"Кабмин предложил увеличить расходы на налоговую милицию на 500 миллионов".
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ЗЕблевотные гиены тут как тут. Ботоферма животных дрочит в темах о Порошенко не покладая рук
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Єдине, в чому був компетентним петрик за п'ять років своєї нікчемної каденції - це пусті полум'яні промови та набивання грішми власних кишень. Тому й отримав на виборах принизливого підсрачника від виборців.
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К стати порохокацапская ботва совсем опуела, на ютубе лезут в коменты везде, даже не политических каналов, это ж сколько кремлю приходится бабла отваливать на рекламу парашенко, лучше бы медицину свою подняли с колен за эти деньги
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Петя, что ты мелешь? При чем здесь власть? В Штатах, Италии, Испании, Германии, Британии и т.д. и т.п. тоже не хватает защитных костюмов и оборудования для больниц???
Господь дал Украине намного больше времени, чем другим странам

Это не Господь, а отсталость Украины. И, в том числе, благодаря твоему непосредственному или косвенному влиянию, как минимум с 2005 по 2019.
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