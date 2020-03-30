 Полиция проводит разъяснительную работу с украинцами, которые прибыли с Бали и не хотят отправляться на обсервацию

Об этом сообщили в управлении Нацполиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Что касается ситуации в "Борисполе", с самолетом из Бали… Частично люди покинули салон самолета, но часть людей - 26 чел. - все еще находится в нем", - сказали в полиции.
Отмечается, что проводятся мероприятия по недопущению правонарушений во время того, как люди покидают самолет и направляются к автобусам для отправки на обсервацию.
"С ними проводится разъяснительная работа о необходимости обсервации. Надо донести это до сознания людей. Такие правила не правоохранители придумали, полиция никого за руки и ноги не тянет", - добавили в Нацполиции.
При этом в полиции области сообщили, что украинцы, которые прибыли ранее в Киев самолетом из Вьетнама, уже направлены на обсервацию.
Как сообщалось, украинские туристы, прилетевшие с Бали чартерным рейсом заявляют, что их не предупреждали об обязательной обсервации в Украине, а теперь предлагают платную.
А то вы никогда не матюкались.... просто тиражировать не нужно было.
ті - з В'єтнаму
классово родное полиции ЗЕбыдло понимает,
а на Майдане будет стрелять
.
Сколько обсервация стоит? она платная. Что делать если денег у чела нет вообще, а тянут на платную обсервацию?
прямо - державний розум!
ти хочеш нестачу розуму віком добрати?
8 # 7=33
5 # 5=15
9 # 11 = 103
14 # 9 =?то й розв'язував би!
нашо ти лізеш судити туди, де ти - повний нуль?
умный? покажи, что ты умный. а? не можешь? так завали хлебало.
Если обсервация обязательна, какая на хрен платная?
в Штатах не только за руки и ноги , а еще и стреляют в таких мудаков На набережной Майами полиция со стрельбой разгоняет не соблюдающих карантин американцев.
https://antikor.com.ua/articles/369182-skazali_delatj_chto_hocheshj_posle_gromkogo_skandala_v_borispole_turistov_iz_bali_privezli_pod_otelj_i_raspustili_po_dom