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 Полиция проводит разъяснительную работу с украинцами, которые прибыли с Бали и не хотят отправляться на обсервацию

Полиция проводит разъяснительную работу с частью украинских туристов, прилетевших в Киев с о. Бали чартерным рейсом, которые находятся на борту самолета и не хотят отправляться на обсервацию. Часть туристов покинула самолет для отправки на обсервацию.

Об этом сообщили в управлении Нацполиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается ситуации в "Борисполе", с самолетом из Бали… Частично люди покинули салон самолета, но часть людей - 26 чел. - все еще находится в нем", - сказали в полиции.

Отмечается, что проводятся мероприятия по недопущению правонарушений во время того, как люди покидают самолет и направляются к автобусам для отправки на обсервацию.

"С ними проводится разъяснительная работа о необходимости обсервации. Надо донести это до сознания людей. Такие правила не правоохранители придумали, полиция никого за руки и ноги не тянет", - добавили в Нацполиции.

При этом в полиции области сообщили, что украинцы, которые прибыли ранее в Киев самолетом из Вьетнама, уже направлены на обсервацию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Около 100 украинцев с Бали разместили на обсервацию в столичном отеле "Козацький"

Как сообщалось, украинские туристы, прилетевшие с Бали чартерным рейсом  заявляют, что их не предупреждали об обязательной обсервации в Украине, а теперь предлагают платную.

Источник: https://censor.net.ua/n3185358
 
 
 Топ комментарии
 
Вообще подобный док о обсервации надо довать еще ДО пересечения границы. Не подписал - в самолет не сел. Все просто
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А резиновой палкой и добрым словом, можно достигнуть гораздо большего, чем одним добрым словом
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та разъясняйте, сколько хотите. Мне важно знать имярек того мудака, который Украину #бучей назвал...
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та разъясняйте, сколько хотите. Мне важно знать имярек того мудака, который Украину #бучей назвал...
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Зайди на его инстаграм. Он извинился там дважды, пока не *******.. К сожалению.
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Зайди на его инстаграм. Он извинился там дважды, пока не *******.. К сожалению.
А то вы никогда не матюкались.... просто тиражировать не нужно было.
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Вообще подобный док о обсервации надо довать еще ДО пересечения границы. Не подписал - в самолет не сел. Все просто
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это - если по уму. Но ум и меры с мая '19 не женятся...
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Зовут отродье Ярослав Ижик, возраст 26 лет, родом из Сум живет в Киеве. Учился в НУБиП с 13 по 17 год Номер телефона +380665232826
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увидишь, передай и от меня привет... по голове
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А адресочек этого Ижика -нелюдя можно через турагентство узнать,чтобы потом разобраться с этой падалью каждый день...впрочем и ночь
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"полиция никого за руки и ноги не тянет"

классово родное полиции ЗЕбыдло понимает,

а на Майдане будет стрелять Полиция проводит разъяснительную работу с украинцами, которые прибыли с Бали и не хотят отправляться на обсервацию - Цензор.НЕТ 9343

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Лопати у руки і усім рити яму на 28 персон на литовищи ..
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А резиновой палкой и добрым словом, можно достигнуть гораздо большего, чем одним добрым словом
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Сральники перекрыть и через день попустит
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Сральники перекрыть и через день попустит
Сколько обсервация стоит? она платная. Что делать если денег у чела нет вообще, а тянут на платную обсервацию?
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Я пропоную депутата Шахова на перемовини з цими дебілами відправити - швиденько вони прийдуть до тями!!!
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Всё это очень скверно пахнет. Если обсерация обязательна, какая на хрен разъяснительная работа. Если нет - валите на хрен со своей разъяснительной работой. Полиция проводит разъяснительную работу с украинцами, которые прибыли с Бали и не хотят отправляться на обсервацию - Цензор.НЕТ 6362
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якщо ти не вийшов розумом, то яка різниця, який ти за віком:молодший за мене, чи старший?
ти хочеш нестачу розуму віком добрати?
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якщо в тебе добре виходить, школяре, розв'язувати задачі типу:

8 # 7=33
5 # 5=15
9 # 11 = 103
14 # 9 =?то й розв'язував би!
нашо ти лізеш судити туди, де ти - повний нуль?
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не с твоими куриными мозгами оценивать мой ум. ты способно только вонять.

умный? покажи, что ты умный. а? не можешь? так завали хлебало.
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Всё это очень скверно пахнет. Если обсерация обязательна, какая на хрен разъяснительная работа.

Если обсервация обязательна, какая на хрен платная?
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А почему никто не пишет про первопричину бунта? Про 320 евро с рыла без питания за обсервацию? Надо направить недовольство на этих людей а не на зелупу и компанию ?
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Там был бесплатный вариант и 100 человек согласились. Для остальных видимо бесплатный вариант, это не их уровень.
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Не было бесплатного. Согласились только те кому 600 евро за 14 дней пофиг.
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Как не было??? Ты спишь?)) а отел.. Как он там, Козицин.. Или как то так))
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Тих, хто погодився, поселили безплатно в Козацький на Майдані!
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Он помоему живет не в нашем мире ))) я так еще не смеялся в голос. Документы не читал.
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Первопричина бунта, это по дешевке в тур смотаться во время пандемии
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Ну, нравится людям сидеть в самолёте, пусть сидят...)
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Кто не хочет на обсервацию, поедут в лугандонию! Полиция проводит разъяснительную работу с украинцами, которые прибыли с Бали и не хотят отправляться на обсервацию - Цензор.НЕТ 8812
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нужно вообще эту погань не привозить, поехали мудачье в разгар вируса, спасай говно и устраивай в готели 5 звезд
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Самая большая погань в Украине-это ЗЕлёные Свинарчуки и Барыги....
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Такие правила не правоохранители придумали, полиция никого за руки и ноги не тянет", - добавили в Нацполиции.Источник: https://censor.net.ua/n3185358

в Штатах не только за руки и ноги , а еще и стреляют в таких мудаков На набережной Майами полиция со стрельбой разгоняет не соблюдающих карантин американцев.
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Ну цілком відповідна поведінка пліснявої влади - спочатку більше 130 тисяч запустили просто так, а тепер вимагають від нечисленних залишків тих, хто бажає повернутися обсервації...
Полиция проводит разъяснительную работу с украинцами, которые прибыли с Бали и не хотят отправляться на обсервацию - Цензор.НЕТ 2393
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Это всё что бы тупо срубить бабла. По 320 евро с рыла. Плюс ещё питаться надо. В то же время тысячи людей продолжают прибывать через западную границу без всякой обсервацию. Очередная показуха для дебилов.
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да блин когда ж уже те кто каментят начнут читать саму новость, кроме заголовка. Там был и бесплатный вариант - отель в центре КИева, 100 человепк согласились и поехали.
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полюція проводить разйяснітєльную работу срєді нарота

Полиция проводит разъяснительную работу с украинцами, которые прибыли с Бали и не хотят отправляться на обсервацию - Цензор.НЕТ 4092
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Тех кто выехал 12 марта или позже ( т.е. после введения карантина) возвращать вообще не следует. Только после полной мировой победы над вирусом. Те кто оказался там раньше обусловленной даты, должен по приезду ( вернуться не позже 10 дневного срока после объявления карантина т.е. до 22.03, все остальные остаются на месте своего пребывания помещен в карантин на 14 дней. Отказ оформлять до выезда, кто отказывается , вывозу не подлежит.
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после сказочного бали на обсервацию поступать то такое, а несокрушимое стремление к свободе этому явно противоречит
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такие самолеты нужно еще в воздухе разворачивать и пусть сидят там откуда прутся
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а пассажиров поезда из москвы отправили на обсервацию?
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это сливки общества... и обсервация - не про них....
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Кому то карантин... Кому то Бали... Чудны твои дела, Господи...
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«Сказали делать, что хочешь»: после громкого скандала в Борисполе туристов из Бали привезли под отель и распустили по домам

https://antikor.com.ua/articles/369182-skazali_delatj_chto_hocheshj_posle_gromkogo_skandala_v_borispole_turistov_iz_bali_privezli_pod_otelj_i_raspustili_po_dom
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