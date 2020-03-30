 Порошенко требует поставить верхний предел зарплат всех госслужащих в 10 минимальных зарплат, больше платить только военным и медикам

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.
Он призвал, в частности, сократить высокие зарплаты всем, кроме врачей и военных.
"Я хочу обратиться к премьер-министру. Вы действительно учли вчерашнее предложение об ограничении заработных плат всем государственным служащим, но в стране есть не только государственные служащие. Мы договорились о том, что остаются у нас высокие заработные платы только у врачей, которые борются с коронавирусом, и военнослужащих, находящихся на фронте. У нас на сегодня прокурорские, ГБРовские и другие люди, которые не относятся к военнослужащим, живут "припеваючи", и им по этому проекту никаких ограничений нет", - отметил Порошенко.
"Мы договорились: воины и врачи. Все остальные подпадают под позицию 10 минимальных зарплат. Это высокая заработная плата, и я прошу, чтобы проект был сегодня приведен в соответствие с нашей договоренностью", - подчеркнул Порошенко.
" Честная попытка Уманского найти деньги для бюджета путем прекращения схем минимизации налоговых и таможенных поступлений, как и следовало ожидать закончилась решением Зеленского о его отставке. Естественно такие министры коррумпированному насквозь правительству не нужны. Нужны те кто эти схемы поддерживает- глава налоговой службы Верланов ( минус 14% от плана налоговых поступлений на квартал и глава таможенной службы Нефьодов (минус 30% от таможенных сборов на квартал), увольнения которых и требовал Уманский."
Увольнение Уманского говорит о том,что Зеленский не собирается проводить настоящие реформы в Украине, настоящую борьбу с коррупцией и монополизмом, а значит и развиваться, улучшать свое положение Украина во главе с Зеленским не будет, не для этого зеленские шли во власть.
Та він повністю в юдьчених схемах!
Видать, ті схеми, які потрібні Ахметову - йому не підходять...
Петко Петков
Ермак уже на первых полосах газет США. Быстро однако послы сработали.
Заголовок "Ермак называет обвинения депутата в коррупции ложью"
Ermak calls charges of the people's deputy in corruption a lie
не могут без идолов и обосравшихся папиков....
Вот ты наверное без порошенко не можешь...
Я прав...?
"30.03.20 09:13 Рада сократит зарплаты чиновникам до 10 минимальных зарплат, - Разумков"
"30.03.20 12:54 Порошенко требует поставить верхний предел зарплат всех госслужащих в 10 минимальных зарплат, больше платить только военным и медикам"
Порошенко требует то, что 3,5 часами ранее анонсировал Разумков.