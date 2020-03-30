EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  2338  83
Материалы по теме:
Все про:зарплата (2043) карантин (1694) Порошенко (18053) госслужащие (258) Европейская Солидарность (319) COVID-19 (2472) коронавирус (1165)

 Порошенко требует поставить верхний предел зарплат всех госслужащих в 10 минимальных зарплат, больше платить только военным и медикам

Украина нуждается в системных шагах для преодоления последствий эпидемии и экономического кризиса - так, как это было сделано в 14-15 годах, когда при пустой казне удалось организовать оборону государства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

Он призвал, в частности, сократить высокие зарплаты всем, кроме врачей и военных.

"Я хочу обратиться к премьер-министру. Вы действительно учли вчерашнее предложение об ограничении заработных плат всем государственным служащим, но в стране есть не только государственные служащие. Мы договорились о том, что остаются у нас высокие заработные платы только у врачей, которые борются с коронавирусом, и военнослужащих, находящихся на фронте. У нас на сегодня прокурорские, ГБРовские и другие люди, которые не относятся к военнослужащим, живут "припеваючи", и им по этому проекту никаких ограничений нет", - отметил Порошенко.

"Мы договорились: воины и врачи. Все остальные подпадают под позицию 10 минимальных зарплат. Это высокая заработная плата, и я прошу, чтобы проект был сегодня приведен в соответствие с нашей договоренностью", - подчеркнул Порошенко.

Также читайте: Порошенко поддержал "антиКоломойский" закон Зеленского

Источник: https://censor.net.ua/n3185356
 
   
 Топ комментарии
 
А що завадило це зробити за 5 років?
 показать весь комментарий
 
Уволился Уманский, единственный адекватный министр в правительстве Украины. Вот так комментируют его увольнение:
" Честная попытка Уманского найти деньги для бюджета путем прекращения схем минимизации налоговых и таможенных поступлений, как и следовало ожидать закончилась решением Зеленского о его отставке. Естественно такие министры коррумпированному насквозь правительству не нужны. Нужны те кто эти схемы поддерживает- глава налоговой службы Верланов ( минус 14% от плана налоговых поступлений на квартал и глава таможенной службы Нефьодов (минус 30% от таможенных сборов на квартал), увольнения которых и требовал Уманский."
Увольнение Уманского говорит о том,что Зеленский не собирается проводить настоящие реформы в Украине, настоящую борьбу с коррупцией и монополизмом, а значит и развиваться, улучшать свое положение Украина во главе с Зеленским не будет, не для этого зеленские шли во власть.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Он каждые 10 минут себе памперсы меняет, ему некогда!
 показать весь комментарий
 
 
Тебе, умнику, напомню, тогда в 2014 году были ограничения и в зарплатах и в пенсиях. По пенсиям - максимальная не превышала 10 тыс. грн.
 показать весь комментарий
 
 
Уволился Уманский, единственный адекватный министр в правительстве Украины. Вот так комментируют его увольнение:
" Честная попытка Уманского найти деньги для бюджета путем прекращения схем минимизации налоговых и таможенных поступлений, как и следовало ожидать закончилась решением Зеленского о его отставке. Естественно такие министры коррумпированному насквозь правительству не нужны. Нужны те кто эти схемы поддерживает- глава налоговой службы Верланов ( минус 14% от плана налоговых поступлений на квартал и глава таможенной службы Нефьодов (минус 30% от таможенных сборов на квартал), увольнения которых и требовал Уманский."
Увольнение Уманского говорит о том,что Зеленский не собирается проводить настоящие реформы в Украине, настоящую борьбу с коррупцией и монополизмом, а значит и развиваться, улучшать свое положение Украина во главе с Зеленским не будет, не для этого зеленские шли во власть.
 показать весь комментарий
 
 
оййййй, найшов "чесного" Уманського...
Та він повністю в юдьчених схемах!
Видать, ті схеми, які потрібні Ахметову - йому не підходять...
 показать весь комментарий
 
До речі падлошенко був в одній партії з мертвеччуком-сдпуо
 показать весь комментарий
 
 
Найди мне кто лучше управлял страной и кто сейчас сможет?
 показать весь комментарий
 
 
зегопоті все це по зеголові, тобто по-зебарабану Порошенко вимагає встановити верхню межу зарплат усіх держслужбовців у 10 мінімальних зарплат, більше платити тільки військовим і медикам - Цензор.НЕТ 1769
 показать весь комментарий
 
 
Неужели парашенко лудший, да коцап?
 показать весь комментарий
 
Даже не знаю, как ответить, обычно кацапы ругают Порошенко и только бы не он, ты из них?
 показать весь комментарий
 
 
Это точно, бывших совков не бывает!
 показать весь комментарий
 
 
Це не я сказав! Має це завжди на думці Порошенко вимагає встановити верхню межу зарплат усіх держслужбовців у 10 мінімальних зарплат, більше платити тільки військовим і медикам - Цензор.НЕТ 2567
 показать весь комментарий
 
 
Пецик мальдівський ? ..А при кому такі *зряплати * поставили ?
 показать весь комментарий
 
 
Коболю, Поляцкому министру, Витренко..
 показать весь комментарий
 
 
І за рік абсолютної влади Зелінського ця "несправедливість" не була усунута.
 показать весь комментарий
 
 
А попробуйте здесь слово молвить о грабительской зарплате Коболева - налетят , загрызут , обплюют . И догадайтесь кто - зелёные или коричневые ?
 показать весь комментарий
 
При тому, хто забеспечив ріст економіки кілька десятків місяців поспіль, відбудував армію і зробив Україну суб"єктом геополітики.
 показать весь комментарий
 
 
Ты уже своего выбрал, абы не барыга!
 показать весь комментарий
 
 
Чому раніше мовчав, коли був гетьманом? )))
 показать весь комментарий
 
 
Люди просрали страну за год, тут Петя приходит с дельными предложениями что и как делать, а "а бы не Порох" видят в этом пиар. Пиар это то чем вы занимались всё это время.
 показать весь комментарий
 
 
Доречі, а де півшостий президент - чому п"ятий має за нього виконувати його обов"язки?
 показать весь комментарий
 
 
дебіл, раніше були гроші платити такі зарплати, щоб можна було вигравати процеси в Стокгольмському арбітражі, в Лондонському суді... І навіть в Гаагському та Гамбургському трибуналах.
 показать весь комментарий
 
Параша поверни награбоване зі своїм друганом ахмєтом
 показать весь комментарий
 
 
Правильные слова. Но для того, что бы Параша и Ахметка вернула Крым с несколькими оккупированными ею районами Донбасса, мало слов, надо крепить ВСУ, сместить ЗЩЕлёную власть и реформировать суды для того, что бы ахметки сидели.
 показать весь комментарий
 
 
Им и 10 минималок много. Они и на 5 не наработали.
 показать весь комментарий
 
 


Петко Петков



Ермак уже на первых полосах газет США. Быстро однако послы сработали.
Заголовок "Ермак называет обвинения депутата в коррупции ложью"

Ermak calls charges of the people's deputy in corruption a lie


 показать весь комментарий
 
 
А як там "Ротткрдам+" поживає - вже повернули награбоване???
 показать весь комментарий
 
 
Как оказалось на коммуналку он не влияет!
 показать весь комментарий
 
 
В Ротткрдам+ ціна виявилась значно нижчою ніж у Коломойського. А суд не знайшов у цій схемі корупційної складової.
 показать весь комментарий
 
 
І на "свинарчуків" наговорювали і "лєрка гонтарєва" на заслуженому курорті з Лондона селфі шле.
 показать весь комментарий
 
 
Ну мабуть там де синочки мародера шоколадного і "лерка гонтарєва" - що між ними є якась різниця???
 показать весь комментарий
 
 
знову какая разніца.......між шокоботами і ЗЕботами??? Ніякої!!!
 показать весь комментарий
 
 
Блд, у зебилов, как у собаки Павловна, при слове Порошенко, начинаются обильные выделения отовсюду.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
что зебилы, что поршенковцы - один хрен....

не могут без идолов и обосравшихся папиков....
Вот ты наверное без порошенко не можешь...
Я прав...?
 показать весь комментарий
 
 
З позиції Йулі Володимирівни - що зеленський, що порошенко - какая разніца.
 показать весь комментарий
 
 
зебобики так рьяно навалились на Пороха из за ограничения зарплат . такое впечатление что все кто защищает Вовку на Цензоре это все чиновники министерств и ведомств Порошенко вимагає встановити верхню межу зарплат усіх держслужбовців у 10 мінімальних зарплат, більше платити тільки військовим і медикам - Цензор.НЕТ 241
 показать весь комментарий
 
 
Ты тоже с дуба упал, как и твой босс?
"30.03.20 09:13 Рада сократит зарплаты чиновникам до 10 минимальных зарплат, - Разумков"
"30.03.20 12:54 Порошенко требует поставить верхний предел зарплат всех госслужащих в 10 минимальных зарплат, больше платить только военным и медикам"

Порошенко требует то, что 3,5 часами ранее анонсировал Разумков.
 показать весь комментарий
 
Петя тащится, он думает, что все позабыто. ЗАКВАСКУ ты сделал, а теперь хлебайте паны. Маховик он и на то маховик, пока остановится много времени пройдет.
 показать весь комментарий
 
 
Потрох новый тип украинского политика - национал-казнокрад!
 показать весь комментарий
 
 
заткнулся бы гуано, если бы не его правление со свинярчукми, то люди бы не выбрали бы абищо, только не свинярчуков
 показать весь комментарий
 
 
Свинарчуков не трож. Они сейчас достойные члены зеко манды.
 показать весь комментарий
 
 
Это Порошенко виноват, что им телевизор сказал что хуже не будет.
 показать весь комментарий
 
Отличная идея, урезанную часть пусть сивый пэс доплачивает, из им украденного за пять лет президентства....государственные служащие - это не только топ чиновники, кто на потоках сидят
 показать весь комментарий
 
 
Поустанавливал своей реформой судьям оклады от 35 000 на местном уровне до 200 000 в ВС и КС, а теперь что-то про справедливость визжит.
 показать весь комментарий
 
 
А что там с премиями? Оставят? Добавят еще за работу при пандемии к премии за интенсивность труда? О премиях молчат все.
 показать весь комментарий
 
 
Тут не поспоришь , это правильно . Но и военные и медики не должны иметь более чем в 10 раз . У нас нищая страна -50000 гривен достаточно . как верхний потолок . А с бизнеса прогрессивный налог .Хотя . как и положено политикам ( лить в уши народу ) это пиар .
 показать весь комментарий
 
чего же ты чмо молчало когда было при власти ???
 показать весь комментарий
 
 
точняк. а сейчас оно кругом свое рыло сунет.
 показать весь комментарий
 
 
и минимум должен быть не 10 а 4 максимум. и при каждом повышении себе должна повышаться минимальная зарплата пропорционально.
 показать весь комментарий
 
Не согласен. Минималка - это зп для не-квалифицированного персонала, для подрабатывающий пенсионеров, студентов. Профессионалам минималку не платят и не должны платить. А правительстве должны работать именно профессионалы, а значит зарплаты там должны быть конкурентные. 4 минималки - это абсолютно неконкурентная зарплата.
 показать весь комментарий
 
Три попередні роки було бабло платити стільки, щоб по-мінімуму страхуватися від чиновничого хабарництва. Але завдяки 73/43%зебілів (можливо, і завдяки тобі) бабло з казни зникло...
 показать весь комментарий
 
Тю...Порошенко требует то, что было утверждено правительством еще в пятницу? Он что - с дуба упал?
 показать весь комментарий
 
 
Цей запухший мужик з мішками під очима може требувати тільки долива пива в буфеті.
 показать весь комментарий
 
 
Порох Вой і Муж, зеленський це скомарох, Єрмак це вонючий кривоногий монгол, Коломойський це загарбник печеніг... Це якщо мислити по людях з Київської Русі..
 показать весь комментарий
 
Є ще одна пропозиція.Може почати конфісковувати у них все вкрадене?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх