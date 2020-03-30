 Порошенко требует поставить верхний предел зарплат всех госслужащих в 10 минимальных зарплат, больше платить только военным и медикам

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

Он призвал, в частности, сократить высокие зарплаты всем, кроме врачей и военных.

"Я хочу обратиться к премьер-министру. Вы действительно учли вчерашнее предложение об ограничении заработных плат всем государственным служащим, но в стране есть не только государственные служащие. Мы договорились о том, что остаются у нас высокие заработные платы только у врачей, которые борются с коронавирусом, и военнослужащих, находящихся на фронте. У нас на сегодня прокурорские, ГБРовские и другие люди, которые не относятся к военнослужащим, живут "припеваючи", и им по этому проекту никаких ограничений нет", - отметил Порошенко.

"Мы договорились: воины и врачи. Все остальные подпадают под позицию 10 минимальных зарплат. Это высокая заработная плата, и я прошу, чтобы проект был сегодня приведен в соответствие с нашей договоренностью", - подчеркнул Порошенко.

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