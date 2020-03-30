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 Въезды и выезды из Киева не закрыты, а контролируются, - Кличко

Въезды и выезды из столицы не закрыты, а контролируются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конфренции, отвечая на вопрос, полученные от СМИ.

"Сегодня въезды и выезды из столицы не закрыты, а контролируются. С 17 марта действует ограничение для въезда автобусов междугородного и межобластного сообщения. Все ограничения, установленные для города Киева, - синхронизированы с решениями Кабинета Министров. Въезд в Киев легкового транспорта не ограничено", - отметил Кличко.

Мэр столицы отметил, что блок-посты на въездах в Киев работают уже неделю. На них дежурит полиция и представители муниципальной стражи. А термометрию на въездах делают пока выборочно.

"Хочу подчеркнуть: если будет резкий скачок вируса, - будут приняты более жесткие ограничения. Иначе мы эту заразу не остановим! ", - подчеркнул мэр Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если продолжатся эти поездки толпами на природу - нас ждет большая катастрофа, - Кличко призывает не нарушать правила карантина

Кличко также призвал журналистов и жителей столицы тщательно проверять всю информацию и получать ее из официальных источников. И отметил, что городские власти в оперативном режиме предоставляет объяснение своих решений и действий.

Источник: https://censor.net.ua/n3185352
 
 
 Топ комментарии
 
А Бубачка іншої думки і звіз до Києва всю заразу. Налєтай-навалісь!
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Де що в світі трапилось - шукай сліди лаптєй.
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Бубочка взагалі немає ніяких думок. Як і ті, хто його обрав.
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А нужно было закрыть. Как всё и всех изолировать, так бы в конце апреля можно было бы заканчивать карантин. А так боюсь, что и маем не обойдется....
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есть сведения, подтвержденные из разных медицинских источников, что вирус в Украине еще с ноября прошлого года!
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И такое вполне может быть. Тогда это значит, что очень много людей легко переболели
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с одной стороны, всё вписывается в рамки сообщение от ВОЗа, про то, что большинство переболеют в лёгкой форме
с другой, из тех же медицинских источников, есть сведения, что "наверху" просто игнорят сообщения от рядовых врачей о ситуации с заболеваниями ОРВИ.
возможно, то что происходит в Италии, давно происходит у нас, вот только всем ставят диагноз "сердечная недостаточность"
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Почему обязательно - турысты - кацапы и китайцы. Или дуиаешь, вирус в Ухане застрял?
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Шо, їдьте люди добрі, беріть шо хочете? Столицю треба було зачиняти вже давно.
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А Бубачка іншої думки і звіз до Києва всю заразу. Налєтай-навалісь!
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Бубочка взагалі немає ніяких думок. Як і ті, хто його обрав.
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Кремлевский Коронавирусный фейк давно раскрыт.ФБР,ЦРУ и АНБ, вычислили кремлевскую падаль...
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Де що в світі трапилось - шукай сліди лаптєй.
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Эвакуация: 11,5 тыс. украинцев хотят вернуться домой, - МИД

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Не пущать, мойте дупы дальше!
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Хитрожопі не платили податки в бюджет, а тепер заверещали спасітє.
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О готовности к распространению эпидемии коронавируса рассказал городской голова Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook."И, да, 400 ям под могилы мы уже выкопали. Рефрижераторы готовы. Мешки закупили. И даже знаем, как засверливать гробы", - написал он.Въезды и выезды из Киева не закрыты, а контролируются, - Кличко - Цензор.НЕТ 9433Поделиться
изображением В Днепре вырыли сотни могил для умерших от коронавируса
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Р! Дніпро підготувався по-дорослому. В'їзди і виїзди з Києва не закриті, а контролюються, - Кличко - Цензор.НЕТ 3043
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Рюсские гоффноеды домой не возвращаются...в ГЕРМАНИИ жить лучше..Гитлер и Муссолини победили ссср дохлый... Въезды и выезды из Киева не закрыты, а контролируются, - Кличко - Цензор.НЕТ 7868
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Во 2 мировой войне победила ЯПОНИЯ...,а вы думали Англия ссср и США????здря...
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О чём ты шепчешь, о многократно по башке стукнутый? Какие на хрен объяснения? Ты в состоянии объяснить, какие цели должно достичь то паскудство, которое ты развёл? А? Громче! Не слышу!
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Андрей Илларионов.
Украина выживет,РАБссия нет...
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В Киеве сушь стоит, ветер и движущийся автотранспорт поднимает с земли пыль столбом. Песок на зубах хрустит. А на этой пыли всё, что начихали, накашляли и другие выделения живых существ. Сушеный, концентрированный коронавирус. Внимание, вопрос. Почему в разгар карантина в Киеве не поливают улицы хотя бы обыкновенной водой, я уже не говорю о дез. растворах? Где машины поливалки? Их должно быть много. Топливо сейчас подешевело. Почему не поливают проезжую часть и тротуары?
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Давно с гор спустился? В сухом воздухе вирус живёт 3 часа, во влажном -несколько суток.
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В воздухе - возможно, а что скажете про комочки фекалий домашних питомцев и поверхности пылевых частиц, интеллектуальный вы наш?
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