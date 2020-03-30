 Въезды и выезды из Киева не закрыты, а контролируются, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конфренции, отвечая на вопрос, полученные от СМИ.

"Сегодня въезды и выезды из столицы не закрыты, а контролируются. С 17 марта действует ограничение для въезда автобусов междугородного и межобластного сообщения. Все ограничения, установленные для города Киева, - синхронизированы с решениями Кабинета Министров. Въезд в Киев легкового транспорта не ограничено", - отметил Кличко.

Мэр столицы отметил, что блок-посты на въездах в Киев работают уже неделю. На них дежурит полиция и представители муниципальной стражи. А термометрию на въездах делают пока выборочно.

"Хочу подчеркнуть: если будет резкий скачок вируса, - будут приняты более жесткие ограничения. Иначе мы эту заразу не остановим! ", - подчеркнул мэр Киева.

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Кличко также призвал журналистов и жителей столицы тщательно проверять всю информацию и получать ее из официальных источников. И отметил, что городские власти в оперативном режиме предоставляет объяснение своих решений и действий.