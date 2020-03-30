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Все про:армия (7679) ВР (24690) внеочередное заседание (83) еда (181) ВСУ (496) Разумков Дмитрий (452)

 Рада сегодня проведет второе внеочередное заседание, через полчаса после первого, - Разумков

Главы фракций Верховной Рады поддержали предложение спикера Дмитрия Разумкова провести в понедельник второе внеочередное заседание парламента, на котором рассмотреть единственный вопрос - об обеспечении питанием военнослужащих.

"100% поддержка о проведении второго внеочередного заседания", - сказал Разумков на Согласительном совете руководителей фракций в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам спикера, второй внеочередное заседание, скорее всего, начнется через 30 минут, после окончания первого заседания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проблемы с питанием в армии были краткосрочными, ни о каком срыве питания речь не идет, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3185349
 
 
 Топ комментарии
 
Несут пургу! Нет голосов против "антикаламойского закона"..... Конечно , нет ! Нет голоса главного клоуна. Спонсор запретил. А грядущий дефолт доведет народ до полной нищеты!
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А где 73% Слуг народа
Нет
но есть Слуги урода коломойского.
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Все голосования поименно и открыто. Списки публиковать.Хватит играться со слугами бени. По спискам будет ясно кого вешать на столбах Крещатика за продажу Украины и дефолт.
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надо срочно всем участникам дать звание героев украины - в такое неоднозначное время они жертвуют собой, шобы в стране стало хоть чуточку веселее
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между первой и второй промежуток небольшой. хряпнут и давай дальше тусоваться.
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Несут пургу! Нет голосов против "антикаламойского закона"..... Конечно , нет ! Нет голоса главного клоуна. Спонсор запретил. А грядущий дефолт доведет народ до полной нищеты!
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А где 73% Слуг народа
Нет
но есть Слуги урода коломойского.
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Петины фирмы, специализировавшиеся на питании военных поразгоняли, а теперь репы чешут, ублюдки...... хотели назло Пете, а получилось назло армии, которая ихние жопы зашкваренные от московитских штыков прикрывает...... ну-ну.....
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Хіба їм треба, шоб їх прикривали? Це потрібно тільки нам.
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Все голосования поименно и открыто. Списки публиковать.Хватит играться со слугами бени. По спискам будет ясно кого вешать на столбах Крещатика за продажу Украины и дефолт.
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Элитное агенство по трудоустройству "Ермак" Все вакансии платные, дорого!
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Пане Зеленський! Негайно дайте доручення провести розслідування, щодо Андрія Єрмака і на час слідства-відстороніти від посади. Такого «зашквару»,який вчинили брати Єрмаки,ще не знала українська політика.
Вони торгували Україною в Мінську і посадами в Києві. Єрмак має піти негайно!

Досить нас дурити! Зеленський звернувся до Верховної Ради з вимогою ухвалити антикризові закони. Але не збирається комітет який має винести на голосування закон про неповернення «Привату» Коломойському. У цьому комітеті «слугонародівська» більшість.
Не дуріть нас!
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Бонус за непоявление в Раде сегодня от бородатой бабушки $60 тыс на руки
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Брат утверждает что они очень честные и порядочные не разу не совравши, а почему он живой, а не мертвый - не смог ответить.
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