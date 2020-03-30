 Рада сегодня проведет второе внеочередное заседание, через полчаса после первого, - Разумков

"100% поддержка о проведении второго внеочередного заседания", - сказал Разумков на Согласительном совете руководителей фракций в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам спикера, второй внеочередное заседание, скорее всего, начнется через 30 минут, после окончания первого заседания.
Нет
но есть Слуги урода коломойского.
Вони торгували Україною в Мінську і посадами в Києві. Єрмак має піти негайно!
Досить нас дурити! Зеленський звернувся до Верховної Ради з вимогою ухвалити антикризові закони. Але не збирається комітет який має винести на голосування закон про неповернення «Привату» Коломойському. У цьому комітеті «слугонародівська» більшість.
Не дуріть нас!