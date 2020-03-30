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 Рада готова экстренно собираться для принятия важных решений, - Стефанчук

Верховная Рада готова при необходимости проводить срочные внеочередные заседания для принятия важных решений для государства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Я хочу, чтобы мы консолидировались вокруг этих вопросов, потому что проблема коронавируса - это проблема, которая не знает ни статусов, ни возраста - ничего: это проблема всего человечества", - отметил он.

По словам Стефанчука Раде нужно действовать оперативно, чтобы парламент мог создать тот законодательный механизм, который позволит более эффективно работать в таких условиях.

"Поэтому от нашей мобильности, от качества нашей деятельности будет зависеть все остальное. И я хочу подтвердить, что Верховная Рада готова при необходимости собираться немедленно для принятия каких-либо важных решений для государства", - заявил Стефанчук.

Также читайте: Стефанчук предложил в ближайшие два месяца проводить заседания Рады в режиме видеоконференций

Источник: https://censor.net.ua/n3185348
 
 
 Топ комментарии
 
пипец..
====

Лукоморья больше нет, от дубов простыл и след.
Дуб годится на паркет, - так ведь нет:
Выходили из избы здоровенные жлобы,
Порубили те дубы на гробы.
Распрекрасно жить в домах на куриных на ногах,
Но явился всем на страх вертопрах!
Добрый молодец он был, ратный подвиг совершил -
Бабку-ведьму подпоил, дом спалил!
Ты уймись, уймись, тоска
У меня в груди!
Это только присказка -
Сказка впереди.
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Где-то стоит сейф Януковича для тайных совещаний. Проводите в нем.
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Наверное, будут решать, как с вирусом бороться? Не могут же они землю продавать, в такое время?
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интересно посмотреть, как эта жирная харя подхватит коронавирус во время балагана
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пипец..
====

Лукоморья больше нет, от дубов простыл и след.
Дуб годится на паркет, - так ведь нет:
Выходили из избы здоровенные жлобы,
Порубили те дубы на гробы.
Распрекрасно жить в домах на куриных на ногах,
Но явился всем на страх вертопрах!
Добрый молодец он был, ратный подвиг совершил -
Бабку-ведьму подпоил, дом спалил!
Ты уймись, уймись, тоска
У меня в груди!
Это только присказка -
Сказка впереди.
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Где-то стоит сейф Януковича для тайных совещаний. Проводите в нем.
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Mozet uze nado novyje vybori objavit?Eta rada nemozet rabotat kak polozeno.
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Депутати,або ви працюєте на Україну,або вам смерть.Досить знущатися над народом України.
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Верховная Рада готова для принятия важных решений:
Рада готова экстренно собираться для принятия важных решений, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3344

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Все голосования поименно и открыто. Списки публиковать. Хватит играться со слугами бени. Должны быть списки,кого вешать на Крещатике за продажу Украины и дефолт.
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слуга он и есть слуга, только хозяев меняет.
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