 Рада готова экстренно собираться для принятия важных решений, - Стефанчук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Я хочу, чтобы мы консолидировались вокруг этих вопросов, потому что проблема коронавируса - это проблема, которая не знает ни статусов, ни возраста - ничего: это проблема всего человечества", - отметил он.

По словам Стефанчука Раде нужно действовать оперативно, чтобы парламент мог создать тот законодательный механизм, который позволит более эффективно работать в таких условиях.

"Поэтому от нашей мобильности, от качества нашей деятельности будет зависеть все остальное. И я хочу подтвердить, что Верховная Рада готова при необходимости собираться немедленно для принятия каких-либо важных решений для государства", - заявил Стефанчук.

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