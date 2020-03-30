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 Политика Украины
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Все про:КС (1419) Тимошенко (24420) рынок земли (134)

 "Батькивщина" не проголосует за рынок земли и обратится в КС, если закон примут, - Тимошенко

Фракция ВО "Батькивщина" отказалась поддерживать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения и готова обратиться в Конституционный суд (КС) в случае его принятия во втором чтении.

Об этом заявила лидер политсилы Юлия Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я сообщаю всей стране, что наша команда будет бороться против таких решений всеми доступными политическими и конституционными средствами. И если только они начнут это протягивать под покровом эпидемии и распродавать украинскую землю, мы немедленно будем действовать и обращаться в Конституционный суд, потому что люди из-за эпидемии не могут сегодня выйти, но КСУ обязательно отменит этот антиконституционный и антиукраинский закон", - заявила Тимошенко на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник.

Читайте также: Фракция "ЕС" проголосует за рынок земли только в случае запрета на продажу госземель, - Порошенко

Напомним, сегодня Верховная Рада планировала рассмотреть закон о земле, банках и другие законопроекты.

Однако по состоянию на утро 30 марта законопроектов о рынке земли и банковской деятельности в повестке дня не оказалось.

Источник: https://censor.net.ua/n3185347
 
 
 Топ комментарии
 
Цікавий факт: перша леді Лєнка з діточками зараз у Швеції.
Залишатися в країні, якою керує її коханий небезпечно?
Ото довіра😂
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Это уже не смешно. В стране преддефолтное состояние, а Зеленский не может уговорить свой #моносброд, который он привел в Верховную Раду, проголосовать за законы, которые требует МВФ. В повестке для голосования нет ни закона о банках, ни закона о земле. Так же нет тех правок, о которых в пятницу говорил Зеленский о том, что несколько лет землю смогут покупать только фермеры и по 100 гектар. Но самое печальное, что нардепы не знают за что будут голосовать. Проекты законов никто в глаза не видел. Голосовать придется в слепую. Зато есть уже кадровые замены в Кабмине. Менее чем за месяц. И это не нормально. Как Ермак с Зеленским формировали Кабмин, если уже требуется замена? Хотя может Емец просто купил у брата Ермака абонемент только на 1 месяц и решил не продлевать? Но вот то, что глава Минфина Игорь Уманский уходит из Кабмина - это очень тревожный сигнал. Он профессионал высокого уровня и его уход говорит об одном из двух - либо дела крайне плохи, либо популисты победили во власти прагматиков и тогда Уманскому нечего там делать. В любом случае это уже напоминает агонию Кабмина. Министры правительства Шмыгаля на фоне экономического кризиса и эпидемии коронавируса шмыгают туда-сюда, но не показывают системной работы.
И конечно же все заметили, что нет реакции от Зеленского на коррупционный скандал с братьями Ермаками. Это говорит о том, что либо Зеленскому безразлична эта проблема и он благословил Ермаков на их делишки, либо Ермак пообещал собрать голоса и поэтому президент молчит до голосования. В любом случае молчание Зеленского начало играть против него. Рейтинг Слуг и президента начинают стремительно нестись вниз. Это покажет ближайший соцопрос. И чем дольше молчит Зеленский тем слабее и не привлекательнее он выглядит для избирателя. Да, не так себе предстаалял свое правление Владимир Александрович. В сериале все было проще и веселее. В общем жизнь оказалась не похожа на выдумку сценаристов Квартала-95.
А это та самая повестка для голосования на сегодня, в которую не внесли законы о банках и земле:
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У любой оппозиции принципы не рушимы: чем хуже тем лучше
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може ця ботоксна стара курва своїми коштами розрахується з МВФ?
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Агащаз. Бабушка любит деньги от другой бабушки.
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Ю.Тимошенко:Слідкуйте за цими процесами!!!!

І ви побачите як великі політикі будуть пояснюавати вам як правільно продається українська земля.
"Батьківщина" не проголосує за ринок землі і звернеться в КС, якщо закон ухвалять, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2010
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ей дефолт не грозит, это проблемы биомассы. А Юля с парой миллионов от Бени нормально любой дефолт переживет.
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пока что бесплатно раздавали, а за деньги точно продадут
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Точно продадут за Копейки тут им всемирная катастрофа в радость такой гешефт замутить одно им лишь жаль что так мало еще трупов в стране а то можно было бы кипишь такой поднять про то как они хотят спасти людей а им мешают
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ЮВТ всё правильно делает,
всё равно ярмак с зеленским раздерибанят бабло
Зеленский в отставку !
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ювт, єрмак і зеленський - одне кодло, яке розігрує виставу для лохів.
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баба яга, сколько тебе московиты заплатили?
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это в тот КС который постановил что можно ложить на конституцию, потому что зеля сказал что нарід хочет (без референдума)
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Не пойму, Вона уже снова в опозиции или мало занесли?
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Это уже не смешно. В стране преддефолтное состояние, а Зеленский не может уговорить свой #моносброд, который он привел в Верховную Раду, проголосовать за законы, которые требует МВФ. В повестке для голосования нет ни закона о банках, ни закона о земле. Так же нет тех правок, о которых в пятницу говорил Зеленский о том, что несколько лет землю смогут покупать только фермеры и по 100 гектар. Но самое печальное, что нардепы не знают за что будут голосовать. Проекты законов никто в глаза не видел. Голосовать придется в слепую. Зато есть уже кадровые замены в Кабмине. Менее чем за месяц. И это не нормально. Как Ермак с Зеленским формировали Кабмин, если уже требуется замена? Хотя может Емец просто купил у брата Ермака абонемент только на 1 месяц и решил не продлевать? Но вот то, что глава Минфина Игорь Уманский уходит из Кабмина - это очень тревожный сигнал. Он профессионал высокого уровня и его уход говорит об одном из двух - либо дела крайне плохи, либо популисты победили во власти прагматиков и тогда Уманскому нечего там делать. В любом случае это уже напоминает агонию Кабмина. Министры правительства Шмыгаля на фоне экономического кризиса и эпидемии коронавируса шмыгают туда-сюда, но не показывают системной работы.
И конечно же все заметили, что нет реакции от Зеленского на коррупционный скандал с братьями Ермаками. Это говорит о том, что либо Зеленскому безразлична эта проблема и он благословил Ермаков на их делишки, либо Ермак пообещал собрать голоса и поэтому президент молчит до голосования. В любом случае молчание Зеленского начало играть против него. Рейтинг Слуг и президента начинают стремительно нестись вниз. Это покажет ближайший соцопрос. И чем дольше молчит Зеленский тем слабее и не привлекательнее он выглядит для избирателя. Да, не так себе предстаалял свое правление Владимир Александрович. В сериале все было проще и веселее. В общем жизнь оказалась не похожа на выдумку сценаристов Квартала-95.
А это та самая повестка для голосования на сегодня, в которую не внесли законы о банках и земле:
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учитывая его идею о 200000га в одни руки, то рыло у него в пуху ...
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24.03.2020 г. Уманский (министр финансов) добился таки да Зеленского и имел с ним получасовую беседу. при том это был скорее монолог Уманского в котором он назвал предлагаемый Шмыгалем план по "стабилизационному фонду" "... идиотизмом чистой воды". Ермака, который тоже присутствовал на разговоре и попытался что то возразить, Уманский ...не совсем в цензурных выражениях попросил помолчать. После этого написал заявление на увольнение и отослал Шмыгалю.(с)

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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вхожу в оппозицию, выхожу из оппозиции...
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Война, эпидемия, дефолт? Джек-пот Да, Юлия Владимировна? По приколу?
Все равно закон о рынке земли будет принят когда-нибудь, но вы хотите навернуть страну прямо сейчас?
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самое время узаконить 200000га в одни руки, точно
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? что то мне кажется, что вы немногггггго лукавите, тьотенька
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Дяденька, поищи новости по этому законопроекту. Ты сильно удивишься, не уже никаких 200000 на в одно рыло.
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а сразу зеленский думал прокатит, как его ярмак на мерине ?
не вешайте лапшу, зеленский - жулик, он показал , чего добивается,
я отлично знаю, что отменили, но суть осталась та же,
Зеленский кукла, которую дёргают за верёвку
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Сеня, ты считаешь, что дефолт лучше? Потом годы уйдут, чтобы поднять экономику до относительно терпимого состояния. Вы задрали уже со своей землёй. Будет дефолт - земля вам уже не понадобится.
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Цікавий факт: перша леді Лєнка з діточками зараз у Швеції.
Залишатися в країні, якою керує її коханий небезпечно?
Ото довіра😂
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Он там стопроцентно заразятся короной, в Швеции нет карантина.
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Боятся дефолта, какая гадость, земли всем хватит, не зависимо продадут или нет. в крайнем случае закапывать будут в два ряда, а то и в три. Мне сейчас от земли и не холодно и не жарко, какая разница чья она, я знаю точно НЕ МОЯ.
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ну и не торгуй. возделывай себе на здоровье.
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возделывать не моя работа, для этого есть Вы
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если не понимаете , о чём речь идёт
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Продуктов безопасность о чем-то говорит. В мировую засуху продукты будем видеть как сейчас маски.
За землю проливали и проливают кровь и не одному человеку ею распоряжаться.

Пусть олигархов потрусит, которые выводят сотни млрд.

И покупают виллы по 200 млн.

В Китае их скинулись по 100 млн баксов,а эти налоги не платят могут и больше дать. И запретить им финансировать чужие экономики и выводить деньги сейчас, пусть вкладывают в Украину.
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Это и понятно, ведь какой главный секрет процветания Украины за последние 30 лет? Правильно - отсутствие рынка земли, и как только этот рынок появится, то закончится наша хорошая, благополучная, самая богатая и счастливая в Европе жизнь.
Юля костьми ляжет, а если вдруг получит полную власть, то будет у нас всё, как в Венесуэле.
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баба жЮля,заодно обьясни, почему ты не проголосовала за закон против Бени Коломойского? сколько он тебе заплатил?
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Потворо, поясни чому ти не голосуєш за антиколомойський закон?
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Ювт права, этот закон в эпидемию голосовать преступление.

Я могу согласиться со многими её критиками, но это не меняет факта, что ради копеек 8 млрд и шантажем дефолтом продвигают феодальний строй.

Говорят МВФ не обязателен этот закон, а нужен закон про банки.

И эти деньги легко можно найти у монополистов, а её лишать страну продуктовой безопасности, отдавая землю 5 людям, увидим еду как маски.
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Про банки бабка тоже не хочет голосовать. Совпадение?
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Ні державницька позиція.
А чого вона має підтримувати російського шоумена і його шоблу з 254 депутатів?
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эта шлюха отказалась принимать антиколомойский закон. занчит это старое, продажное дерьмо за дефолт в Украине.
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В условиях последефолтного ада баба Юля надеется стать спасительницей нации.
Да и деньги от Коломойского, впрочем, как и любые другие деньги, по её мнению не пахнут.
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жуля, признавайся, сколько тебе беня отстегнул за дефолт?
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Единственная политическая партия, которая уже столько лет последовательно борется за Украину... зебобики, что вы натворили?! Вы хоть понимаете?
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Опубликован список депутатов, которые саботируют принятие «антиколомойского» закона

В понедельник, 30 марта, Верховная Рада должна принять так называемый «антиколомойский» законопроект, который сделает невозможным возврат ПриватБанка олигарху Игорю Коломойскому.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не смог провести заседание из-за отсутствия кворума, рассмотрение законопроекта перенесли на 13:00, сообщил нардеп от «Слуги народа» Егор Чернев.

В частности, на текущий момент отсутствуют следующие члены комитета:

Фракция ОПЗЖ - Игорь Абрамович, Юрий Солод, Тарас Козак;

Слуга народа - Андрей Холодов, Элла Репина, Алексей Леонов, Алексей Устенко (болеет), Дарья Володина, Анастасия Ляшенко;

За будущее - Игорь Палица, Александр Герега;

Доверие - Олег Кулинич;

Европейская солидарность - Нина Южанина;

Голос - Галина Васильченко (находится в больнице).

https://antikor.com.ua/articles/369180-opublikovan_spisok_deputatov_kotorye_sabotirujut_prinjatie_antikolomojskogo_zakona
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Да не из-за них не вынесли на голосование. А нет достаточного количества во фракции моносброда.
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Регламент ВР не позволяет выносить в зал без рассмотрения комитетом. А эти комитетчики не явились, чего-то(определенного) ждут или им просто плевать на Украину, а скорее и то, и другое.
Считаю, украинцам следует запомнить, за какие фамилии и партии не голосовать больше никогда.
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Версия Бутусова, что специально не вынесли на голосование, пока не соберут голоса. А это комитет формальность. Что не исключает, что они мудаки))
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Вот именно - версия. Почему в комитете нельзя было рассмотреть, а уже потом собирать голоса? Чтоб создать еще одно препятствие. Чтоб названные "лица" еще раз поанонировали себе ЧСВ. Украина подождет, не впервой...
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"Круто". Вся "матьківщина" голосує ЗА антиКоломойський закон?
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петина южанина не дает голосовать, она в комитете с рыгами...
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.Никуясе , одна Южанина завалила голосование в Раде , Крутая тетка . !! "Батьківщина" не проголосує за ринок землі і звернеться в КС, якщо закон ухвалять, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2701 .
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Распродажа украинской земли это открытый акт геноцида украинского народа и все проголосовавшие и причастные к этому антиукраинскому преступлению будут после смены власти казнены за геноцид украинского народ. Движение за это уже началось, а время бежит быстро, а значит власть сменится скоро.
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Да, да, главное - добиться дефолта!
Далой прививки!
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Надо просто перестать воровать! И не будет дефолта, бо с воровством и сто миллиардов от МВФ не погут - разворуют.
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Потрібно, хто ж сперичається. Є така мрія. Що робити, прямо, зараз? Без грошей МВФ Україні не протриматись. Антиколомойський закон направлений на те, щоб не крали. То чому за нього не голосує ворюля?
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В Польше уже давно действует закон о рынке земли. Как вам геноцид польского народа? Нормальный закон о рынке земли вполне стоит принять, да и выхода другого нет - если МВФ не даст кредит, тут уж действительно может начаться геноцид, без всяких шуток.
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Дефолт означает что обесценится ВСЯ гривна во ВСЕХ карманах.
Ну, те у кого доллары-евро - переживут и даже разбогатеют!
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В мире на борьбу с корововирусом выделяется больше двух триллионов долларов, по идее экономики бакс должен сильно просесть.
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А вы знаете сколько вообще в мире баксов гуляет? Нет? А вы поинтересуйтесь и перестанете переживать по поводу двух триллионов
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гаси улька их гадов,
хотя и сама из племени jидонгов
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Ваучеры уже раздавали в своё время,теперь толкового инженера или токаря со слесарем днём с огнём не найдёшь,все экономисты,юристы и торгуют на базарах,а референдум слабо провести насчёт продажи земли,смотрю шоколадные кролики спелись с зелёными,зато шокоботы,типа хаят Зелень,а на самом деле,шоколадные,ваш кумир спелся с Зеленским,ещё и рыги им подмогнут,которые с ОПЗЖ мертвечука,которые тоже не против продажи земли! Шоб не было "дефолта",нужно не клянчить у МВФ 8 лярдов,которые разбазарят,а полная конфискация с посадкой всех олигархов-барыг за Роттердамы+- ,владеющими Олгазами,Облэнерго и т.д.,наживавшихся все 29 лет на людях и тогда будет минимум 3 бюджета,курс гривни вырастет,потому шо олигархам крепкая гривна не нужна!
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А что старушке не нравиться?

Земельний закон Тимошенко
Перебуваючи на посаді прем'єр-міністра України, Юлія Тимошенко пропонувала скасувати заборону на продаж землі. У лютому 2008 року вона внесла на розгляд парламенту законопроект №2143 «Про ринок земель». Він передбачав можливість передавати земельні ділянки державної, комунальної та приватної власності на земельних аукціонах. У документі прописано, що суб'єктами ринку мали стати:громадяни та юридичні особи України;територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування;держава в особі відповідних органів державної влади;іноземні громадяни та особи без громадянства;іноземні юридичні особи, спільні підприємства, засновані за участю іноземних юридичних та фізичних осіб;іноземні держави.
Читати до теми: Основні положення зведеного земельного законопроекту - документ
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А она может внятно объяснить что именно не нравится?
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Как же ты ,курва ,утомила своим *лядством
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Коли петя показував вид що він проти продажу, весь цензор був проти продажу. Зараз петя відкрито сказав що за продаж землі порохоботи вже за продаж. Порохоботи - ви точна копія кацапської вати, без своєї думки. Що сцарь скаже, то правильно.
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