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Все про:Киев (18832) Кличко (2872) отопительный сезон (294)

 Отопительный сезон в Киеве может закончиться уже в конце этой недели, - Кличко

Если прогноз погоды не изменится и среднесуточная температура будет не ниже 8°C, то отопительный сезон в столице может закончиться уже в конце этой недели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос, полученные от СМИ.

"По нормативам, мы можем выключать отопление, когда среднесуточная температура - не ниже плюс 8 градусов по Цельсию. До четверга у нас ночью, по прогнозу, пока минусовая температура. А дальше - уже должно потеплеть. Если прогноз не изменится, в конце этой недели мы будем завершать отопительный сезон в городе", - сказал Кличко.

Он напомнил, что школы, детсады и некоторые административные учреждения в столице уже выключили от отопления раньше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве выявили 20 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 102 случая, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/n3185342
 
 
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Судя по платежкам у нас сейчас самая ХОЛОДНАЯ зима за 20 лет.
Рекордные морозы до минус 30.

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Большинство домов построено в советское время, с учетом теплопотерь бес

застеклённых балконов. При застеклении балкона, теплопотери уменьшаются,

и нет необходимости так топить. Отопление надо выключать при Т ср +4-5 С.
А так приходится при нерегулируемой системе отопления открывать двери на балкон,

что бы внутри воздух не был более 22 С.
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зеленский неплохо наварился в этом году, в итоге за отопление больше, чем за прошлую зиму ...
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вы абсолютно правильно указали на кукловода
Зеленский может, но ему комфортнее с Ахметовым
следовательно имеет профит
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Вообще-то пан Кличко забыл, или не знает правила отключения отопления. Если среднесуточнай температура +8 будет в течение трех дней. А это, аккурат по прогнозу, начало следующей недели. Выполняйте соответствующие положения, пан Кличко!
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та давайте уже до августа продлим отопительный сезон! поддержим отечественного товаропроизводителя в трудное для страны время!
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Давно потрібно перестати повітря гріти...
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ахметов не даёт зеленскому добро ...
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