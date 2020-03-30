 Если продолжатся эти поездки толпами на природу - нас ждет большая катастрофа, - Кличко призывает не нарушать правила карантина

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Когда вас призывают ограничить контакты, остаться дома для вашей безопасности - вы компаниями вываливаетесь на пикники. Вы устраиваете аншлаги на детских площадках, вы отказываетесь от обсервации, вернувшись самолетами из условно закрытого воздушного пространства. Вы смеетесь и не верите, и почему-то думаете, что пронесет. Нет", - подчеркнул Кличко.
По его словам, потом никакая система здравоохранения не справится с тысячами людей, которые заболели.
"Посмотрите, пожалуйста, на Италию, где врачи решают кого спасать, а кого нет. Посмотрите на другие страны, в которых гробы вывозят сотнями и сжигают. Без прощаний и без церемоний", - объяснил Кличко.
"Если продолжатся эти шатания и тусовки, эти поездки толпами на природу - нас всех будет ждать больша катастрофа. По вине легкомысленных людей, которые не соблюдают ограничений", - подытожил мэр Киева.
А твои оценки здесь никому нахрен не упёрлись, прислуга польская.
https://imgur.com/JhFU1Eb
А то, что ты соответствуешь вышеперечисленным характеристикам - это твоя проблема.
Вся твоя сущность.
Подставило зад для польского пана и уже украинцев, живущих в Укрпине гавном поливает, обоссанец.
Ответная реплика окончена.
До того ж не всім доступний піший похід.
якщо люди лише своєю сім'єю...
заразиться в многоэтажном доме гораздо более вероятней, чем на природе..., тем более если выезжаешь туда с теми кем живешь и в своем транспорте...
все в одну кучу валить не нужно...
здесь смотрю предлагают уже расстреливать отдыхающих с вертолетов...
тупые совки...
пояснювати потрібно, шо виїзд на природу не повинен бути штибу брат+сват+швагро+племінник з сім'ями чи студентською групою... тоді карантин пох...
а чим може зашкодити виїзд на природу своєю сім'єю? пішки, на веломашинах чи власним транпортом... коли все рівно не відбувається контакту членів сім'ї з сторонніми.
це значно безпечніше, аніж просто залишайсявдома. вдома ви всі торкаєтесь однієї кнопки виклику ліфту, хапаєтесь за одну і ту ж ручку вхідних дверей...
плавали... знаем!
А дома запертые пусть сидит "группа риска" - пенсы.
А гривна не упала, а вернулась к своей настоящей рыночной стоимости. Просто до этого укрепилась за счет продажи облигаций.
Я и в Польше клал на карантин. Хожу там где хочу. Главное всегда иметь отмазку что типа иду в магазин/аптеку.
А в субботу пикник с шашлыками устраивал, у себя на огрудке.
А меня вот только что масочку заставили за 30 гр. купить. Но это ни хрена не проблема и не мардоёрство. Проблема - это люди, которые не хотят, чтоб с ними как со скотом обращались.
********* страдают все: и в юк, и во франции, и в америке, и в индии. а испанцы и итальянцы уже дострадались.
1 год ·
ИТАЛИЯ и Испания...
Очень похожи на нас. Особенности:
1. Каждый третий живет со старшими и пожилыми членами семьи.
2. Целые регионы работают нелегально, получая ЗП в конвертах и в случае краха экономики теряют право на помощь и доход.
Вторая вона Вируса - экономическая... и она пострашнее первой. Точнее чем сильнее карантин и экономические тормоза, сбивающие первую (медицинскую) волну - тем сильнее и мощнее вторая волна.
В Италии заговорили о "безусловном" доходе... иначе бунты.
"Существует опасность беспорядков и восстаний, спонтанных и организованных, прежде всего на юге Италии, где большая доля теневой экономики и всепроникающее влияние организованной преступности являются основными факторами риска"
"Нужно действовать быстро, имеется риск для сохранения демократии. Необходимо распространить гарантированный доход [на бОльшую часть населения]"
"Хватит сидеть дома, у нас нет денег, чтобы заплатить, нам нужно есть", - громко кричали они.
В Палермо и других городах Сицилии полиция взяла под охрану супермаркеты. Почти не проходит и дня без того, чтобы в Южной Италии не случалось бы нападение на аптеку.
ЕС, в который мы так стремимся по-сути расшил 4 основные свободы и каждый виживает сам.
"Если Европа не справится с этой беспрецедентной задачей, вся европейская структура утратит для людей смысл существования", - сказал Конте.
По словам Конте, речь идет "не просто о разногласиях" между ним и Меркель, имевших место 26 марта, а о "жесткой и откровенной конфронтации" относительно дальнейшего курса ЕС.
Как отмечает агентство AFP, вся зона евро в ближайшие месяцы погрузится в рецессию. Италии же фактически угрожает экономический коллапс, после того как она - первой из европейских стран - 12 марта заморозила практически весь свой бизнес.
АМИНЬ.
ото живут за счет внешних заимствований... а щя нихто не даст. от коллапс и наступил...
Здоровым людям нельзя в лес.
А 100000 человек из стран где очаг заражения, ввозить можно, и распускать по всей стране.