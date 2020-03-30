 Если продолжатся эти поездки толпами на природу - нас ждет большая катастрофа, - Кличко призывает не нарушать правила карантина

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Когда вас призывают ограничить контакты, остаться дома для вашей безопасности - вы компаниями вываливаетесь на пикники. Вы устраиваете аншлаги на детских площадках, вы отказываетесь от обсервации, вернувшись самолетами из условно закрытого воздушного пространства. Вы смеетесь и не верите, и почему-то думаете, что пронесет. Нет", - подчеркнул Кличко.

По его словам, потом никакая система здравоохранения не справится с тысячами людей, которые заболели.

"Посмотрите, пожалуйста, на Италию, где врачи решают кого спасать, а кого нет. Посмотрите на другие страны, в которых гробы вывозят сотнями и сжигают. Без прощаний и без церемоний", - объяснил Кличко.

"Если продолжатся эти шатания и тусовки, эти поездки толпами на природу - нас всех будет ждать больша катастрофа. По вине легкомысленных людей, которые не соблюдают ограничений", - подытожил мэр Киева.

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