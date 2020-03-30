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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Если продолжатся эти поездки толпами на природу - нас ждет большая катастрофа, - Кличко призывает не нарушать правила карантина

Мэр Киева Виталий Кличко в который раз призвал ограничить социальные контакты и оставаться дома для собственной безопасности.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Когда вас призывают ограничить контакты, остаться дома для вашей безопасности - вы компаниями вываливаетесь на пикники. Вы устраиваете аншлаги на детских площадках, вы отказываетесь от обсервации, вернувшись самолетами из условно закрытого воздушного пространства. Вы смеетесь и не верите, и почему-то думаете, что пронесет. Нет", - подчеркнул Кличко.

По его словам, потом никакая система здравоохранения не справится с тысячами людей, которые заболели.

"Посмотрите, пожалуйста, на Италию, где врачи решают кого спасать, а кого нет. Посмотрите на другие страны, в которых гробы вывозят сотнями и сжигают. Без прощаний и без церемоний", - объяснил Кличко.

"Если продолжатся эти шатания и тусовки, эти поездки толпами на природу - нас всех будет ждать больша катастрофа. По вине легкомысленных людей, которые не соблюдают ограничений", - подытожил мэр Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве выявили 20 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 102 случая, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/n3185341
 
   
 Топ комментарии
 
Зачем он это пытается обьяснить зебилам? Они по приколу отдали в страну в руки зеленой банды, а тут всего лишь ездят на шашлыки
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Тот неловкий момент, когда тупорылый, с трудом разговаривающий боксёр соображает лучше «простого умного нарида»...
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Этот тупорылый боксёр украл пол миллиарда из городского бюджета на строительстве никому не нужного пешеходного моста, оно разговаривает с трудом - его перлы про завтрашний день стали позором Киева на долгие года, и он "Виталий"??? Бот, ты рехнулся??
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Тот неловкий момент, когда тупорылый, с трудом разговаривающий боксёр соображает лучше «простого умного нарида»...
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Твоё дело - мыть унитазы в Польше.
А твои оценки здесь никому нахрен не упёрлись, прислуга польская.
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Подтирай зад языком польскому пану нежно, а то может рабочую визу не продлить.
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Cудя по сортирной теме - Katsap Vulgares, обыкновенный кацап, выкормыш Ольгино. Пришло заработать копейку на хайпе.
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Да тут их несколько. И у всех «параша» как какой-то сакральный символ. Не пойму почему им оно покоя не даёт, может травма какая-то.
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Конечно, представь у тебя дома унитаз мылся последний раз лет двадцать назад, унитазная тема и для тебя тоже будет очень болезненной. Это же кацапы, они живут в говне и думают, что весь мир живет так же. Но самому взять чистящее средство и помыть - нее, должен быть кто-то, кто вместо них это сделает.
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Осталось между обвинениями нормальных людей в кацапизме отс@сать ему и твоя миссия тут закончена, убогое ))
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О да, гейская тема - это второй болезненный для кацапа вопрос. Такое впечатление, что вся раша - одна сплошная "Голубая устрица".
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На, убогое:
https://imgur.com/JhFU1Eb

А то, что ты соответствуешь вышеперечисленным характеристикам - это твоя проблема.
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Ниже, ниже наклоняйся перед каждым, кто нахер не послал, прислуга польская.
Вся твоя сущность.
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Ты ещё не на пикнике, злобное существо?
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Злобное существо на тебя с первой странице таоего паспорта смотрит, прислуга польская.
Подставило зад для польского пана и уже украинцев, живущих в Укрпине гавном поливает, обоссанец.
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Судя по отсутствию мозга, даун обыкновенный.
Ответная реплика окончена.
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Пане, не звертайте на це тіло уваги: це виборець ЗЕ - такий самий неосвічений, злобний, пустоголовий і коментує за гроші. Ну якщо він дійсно з України... Але риторика та методи ведення бесіди - чисто запорєбрікові: голослівні, нічим не підтверджені звинувачення та образи опонента. Іншого способу ведення діалогу вони не знають - дикуни! Якщо продовжаться ці поїздки юрбою на природу - нас чекає велика катастрофа, - Кличко закликає не порушувати правил карантину - Цензор.НЕТ 5045
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Зачем он это пытается обьяснить зебилам? Они по приколу отдали в страну в руки зеленой банды, а тут всего лишь ездят на шашлыки
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Бот, ты в каждой тебе отрабатывать похлёбку, переводя всё на клоуна и квартал, собрался?
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Я вот не бот и никому нихрена не отрабатываю, но в отличие от идиотов понимаю, что в данном случае Кличко прав. Не прав он только в одном - пора уже тем кто ложит на принятые ограничения вправлять мозги принудительным способом
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Под третьим ником зайди и распиши уже правоту всех казнокрадов и всех безмозглых даунов, сказавших «трава зеленая» и «небо голубое». И оду каждому спеть не забудь.
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Не переобувайся. Это в основном припетушенные выли зачем карантин. А теперь типа съезжаете что другие карантин не выполняют.
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авакову нокаут устроить надо,виталька.одними рюкзаками занят,вместо повседневной работы в режиме чрезвычайной ситуации
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надо не уговаривать а принимать законы и строго наказывать за несоблюдение
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Закони приймая рада, заїх виконанням слідкують силовики. Мер може тільки умовляти.
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Ну что за детский сад! Вводите штрафы за нарушение карантина. Хотя бы!
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Всё давно принято, почитайте УК Украины, статья 325.
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да введите уже штрафы по 50 тыс с головы. наше быдло нихрена не понимает, или не лечите а сразу пристреливайте))
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100%! потрібно як в Індії, палицями ******* тих гуляючих!
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Сотня показательных показательных штрафов и жестких разгонов таких пикников с трансляцией по ТВ будет лучше тысячи призывов.
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в нашей стране оштрафованные приедут под раду и начнут забастовку с требование отменить штрафы и растаможку старый корчей
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раньше зебилы говорили, что Виталик с отбитыми мозгами, но короновирус и выборы 2019-го года доказали, что с отбитыми мозгами только те кто голосовал по-приколу.
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Да, это может привести к гибели больших человеческих жертв...
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поездки на природу понятие общее, нарід просто не поймёт. их нужно класифицировать: на шашлики, на городи, на паску, на майскі,.... , каждому розжувать і в рот покласти.
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Легче пристрелить, от этого тупого быдла только хуже стране
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Пока бить как в Китае это быдло не начнут, нихера не будет. В стране где массово голосуют за зеуродов только так, нормальных слов они не понимают
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Пішими чи великами в ліс натовпами не їздять. Забороніть заїздити машинами - штраф той же 17 к. гривень.
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формально въезд в лес на автотранспорте уже действует.
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Маєте на увазі заборону на в'їзд. Але там штраф смішний та і ніхто не контролює.
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ну да... у меня к этим автолюбителям "классовая ненависть". при плохой (жарко, сухо, безветренно) погоде достаточно один раз проехать и прогулка уже перестаёт быть прогулкой.
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Ніякої класової ненависті - вони просто перетворюють ліси у смітник.
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При всій повазі, не транспорт перетворює у смітник, а люди. Після тих же рибаків на велах повно обрізків волосіні, якихось баночок, пакетиків із приманками, уламків дроту та поплавків.
До того ж не всім доступний піший похід.
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а яка різниця, чим їдуть?
якщо люди лише своєю сім'єю...
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Нищення лісів. Педалі можна десь лишити - і далі прямувати пішки, або щоб підвезли на таксі.
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Пидалик тупой - пикник семьёй на свежем воздухе и на солнце (витамин Д) куда безопасней и полезней для людей, чем сидение той же семьёй в квартире. Но я просто уверен, что коррумпированная власть паразитов-олигархов проводит учения по изоляции народа в случае Майдана.
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именно...
заразиться в многоэтажном доме гораздо более вероятней, чем на природе..., тем более если выезжаешь туда с теми кем живешь и в своем транспорте...
все в одну кучу валить не нужно...
здесь смотрю предлагают уже расстреливать отдыхающих с вертолетов...
тупые совки... Если продолжатся эти поездки толпами на природу - нас ждет большая катастрофа, - Кличко призывает не нарушать правила карантина - Цензор.НЕТ 2282
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ідіоти. результати плебісциту свідчать, шо таких багато...

пояснювати потрібно, шо виїзд на природу не повинен бути штибу брат+сват+швагро+племінник з сім'ями чи студентською групою... тоді карантин пох...

а чим може зашкодити виїзд на природу своєю сім'єю? пішки, на веломашинах чи власним транпортом... коли все рівно не відбувається контакту членів сім'ї з сторонніми.

це значно безпечніше, аніж просто залишайсявдома. вдома ви всі торкаєтесь однієї кнопки виклику ліфту, хапаєтесь за одну і ту ж ручку вхідних дверей...
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Если своей семьей то да, но есть ведь побежали семьями бухать, собираются компаниями 10-20-30 человек. Наверно об этом больше речь.
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за вихідні бачив з десяток пікніків. всі в форматі тато/мама/діти. жодної чисельної компанії.
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Китайцы путем тотального карантина добились того что ни одного случая заболевания в стране больше не выявлено. Как думаешь пикники с детками там были разрешены?
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Ну я на природу не ездил и там не смотрел, а вот в городе действительно видел мамочек с детьми гуляющих вместе. И также видел большую компанию парней и девушек направляющихся в парк.
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Так и я о том же. Посидеть семьёй у костра на солнышке и ветерке, вдохнуть дымку это лучшее средство для иммунитета от корововируса. Но для проворовавшейся власти лучше чтобы народ сидел дома и не мешал воровать.
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Ты думаешь есть дурни которые сидели на пикниках 10-20-30 человек? Я уверен ни одной такой компании не было, чи ты считашь народ глупее себя?
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Как раз недавно слышал о таком масштабном праздновании дня рождения.
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Похоже у тебя не дефицит витамина Д, а дефицит мозгов.
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Посоветуй где взять лишних мозгов если у тебя их много.
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Пока в мире не появится вакцина против этого Гриппа, люди продолжат заражаться и болеть. Карантин с блокированием передвижения людей только откладывает неизбежное....
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Да ладно, люди едут на шашлыки - поднимают экономику. Ведь для этого надо купить водку, мясо, овощи, бензин - тем самым они дают работу людям и налоги стране.
А дома запертые пусть сидит "группа риска" - пенсы.
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ты под польским флагом , что происходит в польше знаю на 100% так как родные там живут , и попробовал бы ты пожарить там шашлычок подняв тем самым экономику , не успел бы дожрать получив от полицая и штраф 5000 злотых , и по иплу дубинкой, там то же есть дебилы герои ,но полицию и распоряжение власти не выполнить бояться. так что не геройствуй тут --- по геройствуй там
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Здравый смысл - не, не слышал? Я призываю нарушать? Нет. Я призываю отменить тупые ограничения.
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как думаешь в Китае тоже были тупые ограничения?
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Китайская экономика сдохла после их ограничений и запустила кризис по миру. То что ты видишь падение гривни, подорожание товаров - скажи спасибо Китаю.
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Лучше месяц, или два жестких мер по карантину, чем вялотекущая их имитация.
А гривна не упала, а вернулась к своей настоящей рыночной стоимости. Просто до этого укрепилась за счет продажи облигаций.
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призывать будешь после пандемии ,сейчас не ты командир ,и не тебе решать выполнять приказы или нет , разбор полетов будет для всех после беды ,а не во время беды
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призываю тогда когда хочу.
Я и в Польше клал на карантин. Хожу там где хочу. Главное всегда иметь отмазку что типа иду в магазин/аптеку.
А в субботу пикник с шашлыками устраивал, у себя на огрудке.
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Что власть умеет так это сваливать с больной головы на здоровую. Обосрались по самые уши, но у них всегда виноваты плохие граждане, которые...
А меня вот только что масочку заставили за 30 гр. купить. Но это ни хрена не проблема и не мардоёрство. Проблема - это люди, которые не хотят, чтоб с ними как со скотом обращались. Если продолжатся эти поездки толпами на природу - нас ждет большая катастрофа, - Кличко призывает не нарушать правила карантина - Цензор.НЕТ 8543
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Уговаривать бесполезно. Население Украины в большинстве своём инфантильные и безответственные люди. Они, соответственно, воспринимают карантин, как его воспринимает ребёнок - каникулы. Связать причину и следствие для простого обывателя - задача непосильная. Когда он после очередного пикника и похода по гостям будет сдыхать от пневмонии, он будет проклинать всех на свете, от врачей до власти, но свою вину в случившемся никогда не признает.
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Yevhen Tarnavskyi Точно. Власть у нас -супер, а народ плохой достался, это да. Научи нас, ка жить, пан!
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ты дурак. скажу тебе больше, ты дальше польских параш нигде и не был.
********* страдают все: и в юк, и во франции, и в америке, и в индии. а испанцы и итальянцы уже дострадались.
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Виталя хватит разговоров , палки в руки и загоняй идиотов по будкам , по другому они не поймут насосавшись пивасика и оря про демократию ,демократия не вседозволенность , ты мер города с ОСОБЫМ статусом ,воспользуйся своим правом и правом города вправить мозги идиотам!!!
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не люблю идиотов с мозгами амебы , которые противоставляют себя обществу выдавая свою дурь за крутость
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Roman Rjevskiy Ааа, т.е, ты себя обществу не противопоставляешь, вылизывая Отбитому жопу и призывая бить людей?
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я призываю выполнять распоряжение ЗАКОННО выбранной власти ,а не дискуссировать правильно это или не , дискуссировать будешь на выборах потом если не сдохнешь от показного геройства раньше
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Якщо продовжаться ці поїздки юрбою на природу - нас чекає велика катастрофа, - Кличко закликає не порушувати правил карантину - Цензор.НЕТ 9893 Roman Rjevskiy Вот потому ты и ****, активист. "Призываешь" - призывай власть обеспечить обсервацию, маски, тесты, защиту врачам, а не бить людей палками. "Власть" твоя конченная, как и ты.
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власть не ангел ,но и ты не херувим ,хочешь порядка от других ,начни с себя
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Roman Rjevskiy Я вижу, что ты явно недоразвитый. А я, по твоему, где сижу?!
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вот и сиди , пока не лежишь от мыслей толкающих на подвиги
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знаешь как бабы в селах закарпатья таким дебилам как ты пояснили что надо сидеть дома в карантине ? Очень просто -- взяли камни в руки и сказали -- высунешь носа из хаты ,до приезда полиции не доживешь
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У меня в Запорожье также объяснили. "Еду будем тебе через забор перекидывать. Потом бутылек самогона выпьем,а пока больше чем на полметра от дома Нина, не отходи".
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Миха Чаплыга
1 год ·

ИТАЛИЯ и Испания...
Очень похожи на нас. Особенности:
1. Каждый третий живет со старшими и пожилыми членами семьи.
2. Целые регионы работают нелегально, получая ЗП в конвертах и в случае краха экономики теряют право на помощь и доход.

Вторая вона Вируса - экономическая... и она пострашнее первой. Точнее чем сильнее карантин и экономические тормоза, сбивающие первую (медицинскую) волну - тем сильнее и мощнее вторая волна.
В Италии заговорили о "безусловном" доходе... иначе бунты.
"Существует опасность беспорядков и восстаний, спонтанных и организованных, прежде всего на юге Италии, где большая доля теневой экономики и всепроникающее влияние организованной преступности являются основными факторами риска"
"Нужно действовать быстро, имеется риск для сохранения демократии. Необходимо распространить гарантированный доход [на бОльшую часть населения]"
"Хватит сидеть дома, у нас нет денег, чтобы заплатить, нам нужно есть", - громко кричали они.
В Палермо и других городах Сицилии полиция взяла под охрану супермаркеты. Почти не проходит и дня без того, чтобы в Южной Италии не случалось бы нападение на аптеку.
ЕС, в который мы так стремимся по-сути расшил 4 основные свободы и каждый виживает сам.
"Если Европа не справится с этой беспрецедентной задачей, вся европейская структура утратит для людей смысл существования", - сказал Конте.
По словам Конте, речь идет "не просто о разногласиях" между ним и Меркель, имевших место 26 марта, а о "жесткой и откровенной конфронтации" относительно дальнейшего курса ЕС.
Как отмечает агентство AFP, вся зона евро в ближайшие месяцы погрузится в рецессию. Италии же фактически угрожает экономический коллапс, после того как она - первой из европейских стран - 12 марта заморозила практически весь свой бизнес.
АМИНЬ.
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ой, мля... там того бизнесу... уже пшик остался. перепродают скльопаное в кетае с итальянским шильдыком.
ото живут за счет внешних заимствований... а щя нихто не даст. от коллапс и наступил...
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Это цирк.
Здоровым людям нельзя в лес.
А 100000 человек из стран где очаг заражения, ввозить можно, и распускать по всей стране.
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Trot91 Главное - перевести стрелки и обвинять потом тех, кто ездит на пикники.А 1 700 тыс "сами приехали" и "ониженашиграждане".
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Здоровым людям можно в лес, но не толпами. Просто через две недели на пикник уже не будет кому идти.
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тутачки кривая похоже начинает заваливаться, но тем не менее с послезавтра вводится обязательная маска в магазине при закупке. на входе будут выдавать.
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Нормальные люди уже давно ходят в масках и стараются без необходимости не посещать места скопления граждан.
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улицы вобщем то пусты и местов скоплений тоже нет. в продуктовых магазинах народа не сильно много. и тем не менее вводят ещё ряд мероприятий по предотвращению распространения. пока не критично, но по худшему сценарию к средине апреля могут быть проблемы переполнения палат интенсивной терапии.
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