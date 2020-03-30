 Рада может сегодня провести второе внеочередное заседание для рассмотрения вопроса питания военнослужащих, - Разумков

"С этим вопросом обратился комитет, это очень необходимо сделать в кратчайшие сроки. Все фракции ко мне обратились с предложением включить его как можно быстрее в повестку дня. По состоянию на сейчас мы не можем дополнить ту повестку дня, которая предложена на внеочередное заседание, потому есть предложение, если будет 100% поддержка всех фракций, через решение Согласительного совета провести дополнительное внеочередное заседание, которое состоится сразу после первого внеочередного заседания и состоять из одного вопроса - №3254", - заявил Разумков на заседании Согласительного совета Верховной Рады в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Законопроект №3254 был первым внесённым новым составом Кабинета Министров.

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В документе указано, что в неастоящее время существует реальный риск срыва обеспечения питанием личного состава Вооруженных сил Украины и других составляющих сил безопасности и обороны в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств. Это обусловлено отказом победителя по результатам проведенных процедур закупки услуг питания личного состава заключить договора (общество с ограниченной ответственностью "Понтем.уа" отказалось предоставлять услуги по питанию в регионах Украины в связи с распространением Covid-19). Указанное обстоятельство может привести к срыву питания личного состава ВСУ.

Поэтому Кабмин просит дополнить закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" ст.17-1, согласно которой будет предусмотрена для Министерства обороны Украины и Министерства внутренних дел Украины возможность продолжения в 2020 году действия договоров, заключенных в 2019 году с субъектами хозяйствования с целью недопущения срыва питания военнослужащих составляющих сил безопасности и обороны.