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 Политика Украины
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 Рада может сегодня провести второе внеочередное заседание для рассмотрения вопроса питания военнослужащих, - Разумков

Верховная Рада может собраться на второе внеочередное заседание подряд для рассмотрения законопроекта №3254 "О внесении изменений в закон о государственном бюджете на 2020 год по обеспечению непрерывного питания для военнослужащих", заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"С этим вопросом обратился комитет, это очень необходимо сделать в кратчайшие сроки. Все фракции ко мне обратились с предложением включить его как можно быстрее в повестку дня. По состоянию на сейчас мы не можем дополнить ту повестку дня, которая предложена на внеочередное заседание, потому есть предложение, если будет 100% поддержка всех фракций, через решение Согласительного совета провести дополнительное внеочередное заседание, которое состоится сразу после первого внеочередного заседания и состоять из одного вопроса - №3254", - заявил Разумков на заседании Согласительного совета Верховной Рады в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Законопроект №3254 был первым внесённым новым составом Кабинета Министров.

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В документе указано, что в неастоящее время существует реальный риск срыва обеспечения питанием личного состава Вооруженных сил Украины и других составляющих сил безопасности и обороны в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств. Это обусловлено отказом победителя по результатам проведенных процедур закупки услуг питания личного состава заключить договора (общество с ограниченной ответственностью "Понтем.уа" отказалось предоставлять услуги по питанию в регионах Украины в связи с распространением Covid-19). Указанное обстоятельство может привести к срыву питания личного состава ВСУ.

Поэтому Кабмин просит дополнить закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" ст.17-1, согласно которой будет предусмотрена для Министерства обороны Украины и Министерства внутренних дел Украины возможность продолжения в 2020 году действия договоров, заключенных в 2019 году с субъектами хозяйствования с целью недопущения срыва питания военнослужащих составляющих сил безопасности и обороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3185340
 
 
 Топ комментарии
 
Думская:
В Одессе сейчас используют английские экспресс-тесты на коронавирус, рассказали в мэрии. Китайские, на которых пиарился Зеленский, не сертифицированы в Украине.
* А можно чтоб китайскими проверяли только зелебобиков?
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Скандал з Єрмаком став підтвердженням того, наскільки прогнившою є система, яка в такий важливий для України час керує державою
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Прошло 90% марта.
Бюджет выполнен на 77% от плана, в т.ч. по таможне - на 74%.
Дыра - ₴22 млрд. ПДВ компенсирован всего на 10 млрд при расчетных ~20.
Квартал (без 2 дней): выполнение 83%, недовыполнение - ₴40 млрд.
А тут еще карантины до лета... Будут печатать! Будет 30+
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Думская:
В Одессе сейчас используют английские экспресс-тесты на коронавирус, рассказали в мэрии. Китайские, на которых пиарился Зеленский, не сертифицированы в Украине.
* А можно чтоб китайскими проверяли только зелебобиков?
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Да, тестирование тестов, постукиванием по ним х..м, как по клавишам рояля, проводил главный тестатор известный в медицинских кругах в качестве ваЗЕлина.
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Прошло 90% марта.
Бюджет выполнен на 77% от плана, в т.ч. по таможне - на 74%.
Дыра - ₴22 млрд. ПДВ компенсирован всего на 10 млрд при расчетных ~20.
Квартал (без 2 дней): выполнение 83%, недовыполнение - ₴40 млрд.
А тут еще карантины до лета... Будут печатать! Будет 30+
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30+ Рада может сегодня провести второе внеочередное заседание для рассмотрения вопроса питания военнослужащих, - Разумков - Цензор.НЕТ 6590
Да вы, батенька, воля ваша, очень уж большой оптимист.
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/// Дыра - ₴22 млрд. ///

Откуда такая цифра?
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Скандал з Єрмаком став підтвердженням того, наскільки прогнившою є система, яка в такий важливий для України час керує державою
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Ломать не строить. Да ЗеДятлы? Порох построил, ваЗЕлин сломал.
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Oleg Garntsarik

Агєнт Порошенка мочить іншого агєнта Порошенка (брата ще одного агента Порошенка).
І тільки президент чомусь мовчить. Мабуть, тому що агєнт Порошенка.
Куди дивиться сам Порошенко? Чому він допустив такий бардак серед своїх агєнтів?!
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Голосування за МВФ-івський пакет відтерміновується. Парламентський комітет з фінансів не зібрав кворуму зранку, засідання переноситься на 13-00. В ситуації, що склалася з вірусом, Україна може собі дозволити гаяти час?
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Коломойському не потрібно скуповувати всіх нардепів. Достатньо домовитися лише з членами профільних комітетів. І Коломойському абсолютно все рівно вірус в країні чи війна. У нього є лише його шкірні інтереси.
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Пане Президенте ! це так діє влада Ізраїлю по відношенню тих хто скоїв проти держави злочин! не дивлячись що в тете віла, будинок, сарай- усіх нахй!!! будинок в каміння!! може так почнемо в Україні? вона в нас працює добре!!! такі люди не мають права мешкати в оселі !!

Панове, в нас Голда Меір мешкала в 2х кімнатах в Тель Авіві, Рабін жив мав будинок з 4 кімнатами і не маючи земель лишнего майна... ніхто і зараз з депутатів не мають замків і т п ! я проце говорю!!
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конфіскувати? щоб друга скотиняка придбала за копійки по блату? тому в нас це продумано і відрізано! ні яких аукціонів!! плюс позбавлення усіх прав!
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В связи с карантином поменьшало порохоботов, к чему бы это.?
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Законопроєкт №3260 - один із необхідних кроків для того, щоб розширити фінансову допомогу від МВФ. Якщо парламент сьогодні провалить голосування, криза лише погіршиться. Для мільйонів українців це буде катастрофою
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зеленскому сейчас не нужно никаких законопроектов. ему нужно сказать людям: Я ИДУ В ОТСТАВКУ. и чтоб остаться человеком, сказать : меня обмануло мое ближайшее окружение и работать мне нескем. это будет очень умное решение
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