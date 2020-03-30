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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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Все про:ВР (24690) карантин (1694) внеочередное заседание (83) Арахамия (280) Слуга народа (770) COVID-19 (2472) коронавирус (1165)

 На внеочередном заседании Рады по болезни могут отсутствовать около 15 "слуг народа", - нардеп Арахамия

Во фракции "Слуга народа" около 15 человек могут отсутствовать на внеочередном пленарном заседании парламента по состоянию здоровья, заявляет глава фракции Давид Арахамия.

"По состоянию на вчера было где-то 15 человек, но не больных коронавирусом, к счастью. Это те, кто чувствует себя плохо. То есть посмотрим, вы будете видеть это", - сказал Арахамия журналистам перед согласительным советом руководителей фракций и групп парламента в понедельник, отвечая на вопрос, сколько народных депутатов из фракции "Слуга народа" болеют, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента в понедельник, 30 марта, в 14.00.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Некоторые из нардепов уже вылечились от коронавируса, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/n3185338
 
 
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Дайте угадаю: відсутніми будуть Дубінський, Бужанський і Василевська?))
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минус 15 клоунов это уже что то - аншлага не будет, зато коверные выступят с новой программой
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а остальные будут отсутствовать по предоплате беняциара
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Сегодня на собрании отсутствует оргкомитет в полном составе, из-за последствий последней оргии. На внеочередном заседании Рады по болезни могут отсутствовать около 15 "слуг народа", - нардеп Арахамия - Цензор.НЕТ 4233
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Петр Порошенко отказался от гражданства РАБссииАлексеевич неужели стал чеченским снайпером Джохар Дудаев...... На внеочередном заседании Рады по болезни могут отсутствовать около 15 "слуг народа", - нардеп Арахамия - Цензор.НЕТ 1548
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Эта "болезнь" называется -"60 000 $ от бородатой бабки Бени".
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Послушайте, ведь можно их запаковать в цинковый ящик и доставить в ВР. Голосовать будут стуком в крышку гр..., пардон, ящика. Один стук - ЗА, два стука - ПРОТИВ, три- ВОЗДЕРЖАЛСЯ. Ну, а потом последний стук. Кто играл в карточную игру "очко" тот в курсе. особенно члены ОПГ "Слуга народа". Например Коля Оболонськй.
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Дайте угадаю: відсутніми будуть Дубінський, Бужанський і Василевська?))
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Кажуть что Арсений Яценюк снайпер Дудаева, замочил в сортире 200 рюсских Крыс...петр Алексеевич замочил гораздо больше рюсскага гоффна Путлера,типа Рюсский мир... На внеочередном заседании Рады по болезни могут отсутствовать около 15 "слуг народа", - нардеп Арахамия - Цензор.НЕТ 5698 На внеочередном заседании Рады по болезни могут отсутствовать около 15 "слуг народа", - нардеп Арахамия - Цензор.НЕТ 5698
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Так надо тогда оформить больничные листы и предъявить их в МВФ. Сказать "невинаватые мы"! На внеочередном заседании Рады по болезни могут отсутствовать около 15 "слуг народа", - нардеп Арахамия - Цензор.НЕТ 6839
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Ибо нефиг кататься по всяким Куршевелям в период карантина. Дома сидеть надо.
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За отсутствие на голосование по «антиколомойскому закону» депутатам обещают по 60 тысяч долларов - Гудыменко

https://replyua.net/news/202964-za-otsutstvie-na-golosovanie-po-antikolomoyskomu-zakonu-deputatam-obeschayut-po-60-tysyach-dollarov-gudymenko.html
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Недавно подох нацбол Эдичка Лимонов,ярый мудак всех народов включая ЮГОСЛАВСКИЙ...жду когда сдохнут Гиркин и прочая челядь плешивого ОКУРКА...
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Все идет по плану арлекина, или по плану бени.
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Беня в ЖО...пе..читай Лондонский Суд...и Вердикт.. На позачерговому засіданні Ради через хворобу можуть бути відсутніми близько 15 "слуг народу", - нардеп Арахамія - Цензор.НЕТ 14
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Принц Саудитов Салман сожрет РАБссию вонючку от Сахалина до Кенигсберга...Рюссишэ Швайны... сдаватесь..срань вонючая...
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слуги народа, такого идиотского названия нет в мире.
слуга он и есть слуга, только хозяев меняет.
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