 На внеочередном заседании Рады по болезни могут отсутствовать около 15 "слуг народа", - нардеп Арахамия

"По состоянию на вчера было где-то 15 человек, но не больных коронавирусом, к счастью. Это те, кто чувствует себя плохо. То есть посмотрим, вы будете видеть это", - сказал Арахамия журналистам перед согласительным советом руководителей фракций и групп парламента в понедельник, отвечая на вопрос, сколько народных депутатов из фракции "Слуга народа" болеют, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента в понедельник, 30 марта, в 14.00.
За отсутствие на голосование по «антиколомойскому закону» депутатам обещают по 60 тысяч долларов - Гудыменко
https://replyua.net/news/202964-za-otsutstvie-na-golosovanie-po-antikolomoyskomu-zakonu-deputatam-obeschayut-po-60-tysyach-dollarov-gudymenko.html
слуга он и есть слуга, только хозяев меняет.