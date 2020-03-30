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 В Киеве выявили 20 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 102 случая, - Кличко

Уже 102 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конфренции.

"В столице стремительно увеличивается количество киевлян, имеющих подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. По состоянию на сегодняшнее утро это уже - 102 человека! Мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 20 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом" , - сказал Кличко.

Среди заболевших: 11 женщин в возрасте от 29 до 61 года и 9 мужчин - от 25 до 70 лет. Один пациент госпитализирован в клиническую больницу № 4, трое - в городскую больницу № 9. Другие - лечатся дома на самоизоляции, под контролем врачей.

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"Из 20 новых случаев четыре - так называемые "семейные очаги". Когда заболели несколько членов семьи", - добавил мэр Киева.

Так, по словам Кличко, из всех официально зарегистрированных более сотни случаев заболевания вылечились уже двое киевлян. Их выписали из Александровской больницы.

На сегодня в Александровской больнице находятся 38 пациентов с диагнозом коронавирус. В городской клинической больнице № 4 - 13 человек, в городской клинической больнице № 9 - 7. Другие лечатся дома на самоизоляции, под контролем врачей.

По количеству тех, кто заболели по районам столицы: Голосеевский район - 14 человек, Дарницкий - 13, Деснянский - 4, Днепровский - 2, Оболонский - 6, Печерский - 27 Подольский - 5, Святошинский - 8, Соломенский- 16 Шевченковский - 7

Источник: https://censor.net.ua/n3185337
 
 
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Виталий, сотню в Козацком проверте...хотя смысл.. позабирали уже людей тысячами и отпустили. .
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Кошмар и ужас! Мы все умрем! Больше трэша, больше истерии.... А тем временем цена за молчаливое разрешение продолжения строительных работ в Киеве поднялась до 200 000 зеленых налом.
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"фуфлотесты на коронавирус", реагирующие положительно на другие ОРВИ или даже грипп, делают свое дело, работая над фальшивой статистикой
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Если брать процентное соотношение - да, это +20% за сутки. Если это разовый скачок, процентное соотношение будет падать, если такой темп сохранится, сегодня 102, завтра 122, послезавтра 146, еще через 10 дней - 900.
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