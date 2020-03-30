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Все про:Госпогранслужба (3726) граница (3362) украинцы (3210)

 На украинской границе нет очередей, зафиксирован самый низкий пассажиропоток за последнее время, - Госпогранслужба

За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы Украины осуществили меньше 14 тыс. пропускных операций. Это самое низкое значение коэффициента пересечений границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Всего в Украину въехало около 9 тыс. человек, большинство из них - почти 7,5 тыс. человек - наши соотечественники, вернувшиеся из-за границы. Около 5 тыс. человек, среди которых 1,6 тыс. иностранцев, оформили на выезд из Украины.

На сегодняшнее утро на границе нет ни очередей лиц, путешествующих собственным транспортом, ни тех, кто прибыл к пунктам пропуска пешком.

Среди украинцев, которые 29 марта вернулись из-за границы, более 2 тысяч человек прибыли без собственного транспорта. Для перевозки пеших путешественников при содействии Госпогранслужбы Украины привлекались транспортные средства предоставленые местными властями и ГСЧС.

Всем лицам, которые прибыли в Украину в установленном порядке оформлялись информативные согласия о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.

Также читайте: За субботу, 28 марта, в Украину вернулись более 16 тысяч граждан, - пограничники

Источник: https://censor.net.ua/n3185335
 
 
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Что, уже очаги заражение в Европе подчистили и немного их больницам разгрузку обеспечели?
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Дураков нет сидеть без суда и следствия.
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Наконец то президент вернул недоумков на Родину. Земли для всех хватит, а то так переживали.
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#ЦейДень 30.3.2014 - в Харкові вболівальники «Металіста» і «Шахтаря» вперше заспівали пісню: «путiн - *****»
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Что, уже очаги заражение в Европе подчистили и немного их больницам разгрузку обеспечели?
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