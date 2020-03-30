 "Если они привозят боевика, то украинская делегация говорит "до свидания, все свободны". Разговора не будет", - Резников об отборе в "консультативный совет"

Механизм отбора членов "консультативного совета" по Донбассу пока не определен, но правительство хочет, "чтобы он был зеркален и для той стороны", и чтобы у общества не было сомнений в порядочности и патриотичности тех, кого туда отберут от Украины. Об этом РБК-Украина заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Механизм отбора с нашей стороны пока не определен. Мы хотим такой механизм, чтобы он был зеркален и для той стороны. Насколько они будут с этим химичить – это уже другое дело. Если они привозят боевика, то украинская делегация говорит "до свидания, все свободны". Разговора не будет. У них там сейчас "зрады" по этому поводу больше чем у нас, я это точно знаю из своих источников. Механизм должен быть таким, чтобы у общества не было сомнений в порядочности и патриотичности тех, кого туда отберут", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подписав протокол в Минске 11 марта, нынешняя власть не пошла дальше предыдущей, - вице-премьер Резников

При этом Резников говорит: вероятность, что из ОРДЛО в "совет" приедут люди, которые попали под оккупационную пропаганду, составляет "99,9%, если не все 100%".

"Но не в этом же дело. Они и так ездят. Никанорова и Дейнего - в ТКГ как приглашенные. Еще по одному представителю от ОРДО и ОРЛО в каждой из четырех подгрупп. Уже 10 человек. С украинской стороны: Леонид Данилович и еще четыре человека в каждой подгруппе, итого - пять. Еще есть пять россиян. Итог: 15 против пятерых. Это нормально? Нет. Я считаю, справедливой была бы пропорция 15 на 15", - пояснил он.