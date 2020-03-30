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 Политика Украины
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 "Если они привозят боевика, то украинская делегация говорит "до свидания, все свободны". Разговора не будет", - Резников об отборе в "консультативный совет"

Украинские власти хотят зеркальный механизм отбора представителей в так называемый "консультативный совет" с "представителями ОРДЛО", говорит Резников

Механизм отбора членов "консультативного совета" по Донбассу пока не определен, но правительство хочет, "чтобы он был зеркален и для той стороны", и чтобы у общества не было сомнений в порядочности и патриотичности тех, кого туда отберут от Украины. Об этом РБК-Украина заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Механизм отбора с нашей стороны пока не определен. Мы хотим такой механизм, чтобы он был зеркален и для той стороны. Насколько они будут с этим химичить – это уже другое дело. Если они привозят боевика, то украинская делегация говорит "до свидания, все свободны". Разговора не будет. У них там сейчас "зрады" по этому поводу больше чем у нас, я это точно знаю из своих источников. Механизм должен быть таким, чтобы у общества не было сомнений в порядочности и патриотичности тех, кого туда отберут", - отметил он.

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При этом Резников говорит: вероятность, что из ОРДЛО в "совет" приедут люди, которые попали под оккупационную пропаганду, составляет "99,9%, если не все 100%".

"Но не в этом же дело. Они и так ездят. Никанорова и Дейнего - в ТКГ как приглашенные. Еще по одному представителю от ОРДО и ОРЛО в каждой из четырех подгрупп. Уже 10 человек. С украинской стороны: Леонид Данилович и еще четыре человека в каждой подгруппе, итого - пять. Еще есть пять россиян. Итог: 15 против пятерых. Это нормально? Нет. Я считаю, справедливой была бы пропорция 15 на 15", - пояснил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3185334
 
 
 Топ комментарии
 
Бля, он дебил или нет? А как он определит боевик или нет?
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Несомненно- и дебил, и продажная сволочь.
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Единственное эффективное средство недопущения боевиков - ликвидировать нах этот "консультативный совет" на стадии идеи.
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...завтра Пушилин и все ихние "атамины-командиры" будут во все глотки орать Слава Украине!!! и Слава Нации!!!..и отвечать - Героям Слава и Смерть Ворогам!!!только сядьте с ним за стол переговоров!!!..и длохматка вам и нам всем, а кацапье без санкций!..и мир нах пошлет придурков и нас всех с вами!....Ох и дебилы , ***, твари эти продажные, серобурозеленомалиновые...один на один оставят с кацапьем воевать, а сами с*ки на рублевки сдрыснут, плата за предательство.. "Якщо вони привозять бойовика, то українська делегація каже "до побачення, всі вільні". Розмови не буде", - Резніков про відбір в "консультативну раду" - Цензор.НЕТ 2344
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А они что , удостоверение боевика проверять будут? Поставьте перед Зеленским 10 человек и среди них 3 боевика ,я хочу посмотреть как он по глазам определит кто есть кто!
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Конченные предатели.

Там же наши люди, мы будем общаться с гражданским обществом днр+лнр.
С гражданским свободным обществом концлагеря?
В концлагере есть гражданское свободное общество?
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Дебил
Старается чтобы с мацкалей поскорее санкции сняли
получит за это 30 сребников

Боевик или нет -это Лугандонец
Какие могут быть переговоры
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При этом они так говорят,как будто вопрос существования этого совета уже решён положительно, остались только детали...
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У этого дебила, видите ли, имеются свои источники информации в ЛДНР. Ага, типа ссыкуна сивухи-бормотухи. Блин, ну до каких пор наш пигмей - рояльный паганини будет назначать на серьёзные государственные посты идиотов? Хотя, о чём это я! У них решалы типа ермака или стеньки разина на такую должность могут поставить даже первокласника, если родаки хорошо профинансируют это дело. А объяснение этому всегда придумать можно, ну, типа, подготовка новой смены заранее, с первого класса!
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Та гнида, что поставит воду в Крым, поменяет конституцию Украины с особыми статусами днр+лнр, переведёт россию из статуса оккупанта в наблюдателя миротворца, получит тайно звезду героя росссии.
Станет предателем Украины.
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"Механизм отбора с нашей стороны пока не определен-нужны такие
как Ермак-мудак,Сивохо-сцикохо и НедоРезников

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Писец... Я конечно понимаю, что вы большинство за идиотов держите, но ведь даже у вас должна быть какая-то грань.
Покажите мне того дебила,который это схавает??!
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А они что,уцкраинофилов привезут? От дурачье зеленое, а вроде был неплохим адвокатом!
Где и как привяжет ***** этих лугандонских "общественников", там и так они будут бэээкать...
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про що ти мелеш, ідіот???!!! Сам же кажеш що з тої сторони 100% запрограмовани пропагандою монголоїдів, то навіщо взагалі заварювати цю кашу??? Закрили цю тему і більше ні яких перемовин з монголоїдами!!! переговорщики хрєнови!!!
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Кстати, обратили внимание, что подобные высказывания эти идиоты делают только на антиукраинских каналах под охраной ГСО или Инет, т.к. правильно опасаются неожиданной реакции со стороны патриотически настроенных граждан. А выйди на улицу или на площадь, расскажи свой бред иной аудитории. Так нет же, штаны со страху намочит, даже сквозь свой памперс.
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На палю, тільки на палю, шибениця - тільки , як бонус всім, включно з зєльоним ПАДЛОМ.
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Почему это решает еврей резник и его соплемённики?
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"Если они привозят боевика, то украинская делегация говорит "до свидания, все свободны". Разговора не будет", заявил кремлёвский холуй сепаратист - Резников об отборе в "бандитский консультативный совет" Так кого тогда привезут проклятые кремлёвские оккупанты и кровавые нелюди убийцы террористы с бандитской резервации " лугандонии - ордло" Неужто проукраинского патриота или государственника ? Или такого самого как сами бандита урода коллаборанта чтобы мировая общественность увидела переговоры с террористами а значить капитуляцию Украины и сняла санкции с вражеской фашистской паРаши. Эти проклятые ЗЕбилы - капитулянты они слуги кремлёвских фашистов и они намного хуже самих кремлёвских фашистов )(уйла.
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Это инструкция, как жрать гавно, чтобы над тобой не смеялись и не воняло.
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Тут не все боевики, но все пособники оккупантов

https://sovminlnr.ru/gov.html
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Резников делает вид что он хороший предатель , такой себе лайт манкурт .В переводе на простой язык , мы вас не сильно изнасилуем на пол шишки .
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Жиду поверить- себя обмануть. Так нет и не может быть веры. И чем больше оно уверяет нас в том, что это для Украины безопасно и полезно, тем более растет уверенность в обратном.
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