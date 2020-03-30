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 Около 100 украинцев с Бали разместили на обсервацию в столичном отеле "Козацький"

В Киеве около 100 украинцев с Бали, которые в выходные прибыли в Украину, разместили на обсервацию в отеле "Козацький".

Об этом сообщила пресс-секретарь министра обороны Светлана Павловская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня в 6:00 государственное предприятие Министерства обороны "Отель "Козацький", находящееся в Киеве, разместил 100 человек, прибывших с Бали и из Катара", - рассказала она.

Павловская напомнила, что все, кто прибывает в страну, должны пройти обсервацию течение 14 дней. К отелю "Козацький" обратилась местная власть с просьбой оказать помощь в решении данного вопроса.

"Три автобуса в сопровождении автомобилей полиции доставили прибывших к месту проведения обсервации. Некоторые из поселенных не согласились с необходимостью соблюдения определенных мер предосторожности. На них составлены административные протоколы", - отметила Павловская.

По ее словам, отель "Козацький" 20 дней находился на карантине и был практически законсервирован. Сейчас весь персонал отеля на месте. Все работают в защитных костюмах.

Прибывшие с Бали и Катара украинцы должны соблюдать режим и находиться в номерах. Еду будут им доставлять в номера. "Сейчас восстанавливаются все функции отеля по обеспечению всем необходимым тех, кто будет находиться в обсервации. Решается вопрос восстановления высокоскоростного Интернета. Кроме того, ожидается еще одна группа украинцев, которые будут проходить обсервацию в данном отеле Министерства обороны", - добавила пресс-секретарь ведомства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Все я дома... Прорвали оборону. Прорвали, сука, #бучую оборону! #бучая Украина!" - пассажиры рейса из Вьетнама ломают дверь аэропорта, чтобы избежать обсервации. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3185332
 
   
 Топ комментарии
 
Запізно всралися блазні. Це після того як понад 150 тисяч впустили в країну без будь якої лбсервації. Около 100 украинцев с Бали разместили на обсервацию в столичном отеле "Казацкий" - Цензор.НЕТ 7575
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Самый цент столицы. А чего не в Иванковичах? В городке "Маеток"?
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Самый цент столицы. А чего не в Иванковичах? В городке "Маеток"?
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так это же мечта санжарских вирусоборцев. и некоторых местных комментаторов тоже Около 100 украинцев с Бали разместили на обсервацию в столичном отеле "Козацький" - Цензор.НЕТ 7114
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согласен, следующих страдальцев-курортников пусть в отеле Украина селят)
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СКА, а може в Бердичів, в "Будинок колгоспника"
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Бердичев не комильфо. Народ денежный, с Бали. Ну, разве, что в монастырь босоногих кармелиток, но их жалко, люди то нормальные.
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Запізно всралися блазні. Це після того як понад 150 тисяч впустили в країну без будь якої лбсервації. Около 100 украинцев с Бали разместили на обсервацию в столичном отеле "Казацкий" - Цензор.НЕТ 7575
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Не розумію - чому всіх пруть в центр Києва?
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Краще в ваш Нью-Йорк, бо там є мобільні крематорії.
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А каккой теперь смысл 100 человек держать а этой обсерации когда уже по стране бродит 100 000 потениальных разнощиков заразы провереных на кордоне термометром-пирометром не извесного производителя .Это только показуха.
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P.S.Мне позавчера этот точный диво-прибор показал 35.2 на что проверяющий на проходной только улыбнулся.
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этак скоро обсервацию за неимением мест устоят в офисе президента, раде и кабмине - там особая аура, и корона вирус ходи на цыпочках
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По-моему, шутки, например, Бернарда Шоу или Аткинсона(забыл имя Мистера Бина) сильно отличаются от совково-расиянских "шуток" КВН.
Троллить "паникующую быдломассу", теряющую по ходу "паники" умершими внушительное количество людей - это, имхо, "шутки" второго рода, типа "тяжелее воздуха", их заслуживают только кацапы, которые из людей снова стали обезьянами свинособаками.
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144 тысячи ввезли так, а 100 на обсервацию. Л=зе-логика
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образцово-показательное выполнение новых правил... 100 челов... ого!
а остальные 125 тысяч условно здоровых растворились по селам и городам...
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Надеюсь в Пентхаусе разместят, а то как то не по статусу будет. Они ведь не в Крыжополе каком то отдыхали, а на самом Бали
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Надеюсь для ихней перевозки задействовали лимузины и кортеж сопровождал почетный караул .
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Тюю,а чего на Бали не сидится ,лови рыбу ешь кокосы ...
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В готелі обсервація, а сьогодні у Києві повно пробок, проїхати неможливо.🤗
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Очень миленько, даже интернет отключили. Зона?
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В Конча-Заспу их! А вообще пора народу Украины отбирать маетки и имения у казнокрадов и коррупционеров грабивших Украину 28 лет, и организовывать в них пансионаты, санатории для людей, оздоровительные лагеря для детей, базы отдыха для народа и спортивные секции для спортсменов! Народ Украины должен стать превыше всего, ибо украинский народ и есть Украина!
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уже отобрали раз, в 1917. И шота на пользу не пошло.
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Учи историю мракобес - в 1917 отобрали имущество у многовекового столбового дворянства, а сейчас даже не отобрать надо, а вернуть то, что коррумпированные негодяи украли у украинского народа за 28 лет. Разницу понимаешь?
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нет. "Грабь награбленное" - лозунги быдла.
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На заброшенной ферме где то в Житомирской или Херсонской области их бы разместить,а не в центре Киева.
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ПОЧЕМУ ТЕ СТО ТЫСЯЧ, КОТОРЫЕ ПРИБЫЛИ РАНЬШЕ НЕ ИЗОЛИРОВАЛИ? ВЫ ЧЕ НЕ ПОНЯЛИ ОТКУДА ИДЕТ ВИРУС?ДУМАЙТЕ!!!!!
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А все просто - бо номер в "Козацькому" коштує більше 300 євро на добу. Ну і плюс недешевий харч на замовлення.
Тож нафіга робити обсервацію в якомусь санаторіі десь в лісі безкоштовно, якщо можна за чималі гроші в центрі Києва?
Здається, хтось комусь непогано забашляв за такий варіянт "карантину".
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Вже пізно... Треба було зразу всіх приїджих на 14 днів ізолювати. Он в приклад Ізраіль, всі приїджі на 14 днів ізоляція і оплата рахунків на своє утримання. Отак треба... А політика клоунів нічим добрим не закінчиться.
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На тех, кто отказался, будут составлены админпротоколы... т.е можно заплатить штраф и отказаться от карантина? Это как бы такая платная услуга, прилагается к авиабилету? 100 человек с двух рейсов, а где остальные?
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Блазень Віслюк Оманський так боїться нового Майдану, що вирішив перетворити Майдан Незалежності на територію для проходження карантину. Запам'ятай квартальний клоун коронавірус тебе не врятує.
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