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Все про:законопроект (2369) мэр (1372) Филатов (413) ОТГ (82)

 Мэры областных центров и Мариуполя просят не принимать закон 3275: общины останутся без средств, - открытое обращение

Головы областных центров Украины и мэр Мариуполя просят народных депутатов отложить принятие законопроекта №3275 об изменениях в Налоговый и Бюджетный кодексы.

Соответствующее заявление опубликовал мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Вниманию прессы. Официальное заявление городских голов областных центров и Мариуполя.

Открытое обращение

Президенту Украины В.А. Зеленскому
Председателю Верховной Рады Украины Д.А. Разумкову
Народным депутатам Украины
Премьер-министру Украины Д.А. Шмыгалю

Органы местного самоуправления обеспечивают сегодня выплату повышенных зарплат медикам, закупку лекарств, масок, тестов, оборудования для больниц, на что выделяют сотни миллионов гривен.

Вместе с этим, вместо поддержки общин, как это происходит во всем мире, изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы лишают общины ресурсов.

Так, законопроект 3275 от 29.03.2020 вопреки позиции Президента и Премьер-министра, которую они задекларировали на встрече с мэрами, депутаты изымают из доходов местных бюджетов плату за землю и имущество, создают несправедливые условия для бизнеса, лишают граждан средств от аренды паев, таким образом обеспечивают отдельному крупному бизнесу сверхприбыли за счет налогов в бюджеты всех уровней.

В случае принятия этого и подобных законопроектов, у общин не будет средств на выплаты зарплат медикам, учителям, социальным работникам, воспитателям, работникам транспорта и ЖКХ!

Требуем до голосования в парламенте законопроекта 3275 провести заседание Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и учесть предложения Ассоциации городов Украины, предоставленные Президенту, Правительству, народным депутатам Украины 23 марта 2020 года", - говорится в тексте обращения.

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Документ подписали:

Председатель АГУ Киевский городской голова Виталий Кличко
Винницкий городской голова Сергей Моргунов
И.о. городского головы Луцка Григорий Пустовит
Днепровский мэр Борис Филатов
Мариупольский городской голова Вадим Бойченко
Житомирский городской голова Сергей Сухомлин
Ужгородский городской голова Богдан Андреев
Запорожский городской голова Владимир Буряк
Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив
Мэр Кропивницкого Андрей Райкович
Львовский городской голова Андрей Садовый
Николаевский городской голова Александр Сенкевич
Одесский городской голова Геннадий Труханов
И.о. Полтавского городского головы Александр Шамота
Ривненский городской голова Владимир Хомко
Сумской городской голова Александр Лысенко
Тернопольский городской голова Сергей Надал
Харьковский городской голова Геннадий Кернес
Херсонский городской голова Владимир Николаенко
Хмельницкий городской голова Александр Симчишин
Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко
Черновицкий городской голова Алексей Каспрук
Черниговский городской голова Владислав Атрошенко

Мэры областных центров и Мариуполя просят не принимать закон 3275: общины останутся без средств, - открытое обращение 01
Мэры областных центров и Мариуполя просят не принимать закон 3275: общины останутся без средств, - открытое обращение 02
Мэры областных центров и Мариуполя просят не принимать закон 3275: общины останутся без средств, - открытое обращение 03

Источник: https://censor.net.ua/n3185331
 
 
 Топ комментарии
 
как можно было за год все развалить то что строилось 5 лет во время войны?

И как можно было за ЭТО голосовать??
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Какая разніца? Одна дайот, а другая дразнітся!
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да нет, тут какая может быть разница, когда один ЗЕидиот, а другой ЗеДятел?
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не ребята, это все понятно! но зелебратья тоже ведь должны за что-то жить!
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слуги получать від хазяїна, але хазяїну треба ж дати.
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у Зебени шайки дела идут все хуже и хуже....
это бунт мэров городов.....
если Зеля пошлет их нах, то для него это плохо закончится, а если не пошлет то закончится еще хуже...
Попадалово....
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как можно было за год все развалить то что строилось 5 лет во время войны?

И как можно было за ЭТО голосовать??
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Так них особенный талант - просрать всё , что можно.
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Ось мені цікаво де зараз той Николай Влад?

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вiн вже нiк змiнив, i тепер вiн порохобот......
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Так учителя по четыре тысячи евро в месяц снимать будут!
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Зато показали барыге Порошенко! Молодцы
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Нариду 73% можно сказать только одно

Мери обласних центрів і Маріуполя просять не ухвалювати закон 3275: громади залишаться без коштів, - відкрите звернення - Цензор.НЕТ 5800
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newsone,zik,112,наш ... россия уже поджидает удобного момента что бы напасть
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Мери це не голови ОДА, їх так просто не посунеш.
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И это он еще и года не преЗЕдентствует. А что будет через два года или три?
Что останется от Украины? Мери обласних центрів і Маріуполя просять не ухвалювати закон 3275: громади залишаться без коштів, - відкрите звернення - Цензор.НЕТ 3968
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и правильно делают - нечего подпиывать грошами коррупционную среду и плодить мдоимный корона вирус, пусть держатся там
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Бизнес должен платить вам казнокрадам во время простоя?организуйте конфискацию у ахметок,потрохов,беней и прочих чуков,оставте малый бизнес в покое,какие налоги уроды.
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Филатов - странный какой-то. То топил за Зелю, скидывал Барыгу. Теперь чет какой-то недовольный стал... Не пойму с чем связано...
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Может,как мэр,не видит разницы между ними?
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скорее, как зебил, не может отличить говно от конфетки.
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