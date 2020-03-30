 Чаще всего коронавирусом в Украине болеют женщины, - Минздрав

Об этом во время брифинга сообщил заместитель Министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"Если рассматривать возрастную структуру пациентов с лабораторно подтвержденными случаями заболевания COVID-19, то 22% составляют люди в возрасте от 50 до 59 лет, 21% - 30 - 39 лет, 20% - 40 - 49 лет", - сообщил он.
Также Ляшко отметил, что на сегодняшний день в Украине чаще коронавирусной болезнью COVID-19 болеют женщины.
"Больше болеют в Украине сейчас, согласно официальной статистике, женщины - 52%, мужчины - 48%", - сказал он.
Как сообщалось, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине зафиксировано 480 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
вот пример "переполненной испанской больницы"
и из тысяч подобных фейков и складывается "эпидемия"
а еще "фуфлотесты на коронавирус", реагирующие положительно на другие ОРВИ или даже обычный грипп и разлетевшиеся уже по всему миру, делают свое дело, работая на фальшивую статистику
и даже врачи здесь не при чем, им выдали "тесты", дальше надо делать свою работу...
Киев, ул. Феодосийская, 3В, приезжай и тебя обломаю
и ты такой же...сознайся,штурмовал бы двери в аэропорту?
В Европе только определенные госпитали занимаются короновирусниками. Остальные госпитали работают как и раньше, и если вы придете к ним - они вас отправят в тот, "специальный" госпиталь.
в остальных то же самое
от 100 до 200 тысяч человек, вероятно, погибнут.
Об этом заявил глава Национального института аллергии и инфекционных болезней Энтони Фаучи, являющийся одним из членов оперативной группы по предотвращению распространения коронавируса, в эфире CNN.
По словам Фаучи, на каждую ситуацию есть наихудший и наилучший сценарии. «Как правило, реальность находится где-то посередине», - отметил он и подчеркнул, что давать прогнозы в нынешней ситуации достаточно сложно.
Эксперт заявил, что страна может столкнуться с нехваткой медицинского оборудования и мест в больницах - по его мнению, в Новом Орлеане аппараты искусственной вентиляции легких закончатся уже через неделю, а палат в больницах по всей стране не будет хватать, вероятно, через две недели.
и из тысяч подобных фейков и складывается "эпидемия".. (((
Йо..нутим оптимістичним інтернет-вірусологам..
Якщо в США загине 200 000 то скільки загине в Україні (при наявності 3500 апаратів ШВЛ? і недотриманні карантинних вимог -масок і "соціальної дистанції")
1 млн ?
"А австралийский астрофизик, доктор Дэниел Рирдон...
Сперва он прицепил магниты к мочкам ушей, а потом засунул пару магнитов в нос, соединив их с другой парой, закрепленной снаружи носа. Но, когда он снял внешнюю пару, внутренняя соединилась и застряла. Ученый попытался вытащить ее при помощи двух оставшихся магнитов, но и эта затея провалилась. После 20 минут безуспешных попыток и беглого поиска в интернете он нашел решение - использовать больше магнитов. Он взял два оставшихся и сосредоточился на левой ноздре.
"Я тянул, пытаясь вытащить магниты, но они выскочили из моих рук и сцепились, - рассказал Рирдон. - Два магнита застряли в моей левой ноздре, а еще один засел в правой. К этому моменту магниты у меня закончились". Предприняв еще пару неудачных попыток достать запчасти от своего изобретения, доктор сдался и отправился больницу. Медики извлекли 3 магнита из левой ноздри, после чего магнит в правой выпал сам. "
більшість тих хто не пішов на домашній карантин - жінки, та й ще у магазинах більше покупців - жінки... ім треба нас годувати... для них карантин - це тільки ще одна проблема, бо інші нікуди не ділися.. і взагалі...шо то за гендарний поділ ))))))
Вот они вернулись и тут болеют, отсюда и статистика. Надо ждать и смотреть статистику через пару недель.
Ляшко, хотите я вам подкину тему для еще одной сенсации? Вы вчера писали что возрастная группа от 31 до 40 лет болеет чаще всего (22%), а сегодня уже 21%. Сделайте такое заявление, будет в вашем духе: "В Украине существенное уменьшение заболевших в возрастной группе 31-40".