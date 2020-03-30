 Депутата райсовета Луганщины и его сына будут судить за хищение 140 тыс. грн, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, депутат-руководитель коммунального учреждения вместе с сообщником организовал преступную схему при закупке продуктов питания в психоневрологический интернат. Используя заведомо неправдивые официальные документы, стоимость товаров умышленно завышалась, что привело к незаконному завладению средствами.

Указанному лицу инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191 (растрата и завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные группой лиц) и ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (организация и управление внесением в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц) УК Украины.

Сообщник депутата обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины.

Обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

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