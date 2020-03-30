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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 Оккупанты перестали выпускать крымчан на материковую Украину через админграницу

Жители оккупированного Крыма, у которых есть местная регистрация, пока не смогут выезжать на территорию материковой Украины через пункты пропуска на административной границе из-за ситуации с распространением коронавируса.

Как пишут "Крым.Реалии", об этом сообщили в так называемом "пограничном управлении ФСБ РФ" по оккупированному Крыму. передает Цензор.НЕТ.

Временный запрет ввели сегодня в полночь. Как сообщается, исключение составляют граждане, которые выезжают в связи со смертью близкого родственника, при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства.

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При этом в российском погрануправлении отметили, что жители с крымской регистрацией смогут въехать на территорию полуострова без ограничений.

Сейчас в оккупированном Крыму под медицинским наблюдением находятся 2801 человек, в стационарах ‒ 62 человека, в обсерваторах ‒ 10 человек. 

Источник: https://censor.net.ua/n3185328
 
 
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Карантин так карантин! Хай камнями з неба лікуються!
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Пусть их там короновирус выкосит а мы заберем свою землю назад!
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***... даже кацапы уже намекают нашим долба...бам как с оккупированными териториями нужно поступать.
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