 Оккупанты перестали выпускать крымчан на материковую Украину через админграницу

Как пишут "Крым.Реалии", об этом сообщили в так называемом "пограничном управлении ФСБ РФ" по оккупированному Крыму. передает Цензор.НЕТ.

Временный запрет ввели сегодня в полночь. Как сообщается, исключение составляют граждане, которые выезжают в связи со смертью близкого родственника, при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства.

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При этом в российском погрануправлении отметили, что жители с крымской регистрацией смогут въехать на территорию полуострова без ограничений.

Сейчас в оккупированном Крыму под медицинским наблюдением находятся 2801 человек, в стационарах ‒ 62 человека, в обсерваторах ‒ 10 человек.