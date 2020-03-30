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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Общество
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 В ОРДЛО и оккупированном Крыму скрывают реальную ситуацию с коронавирусом, - Резников

Оккупационные власти в ОРДЛО и в Крыму скрывают реальную ситуацию о распространении коронавируса среди местного населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил в интервью РБК-Украина.

"Оккупационные власти скрывают реальную картину от внешнего мира и от граждан, проживающих на этих территориях. Они действуют по старой советской методике: когда бахнул Чернобыль, то тоже скрывали от людей, правду все узнали позже, что привело к тому, что многие пострадали от радиации", - сообщил он.

По словам Резникова, из разных источников, в том числе от неравнодушных граждан, которые там проживают, "мы знаем, что даже если происходит случай заболевания или смерти, они это называют "А(H1N1) свин". То есть якобы свинной грипп, но с летальным исходом".

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"Мы не знаем какая там ситуация с эпидемией на самом деле, но есть факт перекрытия границы между ОРДО и ОРЛО. Они сами понимают, что нужно закрываться даже между собой, вопрос: вовремя ли", - добавил он.

Как сообщалось ранее, в оккупированном Крыму за минувшие сутки зарегистрировано семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом общее количество заболевших достигло 14 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3185323
 
 
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а в Украине этой ситуации просто не знают.
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Главное границу закрыть,а там пусть скрывают.
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Какая нам разница какая ситуация в ОРДЛО? Нормальным украинцам вообще насрать на этот регион набитый российским люмпеном и отмороженными дегенератами!
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"гумконвой в ордло отправим
наших граждан поддержав
и в ростов чуток доставим
там их тоже до%ера"
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Вирус ходит по планете,
страдают взрослые и дети.
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