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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Наемники РФ обстреляли позиции ОС вблизи н.п. Шумы, ранены двое воинов, - штаб ОС

Российско-оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Ранения получили два украинских воина.

Об этом сообщает штаб ОС на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По украинским защитникам вблизи населенного пункта Шумы российские оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Эвакуационной техникой воинов доставили в военно-медицинское учреждение, где им оперативно была предоставлена надлежащуя медицинская помощь.

Такие действия российских оккупантов без ответа не остались - военнослужащие Вооруженных Сил Украины дали врагу достойный отпор. Потери противника уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 13 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы, СПГ и АГС. Потерь нет, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/n3185320
 
 
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А клоуны 🤡🤢🐲🎪 им помогают бороться с короновирусом 🦠
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Це стріляли в українців члени Консультативної групи, які чекають гуманітарну допомогу від зевлади.
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Кабмин намерен помочь жителям ОРДЛО в борьбе с коронавирусом: обещают гумконвои со средствами защиты... Обезьяна с автоматом должна быть здоровой!!
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Зе срочно надо ехать в ОРДЛО,лично им всем маски передать и тесты,и спирта (они любят)
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ой...а им маски, перчатки, тесты и ИВЛ уже передали? еще не??? ну как же так???
(спасибо, что хоть ответку передали...точно передали???)
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Зебіли. Терористи Даунбасу стріляють і вбивають наших воїнів. А ВИ ЇМ ХОЧЕТЕ ПОДЯКУВАТИ ЗА ВБИВСТВА ЗАСОБАМИ ЗАХИСТУ ВІД ВІРУСУ І ІНШОЮ ДОПОМОГОЮ?! ЗЕ-ОРДА, ВИ ВЖЕ ДУЖЕ ДАЛЕКО ЗАЙШЛИ В СВОЇЙ ЗРАДІ УКРАЇНИ.
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