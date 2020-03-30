 Не все регионы могут проводить ПЦР-тестирование, к концу недели проблема будет решена, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"В настоящее время не все регионы могут проводить исследования, однако до конца недели прибудет 12 новых амплификаторов для ПЦР-диагностики, которые будут распределены в регионах", - отметил он.

Замминистра также добавил, что Украина обеспечена тестами ПЦР.

"В Украине было 50 тыс. тестов ПЦР, сегодня ожидается поставка еще 100 тыс. В дальнейшем ожидается поставка около 20 тыс. наборов, которая позволит провести около 2 млн исследований",- добавил Ляшко.

По его словам, также в воскресенья состоялась поставка в Украину костюмов биобезопасности и респираторов, которые уже доставлены в регионы и вскоре будут доставлены в медучреждения.

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