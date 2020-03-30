 Дубилет: Готовы за 2-5 дней бесплатно разработать и запустить любую госуслугу онлайн на платформе iGov

Об этом Дубилет написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Обращение ко всем органам центральной власти. В связи с карантином особенно актуальным становится взаимодействие с гражданами и бизнесом через интернет. Чтобы уберечь граждан от очного визита в государственные органы, наша команда готова разработать и запустить любую государственную услугу онлайн в рекордные сроки - от двух до пяти дней. Платформой для запуска станет iGov", - сообщил он.
Экс-министр подчеркнул готовность предоставить такую услугу государству бесплатно.
"Хорошая новость в том, что iGov уже передан на баланс государства и легализован, поэтому с юридической точки зрения проблем нет. Также на iGov уже работают все средства идентификации, включая цифровые подписи и BankID со всеми основными банками", - добавил Дубилет.
Не дорос.
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Чоловік пробує щось робити корисне не дивлячись ні на що, тоді як більшість з решти хіба що бідкаються і розводять руками.