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 Дубилет: Готовы за 2-5 дней бесплатно разработать и запустить любую госуслугу онлайн на платформе iGov

Бывший министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявляет о готовности его команды бесплатно разработать и запустить онлайн-сервис любой государственной услуги в срок от двух до пяти дней.

Об этом Дубилет написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Обращение ко всем органам центральной власти. В связи с карантином особенно актуальным становится взаимодействие с гражданами и бизнесом через интернет. Чтобы уберечь граждан от очного визита в государственные органы, наша команда готова разработать и запустить любую государственную услугу онлайн в рекордные сроки - от двух до пяти дней. Платформой для запуска станет iGov", - сообщил он.

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Экс-министр подчеркнул готовность предоставить такую услугу государству бесплатно.

"Хорошая новость в том, что iGov уже передан на баланс государства и легализован, поэтому с юридической точки зрения проблем нет. Также на iGov уже работают все средства идентификации, включая цифровые подписи и BankID со всеми основными банками", - добавил Дубилет.

Дубилет: Готовы за 2-5 дней бесплатно разработать и запустить любую госуслугу онлайн на платформе iGov 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185317
 
   
 Топ комментарии
 
краще б зібрати вас усіх зелененьких та запустити кудись в один кінець: чи на Марс, чи на Юпітер
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призрак бродит по ЦензОру, призрак Дубилета.
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краще б зібрати вас усіх зелененьких та запустити кудись в один кінець: чи на Марс, чи на Юпітер
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Зачем так далеко можно в Луганду и Лаптестан обменять на наших пленніх!
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Як замовити онлайн послугу відправки ЗекоМанди у рашу??
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сервис временно недоступен в вашем регионе, но мы работаем над решением данной проблемы.
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этот чмошник уже платно перевел перепись населения. поэтому лучше ******** от страны в свой лохобанк.
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все понятно, там коронавирус не пройдет и при возможности загнется
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пролема у тому, що забагато стало дубілетів
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А 12 мільйонів безкоштовних смартфонів, з безкоштовним трафіком, для пенсіонерів, готові за 2-5 днєй, надати?
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Чтоб они за Пепе проголосовали? Пусть гречку доедят сначала которую им недавно вместе с Маришкой собирали в пакетики.
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Подарите мальчику набор кубиков, хай отстанет уже с киберигрушками.
Не дорос.
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Днепр может через iGov получить дубликат ИНН. А Запорожье не может? Почему? Что не так с Запорожьем или с iGov?
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Ви, пілять, виробництво тестів запустіть, пов`язок і антисептиків... А вони нам онлайн послуги ідіоти пропонують. Вже чисто йо*нуті своїми смартАфонами.
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правильно предлагает что бы не стояли как е@анутые под учреждениями во время карантина, и не заражали друг друга.
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Бесплатно! Без дерибана!
Ваше предложение не интересно!
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)))))))))))))))хахахаха школьнік! можна і за півгодинки зробити, а що далі, як воно буде функціонувати, ким підтримуватись, які ризики??
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Зачем на цензоре публиковать бред идиотов, типа этого дубилета. У него на морде написано, что мама уронила в роддоме головой об кафель. Диагноз налицо - даун 95 квартала.
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Респект пану Дубилету. Один з небагатьох хто вартий поваги серед тої зеленої шушери.

Чоловік пробує щось робити корисне не дивлячись ні на що, тоді як більшість з решти хіба що бідкаються і розводять руками.
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Шел бы нах Дубилет. Лучше б одиноким пенсам по буханке хлеба и литру молока бесплатно разносил лично. ******* эти говно-зеленые умники.
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Так чисто цікаво, а хто вам особисто заважає робити те, що Ви пропунуєте, чи має прийти Тося і все зробити.
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